Предлагаем вам целый день настоящего экстрима и веселья.
Вас ждут прекрасные пейзажи Турции, прохладная вода, адреналин и драйв. Исследуйте труднодоступные места, которые не доступны для большинства туристов, и получите незабываемые впечатления.
Вас ждут прекрасные пейзажи Турции, прохладная вода, адреналин и драйв. Исследуйте труднодоступные места, которые не доступны для большинства туристов, и получите незабываемые впечатления.
Описание экскурсии
Если вы предпочитаете активный образ жизни, обязательно примите участие в интересных мероприятиях на свежем воздухе во время отпуска. Приглашаем вас провести прекрасный день в сельской местности и зарядиться энергией. Восхитительные пейзажи, повышенный уровень адреналина, смех и веселье — вот лишь часть того, что принесет этот день.
Что вас ждет
У вас будет возможность поучаствовать в захватывающем рафтинге. Пенистые, дикие и плещущиеся воды реки, несомненно, принесут массу удовольствия. Возьмите от жизни все, добавив в свое путешествие зиплайн, и парите над деревьями от вершины к вершине. Это приключение предназначено как для поклонников острых ощущений, так и для любителей природы. Присоединяйтесь к незабываемому сафари-туру на квадроциклах и подарите себе и своим близким воспоминания, которые надолго останутся с вами. Quad Safari доставит вас на трассу бездорожья, где вы сможете исследовать природу непривычным способом. Этот тур идеально подходит для людей всех возрастов — бесконечный смех, выброс адреналина и изысканные пейзажи не заставят себя ждать!
Важно знать:
Перед каждым мероприятием специалисты предоставят подробный инструктаж и раздадут специальное снаряжение. Наша команда также будет сопровождать вас во время каждой части тура и позаботится о том, чтобы вы прекрасно провели время. Важная информация: Трансфер осуществляется совместно с другими гостями, выбравшими рафтинг или комбинированные туры. Поэтому доставка и возвращение всех групп организованы одним автобусом. В связи с этим гости, которые участвуют только в программе «Тазы каньон» или только в «Рафтинге», могут ожидать некоторое время на базе. Русскоязычный инструктор присутствует исключительно на базе проведения активностей, не выполняет функции гида и не сопровождает экскурсию с историческим или культурным рассказом. Его задача — помогать участникам во время активностей, проводить инструктаж по технике безопасности и оказывать необходимую поддержку при приобретении дополнительных услуг или оборудования.
Тур временно недоступен в связи с зимним сезоном. Возобновление программы — с 1 марта.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в отель (в обе стороны)
- Квалифицированный и профессиональный гид
- Все оборудование
- Полная страховка
- Русскоговорящий инструктор
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Напитки
Место начала и завершения?
Кемер
Когда и сколько длится?
Когда: Тур временно недоступен в связи с зимним сезоном. Возобновление программы — с 1 марта.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Трансфер осуществляется совместно с другими гостями
- Выбравшими рафтинг или комбинированные туры. Поэтому доставка и возвращение всех групп организованы одним автобусом. В связи с этим гости
- Которые участвуют только в программе "Тазы каньон" или только в "Рафтинге"
- Могут ожидать некоторое время на базе. Русскоязычный инструктор присутствует исключительно на базе проведения активностей
- Не выполняет функции гида и не сопровождает экскурсию с историческим или культурным рассказом. Его задача - помогать участникам во время активностей
- Проводить инструктаж по технике безопасности и оказывать необходимую поддержку при приобретении дополнительных услуг или оборудования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
1
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Ничего не увидели. Сначала нам написали, что заберут нас в 7.15, ночью перенесли время на 9:30 в итоге за нами никто не приехал, водитель уехал вообще в другой отель и заказ отменили. Спасибо за "шикарную" экскурсию и за потерянный день!
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