Живописная бухта, защищённая горами от ветров. Здесь почти не бывает волн, море прозрачное, а дно усыпано гравием и песком. Вас ждёт богатый подводный мир: кефаль, окуни, барракуды, скаты, осьминоги, морские звёзды и ежи. Обитатели привыкли к дайверам и не боятся подплывать близко.
Бухта Лунный Свет (Кириш)
Бухта в форме полумесяца с золотистыми пляжами и кристально чистой водой. Её называют самой красивой в Кемере. Богатое морское дно и отличная видимость делают её прекрасным местом для наблюдения за подводной жизнью.
Маяк
Место с туннелями и скалами, покрытыми рифами. Рифы начинаются с 3 метров и уходят до 18. На глубине 9 метров — широкий туннель с кораллами, губками, морскими лилиями. Здесь можно встретить мурен, осьминогов, скорпионов, крабов, морских огурцов и множество рыб.
Подробная программа
8:30–9:30 — групповой трансфер от мест проживания
прибытие в порт в Кемере, откуда отправляется судно с дайверами, инструктаж по правилам поведения и безопасности — Инструктора разбивают гостей на группы и начинается погружение (по очереди) — Первое погружение 5–8 метров и продолжается 15–20 минут — После погружения вас накормят вкусным обедом. Во время обеда можно заниматься снорклингом — Второе погружение происходит в другом месте. Глубина — 5–8 метров, продолжительность — 15–20 минут
прибытие в порт в Кемере и посадка в трансфер
15:30–16:30 — возвращение в места проживания
Организационные детали
Правила безопасности
Если во время экскурсии будут выявлены неблагоприятные подводные течения, инструкторы изменят места погружения на более безопасные
К занятию дайвингом допускаются дети от 10 лет
Погружения запрещены беременным женщинам, лицам с проблемами дыхания, разрывом барабанных перепонок, находящихся в послеоперационном периоде, а также с тяжёлыми формами хронических заболеваний. Любые болезненные состояния могут усугубиться на глубине и привести к нежелательным последствиям
К погружению не допускаются люди в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
Между авиаперелётом и погружением должно пройти не менее суток. Также не следует летать сразу после погружения
Для погружения не обязательно уметь плавать
Что входит в стоимость
— трансфер от и до мест проживания — сопровождение инструктора (языки общения — русский, английский) — страховой полис — снаряжение для дайвинга и снорклинга (входит в билет с погружением) — обед (рыба/курица, рис/булгур, салат)
Дополнительно оплачиваются (по желанию)
— напитки — снаряжение для снорклинга (для владельцев билета без погружения) — фото и видео (10 фото и 1-минутное видео — €30)
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
С погружением (от 10 лет)
€28
Дети до 6 лет
Бесплатно
Без погружения (от 7 лет)
€23
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 12733 туристов
Я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Добрый день! Дайвинг в бухтах Кемера организован в лучшем виде, ездили втроем, один из нас погружался, а двое плавали, занимались снорклингом, наблюдали за погружением и любовались бухтами. Всех собрали без задержек, провели инструктаж, накормили обедом. Время пролетело не заметно. Всем нам очень понравилось! Спасибо за новые знания и незабываемые ощущения!
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П
Павел
В описании программы указан маяк и рифы/пещеры. На самом деле этого нет Есть две остановки: у скал и в бухте. Очень красиво над водой и абсолютно скучно под водой. Оба места читать дальшеуменьшить
максимум 6 метров по словам инструктора. В первом случае вас ожидают камни, во втором песок. Рыб пара видов - может быть нам так повезло. Если покупаете фото за 30 долларов, то вас на первом погружении посадят на колени на дно возле камня и сделают пару фото + дадут хлеб, которым можно покормить рыб прямо с рук и запишут это на видео На второй точке вообще по сути пустое песчаное дно. Но тут встретили морского огурца, что было забавно Помимо этого предлагают погрузиться глубже и посмотреть на статую Посейдона - за дополнительные 50 долларов. Чего точно следовало ожидать из описания, но мы подумали «не может же быть наверное так плохо» - очень много людей. Посетителями была полностью забита верхняя палуба. Не всем даже хватило мест лечь позагорать. С учётом команды было точно больше 50 человек на яхте. Привело это к тому, что на сам дайвинг выстраивались огромные очереди. Итого ради минут 15 под водой вы проведёте в море часов 7. Выглядит как хейт, но самое главное от этой поездки я получил — дайвинг Собственно, инструктора приятные и позитивные. Обед был вполне вкусным. Природа Кемера с моры выглядит просто великолепно За эту цену вряд ли стоило ожидать большего
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Марина
Все понравилось! Спасибо за отдых 👍
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А
Андрей
Инструктор стал слишком быстро опускать меня на максимальную глубину. У меня стали сильно болеть уши. Я показываю ему "стоп" и показал на уши. Хотел продуть их и привыкнуть к глубине, читать дальшеуменьшить
а он стал поднимать меня на самый верх. Я показываю ему что готов к погружению, он опять стал быстро опускать меня на самую глубину. Я где то в середине показываю ему стоп, чтобы он остановился и я мог немного адаптироваться. Он опять поднимает меня на поверхность. Там я пытался ему объяснить, чтобы хочу погрузиться не на всю глубину а на половину, но он меня похоже не понял. В итоге плюнули друг на друга и я вернулся на яхту.
Анна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Андрей! Спасибо вам за то, что рассказали о своём опыте погружения. Нам искренне жаль, что ситуация оказалась для вас стрессовой читать дальшеуменьшить
и не принесла удовольствия — особенно учитывая, что дайвинг обычно должен дарить спокойствие и новые ощущения.
Позвольте немного пояснить, как инструкторы принимают решения под водой. На погружениях гости — непрофессиональные дайверы, и жестовая система, которой пользуются инструкторы, обычно неизвестна гостям в полном объёме. Из-за этого один и тот же знак может трактоваться по-разному. Для инструктора же в приоритете всегда стоит безопасность: если он видит боль, дискомфорт, потерю равновесия или непонимание, он обязан поднимать человека наверх, чтобы стабилизировать состояние и убедиться, что погружение можно продолжать.
С вашей стороны знак «стоп» означал желание остановиться и выровнять давление. Со стороны инструктора этот же жест мог восприниматься как сигнал о резком дискомфорте — а в таких случаях международные правила требуют вывести дайвера на поверхность.
Похоже, здесь произошла именно нестыковка в жестах и ожиданиях, а не нежелание помочь или недостаток внимания. Тем не менее ваш комментарий очень важен: мы передадим его команде дайв-центра, чтобы инструкторы были ещё внимательнее.
Спасибо вам за честный отзыв. И если вы решите попробовать дайвинг ещё раз — мы будем рады помочь сделать этот опыт спокойным и комфортным.