Д Дмитрий Отлично погрузились! Правда из-за небольших волн на основной акватории, пришлось вторую бухту отложить, типа "не комфортно было бы там стоять на волнах". Погружались два раза. Во второй сильно заложило ухо, аж прям до боли. Пришлось чутка у поверхности побарахтаться, а потом все-равно на дно опустились. Всё хорошо. Спасибо всем за компанию.

Я Яна читать дальше просто крутые. Погружение было один на один с инструктором, все прошло удачно. Кроме самого погружения, яркие впечатления оставили непосредственно морская прогулка вдоль побережья, купание в море и обед на лодке. Огромное спасибо всей команде! Я действительно рада, что решилась попробовать дайвинг. Это был мой первый опыт, поэтому для меня были особенно важны инструкторы. И могу сказать, что они замечательные:) профессиональные, внимательные, доброжелательные, юморные и

Е Елена Добрый день! Получила массу впечатлений! Команда работает слаженно, инструкторы для каждой группы проводят инструктаж на вашем языке. Я 2 раза погружалась с Муратом- приятный человек, вызывает 100% доверие! Мне 60 лет, я сделала это!!! Спасибо команде!!!

С Сергей Очень рекомендую мероприятие,классные иструктора,внимательные!

Ю Юлия Спасибо. Все понравилось. Хорошая организация, опытные внимательные инструкторы. для новичков самое то))

N Nadezhda Все было отлично! Трансфер с места до бухты. Русскоговорящий гид с отличным чувством юмора)

Те, кто не погружались спокойно плавали в море все время.

Обед был котлета, макароны и огурцы с помидорами.

Единственное что не понравилось, очень много народу.

Д Дмитрий Было круто