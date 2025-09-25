Мои заказы

Из Кемера - в Демре и Каш: к храму Святого Николая и пейзажам

Путешествие в Демре и Каш откроет вам тайны Святого Николая и подарит покой среди живописных пейзажей Ликии. Незабываемые впечатления ждут вас
Путешествие из Кемера в Демре и Каш предлагает уникальную возможность посетить храм Святого Николая, скрытый под землёй до 1863 года. Здесь вы увидите древние фрески и мозаики, а также узнаете,
как Николай стал символом Нового года.

В Каше, ранее известном как Антифелос, вас ждёт уютная атмосфера и живописные улочки, где можно насладиться тишиной и южным покоем. Это идеальное место для тех, кто ищет уединение вдали от туристических толп

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Храм Святого Николая
  • 🖼 Древние фрески и мозаики
  • 🏞 Живописные пейзажи Каша
  • 🚗 Комфортное путешествие
  • 🕊 Уединение и покой
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Храм Святого Николая
  • Фрески и мозаики 11 века

Описание экскурсии

Сначала отправимся в Демре — к храму Святого Николая, скрытому под землёй вплоть до 1863 года. Его обнаружила княгиня Анна Голицына, и с тех пор церковь стала местом паломничества. Вы увидите древние фрески с изображениями чудес святого, мозаики 11 века и алтарь, у которого Николай служил всю жизнь.

После — в Каш, который раньше назывался Антифелосом. В ликийскую эпоху сюда приходили ради красоты и тишины, и с тех пор мало что изменилось. Вас ждёт уютная атмосфера, живописные улочки и тот самый южный покой, за которым хочется возвращаться снова и снова.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: вход в церковь — €17 за чел.
  • Поездка проходит на автомобиле Volvo S40 или Toyota Hybrids
  • По запросу заберём вас из Анталии (+€50), Белека (+€70) или Сиде (+€100)
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ваш гид в Стамбуле & Анталии
Ваш гид в Стамбуле & Анталии — ваша команда гидов в Кемере
Провели экскурсии для 4371 туриста
Мы работаем гидами с 2005 года. Собрали команду русскоговорящих профессионалов, каждый из которых имеет стаж не менее 15 лет. Наша компания имеет официальную лицензию министерства туризма и культуры. На экскурсиях
наши гиды никуда не спешат, рассказывают вдохновенно, артистично, и с нами вам точно не будет скучно. Мы не только показываем достопримечательности, мы открываем для вас душу страны. Вы узнаете о наших традициях и менталитете, о том, как мы женимся, воспитываем детей, как относимся к старшим. Мы всегда прислушиваемся к пожеланиям гостей и учитываем все запросы.

Отзывы и рейтинг

Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
25 сен 2025
Экскурсия прошла отлично. Все вовремя, легко, информативно. Нам понравилось. Спасибо!
Наталья
Наталья
23 июн 2025
Отличная экскурсия получилась у нас, с экскурсоводом по имени Altan. Очень профессиональный гид, с историческим высшим образованием. Рассказывает все очень понятно и структурировано. На любой вопрос знает ответ, кругозор дает
о себе знать.. Мы совместили 2 экскурсии Демра и Каш. Очень интересно и содержательно рассказывал нам гид истории города Каша и Николая чудотворца. Показал нам свои заповедные тропы и интересные локации. . Было ценно, что он внес дополнение в свою экскурсию по нашей просьбе. Также подкупает искренность и открытость экскурсовода, который был открыт ко всем нашим вопросам про быт и особенности проживания в Турции. Рекомендуем всем! Мы под большим впечатлением от экскурсии и от эмоций, которые получили.

Е
Елена
7 июн 2025
Поездка прошла отлично. В процессе экскурсии наш гид и водитель, Баяр, все подробно рассказал. Особенно впечатлило его отличное знание истории. Экскурсия прошла в комфортной для нас обстановке. Рекомендую!

