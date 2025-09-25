Путешествие из Кемера в Демре и Каш предлагает уникальную возможность посетить храм Святого Николая, скрытый под землёй до 1863 года. Здесь вы увидите древние фрески и мозаики, а также узнаете,

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Сначала отправимся в Демре — к храму Святого Николая, скрытому под землёй вплоть до 1863 года. Его обнаружила княгиня Анна Голицына, и с тех пор церковь стала местом паломничества. Вы увидите древние фрески с изображениями чудес святого, мозаики 11 века и алтарь, у которого Николай служил всю жизнь.

После — в Каш, который раньше назывался Антифелосом. В ликийскую эпоху сюда приходили ради красоты и тишины, и с тех пор мало что изменилось. Вас ждёт уютная атмосфера, живописные улочки и тот самый южный покой, за которым хочется возвращаться снова и снова.

Организационные детали