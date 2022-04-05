Демре Мира Кекова

Эта экскурсия включает в себя: остатки древних цивилизаций, сохранившихся, как на земле, так и под толщей воды. А также элементы паломнического тура, на место служения Великого Святого всех времён и народов — Николая Чудотворца.

Наша поездка займет 2 часа на комфортном автобусе, благодаря которому время в дороге будет незаметно, 98 километров и мы на месте! В дороге Вам не придется скучать, рассмотреть пейзажи, турецкий города, одним из которых является город Кумлуджа.

Нет такого туриста, которому бы не понравилась данная экскурсия. Один день, а такая масса впечатлений, огромное количество информации. А какая живописная природа и исторические памятники, и паломничество, и затонувший город! Выбрав эту экскурсию, вы не пожалеете!

Церковь святого Николая в Демре.

Была построена в 4 веке. Здесь служил великий святой Николай Чудотворец.

Памятью о нем служит саркофаг, в котором находились его много целебные мощи, украденные итальянскими купцами в 11 веке. К этому саркофагу приезжают паломники, верующие в его чудеса. Они молятся и оставляют около него записочки с просьбами. Сам храм долгое время был предан забвению, но в 19 веке начались реставрационные работы, которые продолжаются до настоящего времени.

Мира — античный город в Турции.

Николай Чудотворец Мира Ликийских. Так правильно называют Святого.

Да, Мира - это столица древней Ликии, в переводе Ликия «Страна солнца»

Этот античный город знаменит своим некрополем — Ликийскими гробницами, датируемыми 4 веком до новой эры.

Демре амфитеатр.

Амфитеатр в Демре — это четвертый по величине из 206 античных театров, построенных во времена Римской империи. Построенный во 2 веке и вмещавший 10 тысяч зрителей.

Увидим Демре ликийские гробницы и затопленный город Кекова.

Крепость Симена (Келекей).

Плавая в заливе, очень хорошо видно крепость Келекей, построенную в 13 столетии. Римский амфитеатр хорошо сохранился внутри крепости. Крепость находится напротив острова Кекова. Правильное название крепости Симена.

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