Ежедневный дайвинг-тур — откройте для себя подводный мир! Незабываемое морское приключение для любителей активного отдыха и тех, кто хочет впервые попробовать дайвинг! В сопровождении опытных инструкторов вы совершите два погружения по 25 минут на глубину до 8 метров, с полным инструктажем и подводной фото- и видеосъёмкой. Наш тур включает два погружения в одной из бухт:

Kiriş Bay — спокойная бухта, подходящая для всех уровней подготовки — Paris Wreck — легендарное затонувшее судно, рекомендовано только для дайверов с продвинутой сертификацией (AOWD и выше) На борту вас ждёт дружеская атмосфера, обед «шведский стол», солнечные ванны и сноркелинг.

А завершает день весёлая шампанская вечеринка с вручением сертификатов Aqua

Age для новичков. Подарите себе день на море, полный ярких эмоций и подводных открытий! Важная информация: