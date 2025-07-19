Мои заказы

Морская прогулка с пенной вечеринкой в Кемере

Приготовьтесь к незабываемому дню на Средиземном море: солнечные ванны, купание и пенная вечеринка создадут атмосферу праздника
Это уникальная возможность провести день в кристально чистых водах Средиземного моря.

Программа включает купание в живописных бухтах, солнечные ванны и пенные вечеринки с зажигательной музыкой. На борту вас ждёт обед и разнообразные активности от аниматоров. Прекрасный способ расслабиться и насладиться отдыхом на воде, где каждый найдёт развлечение по душе. Забронируйте своё место и приготовьтесь к незабываемым впечатлениям
5
1 отзыв

5 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Купание в Средиземном море
  • 🎉 Пенная вечеринка на борту
  • 🍽️ Обед включён
  • 🚍 Трансфер из отеля
  • 🎶 Музыка и развлечения
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Средиземное море

Описание водной прогулки

Вас ждёт путешествие по самым красивым бухтам Кемера. Кроме того, в программе — бесконечное веселье и задор, прохладительные напитки и разнообразные активности, среди которых:

  • Купание в тёплых спокойных водах Средиземного моря
  • Солнечные ванны на фоне потрясающих пейзажей
  • Пенная вечеринка с зажигательной музыкой
  • Обед на борту

Организационные детали

Что включено в стоимость:

  • Трансфер из отеля (туда и обратно)
  • Обед
  • Безалкогольные напитки
  • Пенная вечеринка

Оплачиваются дополнительно:

  • Алкогольные напитки
  • Личные расходы (например, сувениры, дополнительные напитки и т. д.)

Полезные советы

  • Рекомендуем взять с собой сменную одежду.
  • Если вы не умеете плавать, не прыгайте в воду, а лучше наслаждайтесь отдыхом на борту. Не стоит пытаться учиться плавать в открытом море

ежедневно в 08:00

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Для взрослых (+4)€30
Малыш (0-4)Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В месте вашего проживания в Кемере
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мустафа
Мустафа — Организатор в Кемере
Провёл экскурсии для 1354 туристов
Мы предлагаем нашим гостям незабываемый отдых с разнообразными возможностями и мероприятиями. Наш регион славится природными красотами и современными удобствами, отелями вдоль побережья с комфортным проживанием, а также историческими и культурными богатствами. Мы с радостью познакомим вас с ним!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
О
Ольга
19 июл 2025
Все понравилось! Ощущений куча, особенно у ребёнка))
Все понравилось! Ощущений куча, особенно у ребёнка))Все понравилось! Ощущений куча, особенно у ребёнка))Все понравилось! Ощущений куча, особенно у ребёнка))Все понравилось! Ощущений куча, особенно у ребёнка))Все понравилось! Ощущений куча, особенно у ребёнка))Все понравилось! Ощущений куча, особенно у ребёнка))Все понравилось! Ощущений куча, особенно у ребёнка))

Входит в следующие категории Кемера

