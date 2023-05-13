Экстрим-тур 3 в 1: рафтинг + джиппинг + зиплайн из Кемера

3в1: Рафтинг+Джип+Зиплайн из Кемера

3в1

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Ответы на вопросы
Приглашаем вас провести день на экскурсии, которая никому не даст заскучать. Вас ждет рафтинг по бурной горной реке с бирюзовой водой, джип-сафари и спуск на зиплайне. Выброс адреналина заставит сердце биться чаще от испытываемых эмоций.
3в1: Рафтинг+Джип+Зиплайн из Кемера
3в1: Рафтинг+Джип+Зиплайн из Кемера
3в1: Рафтинг+Джип+Зиплайн из Кемера
3в1: Рафтинг+Джип+Зиплайн из Кемера
3в1: Рафтинг+Джип+Зиплайн из Кемера
3в1: Рафтинг+Джип+Зиплайн из Кемера
Ближайшие даты:
13
мая
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мая
15
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждетВ окружающей природе есть свое очарование и красота, а рафтинг — это прекрасная возможность полюбоваться пейзажами. Брызги и пена воды повысят уровень адреналина с первых минут. Приготовьтесь к захватывающим приключениям на реке!
Для тех, кто ищет приключений, существует множество вариантов. Одним из самых захватывающих является Jeep Safari. Попробуйте вождение по пыльным и грязным дорогам, исследуйте сельскую местность и посетите живописную деревню во время этой экскурсией. Вам стоит подготовиться к водным боям между джипами. Поездка подарит вам веселье, смех и воспоминания на долгие годы.
Последним развлечением этого комбинированного тура станет зиплайн. С помощью специального оборудования вы переправитесь с одного берега реки на другой! Хватайтесь за провод и почувствуйте, как адреналин поступает в кровь!
Важная информацияНаша квалифицированная команда проинформирует вас о трех видах деятельности, предоставит необходимое оборудование и объяснит все основные меры безопасности, о которых вам необходимо знать.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в отель (в обе стороны)
  • Квалифицированный и профессиональный гид
  • Все оборудование
  • Полная страховка
Что не входит
  • Личные расходы
  • Напитки
Место начала и завершения?
Кемер
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • После Вашего бронирования мы отправим дополнительную информацию об экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Выездные
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