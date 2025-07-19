Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Это уникальная возможность провести день в кристально чистых водах Средиземного моря.



Программа включает купание в живописных бухтах, солнечные ванны и пенные вечеринки с зажигательной музыкой. На борту вас ждёт обед и разнообразные активности от аниматоров. Прекрасный способ расслабиться и насладиться отдыхом на воде, где каждый найдёт развлечение по душе. Забронируйте своё место и приготовьтесь к незабываемым впечатлениям

5 1 отзыв