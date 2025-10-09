Экстрим-тур 3 в 1: рафтинг + джиппинг + зиплайн из Кемера

Приглашаем вас провести день на экскурсии, которая никому не даст заскучать. Вас ждет рафтинг по бурной горной реке с бирюзовой водой, джип-сафари и спуск на зиплайне. Выброс адреналина заставит сердце биться чаще от испытываемых эмоций.
Описание экскурсии
Что вас ждет
В окружающей природе есть свое очарование и красота, а рафтинг — это прекрасная возможность полюбоваться пейзажами. Брызги и пена воды повысят уровень адреналина с первых минут. Приготовьтесь к захватывающим приключениям на реке! Для тех, кто ищет приключений, существует множество вариантов. Одним из самых захватывающих является Jeep Safari. Попробуйте вождение по пыльным и грязным дорогам, исследуйте сельскую местность и посетите живописную деревню во время этой экскурсией. Вам стоит подготовиться к водным боям между джипами. Поездка подарит вам веселье, смех и воспоминания на долгие годы. Последним развлечением этого комбинированного тура станет зиплайн. С помощью специального оборудования вы переправитесь с одного берега реки на другой! Хватайтесь за провод и почувствуйте, как адреналин поступает в кровь!
Важная информация:
Наша квалифицированная команда проинформирует вас о трех видах деятельности, предоставит необходимое оборудование и объяснит все основные меры безопасности, о которых вам необходимо знать. Важная информация: Трансфер осуществляется совместно с другими гостями, выбравшими рафтинг или комбинированные туры. Поэтому доставка и возвращение всех групп организованы одним автобусом. В связи с этим гости, которые участвуют только в программе «Тазы каньон» или только в «Рафтинге», могут ожидать некоторое время на базе. Русскоязычный инструктор присутствует исключительно на базе проведения активностей, не выполняет функции гида и не сопровождает экскурсию с историческим или культурным рассказом. Его задача — помогать участникам во время активностей, проводить инструктаж по технике безопасности и оказывать необходимую поддержку при приобретении дополнительных услуг или оборудования.
Тур временно недоступен в связи с зимним сезоном. Возобновление программы — с 1 марта.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в отель (в обе стороны)
- Квалифицированный и профессиональный гид
- Все оборудование
- Полная страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Напитки
Место начала и завершения?
Кемер
Когда и сколько длится?
Когда: Тур временно недоступен в связи с зимним сезоном. Возобновление программы — с 1 марта.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Трансфер осуществляется совместно с другими гостями
- Выбравшими рафтинг или комбинированные туры. Поэтому доставка и возвращение всех групп организованы одним автобусом. В связи с этим гости
- Которые участвуют только в программе "Тазы каньон" или только в "Рафтинге"
- Могут ожидать некоторое время на базе. Русскоязычный инструктор присутствует исключительно на базе проведения активностей
- Не выполняет функции гида и не сопровождает экскурсию с историческим или культурным рассказом. Его задача - помогать участникам во время активностей
- Проводить инструктаж по технике безопасности и оказывать необходимую поддержку при приобретении дополнительных услуг или оборудования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Очень всё понравилось! Забрали из отеля минута в минуту. Удобный микроавтобус и вежливый водитель. В рафтинге нет ничего сильно опасного, отлично подойдёт для новичков. Инструктора всегда рядом и отвечают на все вопросы
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Т
Хорошая организация, отличные и веселые инструктора! В течении всего дня возможно приобрести перекус. По итогу ждет ланч. Доброжелательный водитель!
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Н
Все понравилось. Дорога от отеля только не близкая. Получили адреналин. Советую поездку.
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К
Красивая природа. Свежий воздух. Весело.
Немножко экстрима. Можно отлично провести время.
Немножко экстрима. Можно отлично провести время.
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Е
Экскурсия в целом хорошая, рафтинг спасает ситуацию, классно, весело, задорно. Зиплайн так себе. Больше разговоров о том как это классно, в итоге минутный спуск по проволоке над узкой частью реки. Водитель забрал и привез вовремя, очень аккуратно и достаточно быстро, спасибо
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S
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