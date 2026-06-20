Незабываемый морской дайвинг-тур с двумя погружениями в живописных бухтах Kiriş или (для сертифицированных дайверов) у затонувшего судна Paris. Профессиональный инструктаж, подводная съёмка, вкусный обед, сноркелинг и релакс на борту. Яркие впечатления и сертификаты новым дайверам — в подарок!
Описание экскурсии
Ежедневный дайвинг-тур — откройте для себя подводный мир! Незабываемое морское приключение для любителей активного отдыха и тех, кто хочет впервые попробовать дайвинг! В сопровождении опытных инструкторов вы совершите два погружения по 25 минут на глубину до 8 метров, с полным инструктажем и подводной фото- и видеосъёмкой. Наш тур включает два погружения в одной из бухт:
Kiriş Bay — спокойная бухта, подходящая для всех уровней подготовки — Paris Wreck — легендарное затонувшее судно, рекомендовано только для дайверов с продвинутой сертификацией (AOWD и выше) На борту вас ждёт дружеская атмосфера, обед «шведский стол», солнечные ванны и сноркелинг.
А завершает день весёлая шампанская вечеринка с вручением сертификатов Aqua
Age для новичков. Подарите себе день на море, полный ярких эмоций и подводных открытий! Важная информация:
- Участие возможно с 9 лет.
- Все погружения проходят под наблюдением лицензированных инструкторов.
- Глубина погружений — до 8 метров, продолжительность каждого — до 25 минут.
- Погружение к затонувшему судну Paris Wreck доступно только при наличии действующего сертификата Advanced Open Water Diver или выше.
- Тур не рекомендован людям с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистая система, лёгкие, эпилепсия и др.) без консультации с врачом.
- В день дайвинга употребление алкоголя нежелательно.
- Авиаперелёты в день погружения не рекомендуются.
- Напитки не включены в стоимость обеда. Их можно приобрести за дополнительную плату, поэтому рекомендуем взять с собой наличные.
- С собой желательно взять: полотенце, купальник, солнцезащитные средства, головной убор и сухую одежду на переодевание.
Eжедневно в 8:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кемер Марина
- Бухты: Лунный Свет, Пещера, Аквариум
Что включено
- Трансфер в обе стороны
- Страховка
- Обед
- Инструктор
- Экипировка для погружения.
Что не входит в цену
- Напитки
- Личные расходы
- Фото и видеосъемка.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Eжедневно в 8:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Участие возможно с 9 лет
- Все погружения проходят под наблюдением лицензированных инструкторов
- Глубина погружений - до 8 метров, продолжительность каждого - до 25 минут
- Погружение к затонувшему судну Paris Wreck доступно только при наличии действующего сертификата Advanced Open Water Diver или выше
- Тур не рекомендован людям с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистая система, лёгкие, эпилепсия и др.) без консультации с врачом
- В день дайвинга употребление алкоголя нежелательно
- Авиаперелёты в день погружения не рекомендуются
- Напитки не включены в стоимость обеда. Их можно приобрести за дополнительную плату, поэтому рекомендуем взять с собой наличные
- С собой желательно взять: полотенце, купальник, солнцезащитные средства, головной убор и сухую одежду на переодевание
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 29 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Погружались двое owd, опыта не очень много. Сопровождающий инструктор понравился. Не было брифинга и дебрифинга, а жаль. Трансфер быстрый и удобный. Команда хорошая. Снаряжение среднее. Смотреть особо не чего, просто обновили навыки. Странно, что нет воды питьевой на корабле. Обычно бывает. Но это сразу было прописано.
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В
Это был совершенно потрясающий опыт! Всем, кто ищет или интересуется дайвингом в Кемере (или регионе Анталии), обязательно следует работать с этой компанией. У них есть первоклассные профессиональные инструкторы по подводному
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М
Лучший дайвинг в Кемере! Отличная компания и лучшие специалисты, которые всегда готовы помочь и предоставить лучшую информацию. Я нырял с ними в апреле этого года. Хороший опыт! С наилучшими пожеланиями капитану Али! Надеюсь увидеть Вас снова! Обязательно вернусь, чтобы заняться подводным плаванием. Увидимся, ребята, летом.
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9
Нам повезло, у нас был прекрасный гид-проводник.
Легко, доступно, конкретно, «без воды» описывает все правила при погружении. За бережное сопровождение под водой - отдельная благодарность.
Сама экскурсия организована «по мере наполнения» и «в порядке очереди». Все логично и не вызывает вопросов.
Легко, доступно, конкретно, «без воды» описывает все правила при погружении. За бережное сопровождение под водой - отдельная благодарность.
Сама экскурсия организована «по мере наполнения» и «в порядке очереди». Все логично и не вызывает вопросов.
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И
Нам повезло, у нас был прекрасный гид-проводник.
Легко, доступно, конкретно, «без воды» описывает все правила при погружении. За бережное сопровождение под водой - отдельная благодарность.
Сама экскурсия организована «по мере наполнения» и «в порядке очереди». Все логично и не вызывает вопросов.
Легко, доступно, конкретно, «без воды» описывает все правила при погружении. За бережное сопровождение под водой - отдельная благодарность.
Сама экскурсия организована «по мере наполнения» и «в порядке очереди». Все логично и не вызывает вопросов.
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И
Это был отличный опыт вождения с дайвинг-центром Octopus! Когда мы впервые вошли, нам дали чай, а затем рассказали о безопасности дайвинга. После того, как мы стали плавать, ожидая своей очереди нырять. Затем мы пообедали, идя к следующему драйв-сайту. Настоятельно рекомендую!
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