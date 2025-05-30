Увлекательное путешествие по древним городам Ликии - Демре, Мира и Кекова. В Демре вы увидите храм святителя Николая Чудотворца и уникальные фрески. В Мире - грандиозные скальные гробницы и древний театр. Кульминацией станет морская прогулка к острову Кекова, где можно увидеть руины затонувшего города. Это путешествие откроет Турцию с новой стороны, сочетая историю и природные красоты
5 причин купить эту прогулку
- 🏛️ Уникальные исторические места
- ⛪ Храм святителя Николая
- 🎭 Древний театр в Мире
- 🚤 Морская прогулка к Кекова
- 🌊 Затонувший город под водой
Что можно увидеть
- Храм святителя Николая
- Скальные гробницы
- Древний театр
- Затонувший город
Описание водной прогулкиДревние города Ликии Приглашаем вас в незабываемое путешествие по древним городам Ликии — Демре, Мира и таинственному острову Кекова. Этот маршрут откроет для вас самые впечатляющие страницы истории Турции. Наше путешествие начнётся с посещения Демре (древней Миры), где находится величественный храм святителя Николая Чудотворца. Вы увидите уникальные фрески и погрузитесь в атмосферу раннехристианской эпохи. Далее мы отправимся к античному городу Мира, знаменитому своими грандиозными скальными гробницами, древним театром и римскими банями. Здесь вы сможете прикоснуться к наследию древних цивилизаций и узнать о жизни античных жителей. Кульминацией экскурсии станет посещение острова Кекова с затонувшим городом. Вы совершите незабываемую морскую прогулку, во время которой увидите руины древнего города, частично погружённые в воды Средиземного моря. Кристально чистая вода позволит рассмотреть античные постройки, скрытые под водой. Незабываемое путешествие Это путешествие позволит вам увидеть Турцию с совершенно новой стороны — как колыбель древних цивилизаций, где каждый камень хранит свою историю. Сочетание античных памятников, природных красот и морских пейзажей создаст незабываемые впечатления и подарит яркие эмоции. Важная информация:
- Одевайтесь по погоде, не забывайте защиту от солнца.
- Пожалуйста, напишите в каком отеле вы остановитесь, чтобы мы могли вам сообщить точное время отправления экскурсии.
Экскурсия вторник четверг воскресенье связываемся через WhatsApp Telegram
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Демре
- Церковь святого Николая
- Мира - античный город в Турции
- Амфитеатр в Демре
- Ликийские гробницы
- Затопленный город (остров Кекова)
- Крепость Симена (Келекей)
Что включено
- Трансфер из/в отель
- Гид-историк
- Обед
- Прогулка на яхте по затонувшему городу Кекова (2 часа)
- Страховка
Что не входит в цену
- Напитки
- Входной билет в церковь Святого Николая Угодника 20€
- Входной билет в античный город Мира 13€
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия вторник четверг воскресенье связываемся через WhatsApp Telegram
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Одевайтесь по погоде, не забывайте защиту от солнца
- Пожалуйста, напишите в каком отеле вы остановитесь, чтобы мы могли вам сообщить точное время отправления экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
30 мая 2025
Демре, Мира, Кекова - это места, где время останавливается. Античные города, удивительные скалы и прозрачное море создают атмосферу магии и загадочности.
