Путешествие из Кемера в Демре и Каш предлагает уникальную возможность посетить храм Святого Николая, скрытый под землёй до 1863 года. Здесь вы увидите древние фрески и мозаики, а также узнаете,
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Храм Святого Николая
- 🖼 Древние фрески и мозаики
- 🏞 Живописные пейзажи Каша
- 🚗 Комфортное путешествие
- 🕊 Уединение и покой
Что можно увидеть
- Храм Святого Николая
- Фрески и мозаики 11 века
Описание экскурсии
Сначала отправимся в Демре — к храму Святого Николая, скрытому под землёй вплоть до 1863 года. Его обнаружила княгиня Анна Голицына, и с тех пор церковь стала местом паломничества. Вы увидите древние фрески с изображениями чудес святого, мозаики 11 века и алтарь, у которого Николай служил всю жизнь.
После — в Каш, который раньше назывался Антифелосом. В ликийскую эпоху сюда приходили ради красоты и тишины, и с тех пор мало что изменилось. Вас ждёт уютная атмосфера, живописные улочки и тот самый южный покой, за которым хочется возвращаться снова и снова.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: вход в церковь — €17 за чел.
- Поездка проходит на автомобиле Volvo S40 или Toyota Hybrids
- По запросу заберём вас из Анталии (+€50), Белека (+€70) или Сиде (+€100)
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ваш гид в Стамбуле & Анталии — ваша команда гидов в Кемере
Провели экскурсии для 4371 туриста
Мы работаем гидами с 2005 года. Собрали команду русскоговорящих профессионалов, каждый из которых имеет стаж не менее 15 лет. Наша компания имеет официальную лицензию министерства туризма и культуры.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Ю
Юлия
25 сен 2025
Экскурсия прошла отлично. Все вовремя, легко, информативно. Нам понравилось. Спасибо!
Наталья
23 июн 2025
Отличная экскурсия получилась у нас, с экскурсоводом по имени Altan. Очень профессиональный гид, с историческим высшим образованием. Рассказывает все очень понятно и структурировано. На любой вопрос знает ответ, кругозор дает
Е
Елена
7 июн 2025
Поездка прошла отлично. В процессе экскурсии наш гид и водитель, Баяр, все подробно рассказал. Особенно впечатлило его отличное знание истории. Экскурсия прошла в комфортной для нас обстановке. Рекомендую!
