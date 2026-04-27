Горный экстрим: рафтинг, джип-сафари, багги и зиплайн (из Кемера)

Мы отправимся в удивительный каньон Тазы, где скалы взмывают в небо, а где-то далеко внизу шумит река. Рафтинг по горной реке, полёт на зиплайне, захватывающая поездка на квадроцикле или багги и джип-сафари по горным тропам — всё это ждёт вас в программе. Каждому найдётся развлечение по душе — будь вы опытный экстремал или новичок, главное — готовность к приключениям!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Рафтинг по реке Кёпрючай

Начнём день с активного сплава по горной реке с порогами, освежающей пеной и командной работой.

Полёт над каньоном

Зиплайн перенесёт вас с одного берега на другой, даря ощущение полёта и свободы.

Квадроцикл или багги

Не успеете отдышаться, как уже окажетесь за рулём! Эти лёгкие машины пронесут вас по извилистым пыльным дорогам сквозь сосновые леса и горные пейзажи.

Джип-сафари

Эта поездка завершит нашу насыщенную программу: ветер в лицо, громкая музыка, разбрызганная вода и крики восторга в каждой машине.

Заслуженный релакс после

Обед, отдых и фото на фоне Таврских гор.

Организационные детали