Морская прогулка с дайвингом и снорклингом в Кемере - это уникальная возможность погрузиться в волшебный подводный мир Средиземного моря.
В программе посещение бухт «Аквариум» и Moonlight Bay, где можно насладиться купанием и исследованием морских глубин.
На борту яхты подадут свежие блюда, а живописные виды и морской воздух создадут атмосферу полного расслабления. Это идеальное сочетание приключения и отдыха, которое подарит незабываемые впечатления
5 причин купить эту прогулку
- 🌊 Погружение в подводный мир
- 🐟 Снорклинг среди ярких рыб
- 🍽️ Обед на яхте
- 🏞️ Живописные бухты
- 🌞 Отдых на солнце
Что можно увидеть
- Бухта Аквариум
- Moonlight Bay
Описание водной прогулкиМорская прогулка с дайвингом и снорклингом в бухтах Кемера Откройте для себя завораживающий мир подводной жизни и спокойствие морских просторов, где солнце ласково играет на поверхности воды, а в глубине скользят стайки ярких рыб. Эта морская экскурсия из Кемера — идеальное сочетание отдыха, приключения и красоты. Живописные локации, купание и погружение Первая остановка — бухта «Аквариум» — погружение и купание в изумрудной воде среди кораллов и рыб. У вас будет 1,5 часа, чтобы исследовать волшебный подводный мир или просто понежиться на солнце. 12:30 — Обед на борту яхты: свежие блюда, морской воздух и виды, которые трудно забыть. Вторая остановка — Moonlight Bay (Бухта Лунного света). Вас ждёт 3 часа чистого удовольствия: дайвинг, снорклинг или просто расслабление в обрамлении скал и леса. Это место наполнено волшебной тишиной и особой атмосферой покоя. Важная информация:
- Порядок остановок может изменяться в зависимости от погоды.
- Детям до 5 лет не предоставляется отдельное место в автобусе без доплаты.
- Погружения (дайвинг) возможны только с тем оператором, у которого вы бронируете экскурсию — сторонние бронирования не принимаются.
- Возьмите с собой: купальник, полотенце, лёгкую одежду, солнцезащитные средства, шляпу, очки, воду и немного наличных денег для личных расходов.
Ежедневно в 9:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Трансфер из/в отель
- Услуги инструктора
- Обед
- Снаряжение Для дайвинга
- Страховка
Что не входит в цену
- Напитки
- Личные расходы
- Фото Видео
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
7 окт 2025
Отлично погрузились! Правда из-за небольших волн на основной акватории, пришлось вторую бухту отложить, типа "не комфортно было бы там стоять на волнах". Погружались два раза. Во второй сильно заложило ухо, аж прям до боли. Пришлось чутка у поверхности побарахтаться, а потом все-равно на дно опустились. Всё хорошо. Спасибо всем за компанию.
Я
Яна
30 сен 2025
Я действительно рада, что решилась попробовать дайвинг. Это был мой первый опыт, поэтому для меня были особенно важны инструкторы. И могу сказать, что они замечательные:) профессиональные, внимательные, доброжелательные, юморные и
Е
Елена
29 сен 2025
Добрый день! Получила массу впечатлений! Команда работает слаженно, инструкторы для каждой группы проводят инструктаж на вашем языке. Я 2 раза погружалась с Муратом- приятный человек, вызывает 100% доверие! Мне 60 лет, я сделала это!!! Спасибо команде!!!
K
Kirill
25 сен 2025
C
CHIBIREV
9 сен 2025
А
Анна
21 авг 2025
С
Сергей
18 авг 2025
Очень рекомендую мероприятие,классные иструктора,внимательные!
Ю
Юлия
6 авг 2025
Спасибо. Все понравилось. Хорошая организация, опытные внимательные инструкторы. для новичков самое то))
N
Nadezhda
28 июл 2025
Все было отлично! Трансфер с места до бухты. Русскоговорящий гид с отличным чувством юмора)
Те, кто не погружались спокойно плавали в море все время.
Обед был котлета, макароны и огурцы с помидорами.
Единственное что не понравилось, очень много народу.
Д
Дмитрий
17 июл 2025
Было круто
М
Мария
3 июл 2025
Отличная экскурсия. Забрали вовремя, все четко по программе. Ожидание погружения долгое, зато с тобой индивидуально плавает инструктор один на один. Для меня это было важно, погружалась первый раз, понравилось! Накупались в открытом море) Обед вкусный)
Входит в следующие категории Кемера
