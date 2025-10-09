Экстрим-тур 3 в 1: рафтинг + джиппинг + зиплайн из Кемера

Что вас ждет

В окружающей природе есть свое очарование и красота, а рафтинг — это прекрасная возможность полюбоваться пейзажами. Брызги и пена воды повысят уровень адреналина с первых минут. Приготовьтесь к захватывающим приключениям на реке! Для тех, кто ищет приключений, существует множество вариантов. Одним из самых захватывающих является Jeep Safari. Попробуйте вождение по пыльным и грязным дорогам, исследуйте сельскую местность и посетите живописную деревню во время этой экскурсией. Вам стоит подготовиться к водным боям между джипами. Поездка подарит вам веселье, смех и воспоминания на долгие годы. Последним развлечением этого комбинированного тура станет зиплайн. С помощью специального оборудования вы переправитесь с одного берега реки на другой! Хватайтесь за провод и почувствуйте, как адреналин поступает в кровь!

Важная информация:

Наша квалифицированная команда проинформирует вас о трех видах деятельности, предоставит необходимое оборудование и объяснит все основные меры безопасности, о которых вам необходимо знать. Важная информация: Трансфер осуществляется совместно с другими гостями, выбравшими рафтинг или комбинированные туры. Поэтому доставка и возвращение всех групп организованы одним автобусом. В связи с этим гости, которые участвуют только в программе «Тазы каньон» или только в «Рафтинге», могут ожидать некоторое время на базе. Русскоязычный инструктор присутствует исключительно на базе проведения активностей, не выполняет функции гида и не сопровождает экскурсию с историческим или культурным рассказом. Его задача — помогать участникам во время активностей, проводить инструктаж по технике безопасности и оказывать необходимую поддержку при приобретении дополнительных услуг или оборудования.