Горный экстрим: рафтинг, джип-сафари, багги и зиплайн (из Кемера)

Мы отправимся в удивительный каньон Тазы, где скалы взмывают в небо, а где-то далеко внизу шумит река.
Рафтинг по горной реке, полёт на зиплайне, захватывающая поездка на квадроцикле или багги и джип-сафари по горным тропам — всё это ждёт вас в программе.
Каждому найдётся развлечение по душе — будь вы опытный экстремал или новичок, главное — готовность к приключениям!
Описание экскурсии
Рафтинг по реке Кёпрючай
Начнём день с активного сплава по горной реке с порогами, освежающей пеной и командной работой.
Полёт над каньоном
Зиплайн перенесёт вас с одного берега на другой, даря ощущение полёта и свободы.
Квадроцикл или багги
Не успеете отдышаться, как уже окажетесь за рулём! Эти лёгкие машины пронесут вас по извилистым пыльным дорогам сквозь сосновые леса и горные пейзажи.
Джип-сафари
Эта поездка завершит нашу насыщенную программу: ветер в лицо, громкая музыка, разбрызганная вода и крики восторга в каждой машине.
Заслуженный релакс после
Обед, отдых и фото на фоне Таврских гор.
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер на микроавтобусе или автобусе туристического класса, все активности по программе, оборудование и страховка, обед
- Отдельно по желанию оплачиваются напитки
- Перед стартом проводится обязательный инструктаж по безопасности
- С вами будет инструктор из нашей команды
ежедневно в 07:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€48
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
|Дети от 6 до 11 лет
|€34
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Султан — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 16 туристов
Предлагаем провести время в одном из самых аутентичных регионов мира с тысячелетней историей, природой и культурным разнообразием. Это невероятное чувство — ступить на исторические земли и увидеть своими глазами величественные природные образования истории спустя много лет. Слушайте, прикасайтесь и ощущайте красоту в сопровождении опытных и профессиональных гидов.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
тур хорошо организован, рафтинг для новичков и любителей. попали в хороший сезон для рафтинга полная вода. баги убитые но погонять прикольно. зиплайн ну совсем детский, ну как дополнение пойдёт. каньон тазы не самая интересная точка для обзора выбрано в экскурсии. ну у кого есть финансы можно прокатиться на зиплайне за 80 долларов одном из самых длинных зиплайнов в мире.
