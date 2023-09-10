Если вы предпочитаете активный образ жизни, обязательно примите участие в интересных мероприятиях на свежем воздухе во время отпуска. Приглашаем вас провести прекрасный день в сельской местности и зарядиться энергией. Восхитительные пейзажи, повышенный уровень адреналина, смех и веселье — вот лишь часть того, что принесет этот день.

Что вас ждет

У вас будет возможность поучаствовать в захватывающем рафтинге. Пенистые, дикие и плещущиеся воды реки, несомненно, принесут массу удовольствия. Возьмите от жизни все, добавив в свое путешествие зиплайн, и парите над деревьями от вершины к вершине. Это приключение предназначено как для поклонников острых ощущений, так и для любителей природы. Присоединяйтесь к незабываемому сафари-туру на квадроциклах и подарите себе и своим близким воспоминания, которые надолго останутся с вами. Quad Safari доставит вас на трассу бездорожья, где вы сможете исследовать природу непривычным способом. Этот тур идеально подходит для людей всех возрастов — бесконечный смех, выброс адреналина и изысканные пейзажи не заставят себя ждать!

Важно знать:

Перед каждым мероприятием специалисты предоставят подробный инструктаж и раздадут специальное снаряжение. Наша команда также будет сопровождать вас во время каждой части тура и позаботится о том, чтобы вы прекрасно провели время. Важная информация: Трансфер осуществляется совместно с другими гостями, выбравшими рафтинг или комбинированные туры. Поэтому доставка и возвращение всех групп организованы одним автобусом. В связи с этим гости, которые участвуют только в программе «Тазы каньон» или только в «Рафтинге», могут ожидать некоторое время на базе. Русскоязычный инструктор присутствует исключительно на базе проведения активностей, не выполняет функции гида и не сопровождает экскурсию с историческим или культурным рассказом. Его задача — помогать участникам во время активностей, проводить инструктаж по технике безопасности и оказывать необходимую поддержку при приобретении дополнительных услуг или оборудования.