Проведите день с пользой в Кемере: рафтинг, зиплайн и квадросафари в одном туре
Предлагаем вам целый день настоящего экстрима и веселья.
Вас ждут прекрасные пейзажи Турции, прохладная вода, адреналин и драйв. Исследуйте труднодоступные места, которые не доступны для большинства туристов, и получите незабываемые впечатления.
Вас ждут прекрасные пейзажи Турции, прохладная вода, адреналин и драйв. Исследуйте труднодоступные места, которые не доступны для большинства туристов, и получите незабываемые впечатления.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Если вы предпочитаете активный образ жизни, обязательно примите участие в интересных мероприятиях на свежем воздухе во время отпуска. Приглашаем вас провести прекрасный день в сельской местности и зарядиться энергией. Восхитительные пейзажи, повышенный уровень адреналина, смех и веселье — вот лишь часть того, что принесет этот день.
Что вас ждетУ вас будет возможность поучаствовать в захватывающем рафтинге. Пенистые, дикие и плещущиеся воды реки, несомненно, принесут массу удовольствия. Возьмите от жизни все, добавив в свое путешествие зиплайн, и парите над деревьями от вершины к вершине. Это приключение предназначено как для поклонников острых ощущений, так и для любителей природы.
Присоединяйтесь к незабываемому сафари-туру на квадроциклах и подарите себе и своим близким воспоминания, которые надолго останутся с вами. Quad Safari доставит вас на трассу бездорожья, где вы сможете исследовать природу непривычным способом. Этот тур идеально подходит для людей всех возрастов — бесконечный смех, выброс адреналина и изысканные пейзажи не заставят себя ждать!
Важно знатьПеред каждым мероприятием специалисты предоставят подробный инструктаж и раздадут специальное снаряжение. Наша команда также будет сопровождать вас во время каждой части тура и позаботится о том, чтобы вы прекрасно провели время.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер в отель (в обе стороны)
- Квалифицированный и профессиональный гид
- Все оборудование
- Полная страховка
- Что не входит
- Личные расходы
- Напитки
- Место начала и завершения?
- Кемер
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- После Вашего бронирования мы отправим дополнительную информацию об экскурсии
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании