Предлагаем вам незабываемый отдых на турецких Мальдивах, где белоснежные пляжи и бирюзовое море создают атмосферу настоящего рая.
Вы отправитесь туда на яхте, по пути насладитесь красотой дикой природы, искупаетесь в кристально чистой воде и позагораете на уединённых пляжах.
Описание экскурсии
Утренний круиз (9:00–15:00)
- Идеальный вариант для тех, кто хочет начать день с моря: мягкое солнце, спокойная вода и максимум уединения в бухтах.
- Маршрут проходит через: Пиратскую бухту и Пиратскую пещеру, Райскую бухту, Фаселис и Алачису.
- Во время путешествия — несколько остановок для купания, отдых на борту и обед с напитками.
Закатный круиз (15:00–20:00)
- Более атмосферный формат: тёплый свет, закат над горами и расслабленная вечерняя атмосфера.
- Тот же живописный маршрут с купанием в чистейшей воде, ужином на борту и возможностью встретить закат прямо в море.
Организационные детали
- При бронировании укажите, вам нужен утренний круиз или закатный.
- В стоимость включено: путешествие на яхте, обед/ужин (курица, рыба, салаты, несколько видов, спагетти, картофель фри), безалкогольные напитки, обслуживание экипажем.
- Перед посадкой выдаём спасжилеты и проводит инструктаж.
- За доплату можем организовать трансфер до порта — детали в переписке.
- Маршрут может незначительно корректироваться в зависимости от погоды.
- С вами будет капитан судна и его помощник.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В порту Кемер
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильгар — Организатор в Кемере
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 226 туристов
Я человек, который превратил любовь к путешествиям в дело жизни. Уже много лет живу в Турции и знаю эту страну не как турист, а изнутри. Лично подбираю лучшие экскурсии, живописные
