Это уникальная возможность провести день в кристально чистых водах Средиземного моря.
Программа включает купание в живописных бухтах, солнечные ванны и пенные вечеринки с зажигательной музыкой. На борту вас ждёт обед и разнообразные активности от аниматоров. Прекрасный способ расслабиться и насладиться отдыхом на воде, где каждый найдёт развлечение по душе. Забронируйте своё место и приготовьтесь к незабываемым впечатлениям
5 причин купить эту прогулку
- 🌊 Купание в Средиземном море
- 🎉 Пенная вечеринка на борту
- 🍽️ Обед включён
- 🚍 Трансфер из отеля
- 🎶 Музыка и развлечения
Что можно увидеть
- Средиземное море
Описание водной прогулки
Вас ждёт путешествие по самым красивым бухтам Кемера. Кроме того, в программе — бесконечное веселье и задор, прохладительные напитки и разнообразные активности, среди которых:
- Купание в тёплых спокойных водах Средиземного моря
- Солнечные ванны на фоне потрясающих пейзажей
- Пенная вечеринка с зажигательной музыкой
- Обед на борту
Организационные детали
Что включено в стоимость:
- Трансфер из отеля (туда и обратно)
- Обед
- Безалкогольные напитки
- Пенная вечеринка
Оплачиваются дополнительно:
- Алкогольные напитки
- Личные расходы (например, сувениры, дополнительные напитки и т. д.)
Полезные советы
- Рекомендуем взять с собой сменную одежду.
- Если вы не умеете плавать, не прыгайте в воду, а лучше наслаждайтесь отдыхом на борту. Не стоит пытаться учиться плавать в открытом море
ежедневно в 08:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Для взрослых (+4)
|€30
|Малыш (0-4)
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В месте вашего проживания в Кемере
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мустафа — Организатор в Кемере
Провёл экскурсии для 1354 туристов
Мы предлагаем нашим гостям незабываемый отдых с разнообразными возможностями и мероприятиями. Наш регион славится природными красотами и современными удобствами, отелями вдоль побережья с комфортным проживанием, а также историческими и культурными богатствами. Мы с радостью познакомим вас с ним!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
19 июл 2025
Все понравилось! Ощущений куча, особенно у ребёнка))
Входит в следующие категории Кемера
