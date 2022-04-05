Демре - Мира - Кекова из Кемера

Приглашаем вас на экскурсию, которая познакомит вас с погибшей древней цивилизацией

5
13 отзывов
Групповая
Приглашаем вас на экскурсию, которая познакомит вас с погибшей древней цивилизацией.

Вы увидите руины домов и гробницы как на побережье, так и под толщей воды, в затонувшем городе.

Мы побываем в местах, связанных с Николаем Чудотворцем, и вы увидите невероятную природу в окрестностях Ликийской тропы.
Демре - Мира - Кекова из Кемера
Демре - Мира - Кекова из Кемера
Демре - Мира - Кекова из Кемера
Демре - Мира - Кекова из Кемера
Демре - Мира - Кекова из Кемера

Что вас ожидает 🤩

  • Церковь святого Николая в Демре.
  • Мира — античный город в Турции.
  • Демре амфитеатр.
  • Демре ликийские гробницы.
  • Турция затопленный город Кекова.
  • Крепость Симена (Келекей)

Демре Мира Кекова

Эта экскурсия включает в себя: остатки древних цивилизаций, сохранившихся, как на земле, так и под толщей воды. А также элементы паломнического тура, на место служения Великого Святого всех времён и народов — Николая Чудотворца.
Наша поездка займет 2 часа на комфортном автобусе, благодаря которому время в дороге будет незаметно, 98 километров и мы на месте! В дороге Вам не придется скучать, рассмотреть пейзажи, турецкий города, одним из которых является город Кумлуджа.
Нет такого туриста, которому бы не понравилась данная экскурсия. Один день, а такая масса впечатлений, огромное количество информации. А какая живописная природа и исторические памятники, и паломничество, и затонувший город! Выбрав эту экскурсию, вы не пожалеете!

Церковь святого Николая в Демре.

Была построена в 4 веке. Здесь служил великий святой Николай Чудотворец.
Памятью о нем служит саркофаг, в котором находились его много целебные мощи, украденные итальянскими купцами в 11 веке. К этому саркофагу приезжают паломники, верующие в его чудеса. Они молятся и оставляют около него записочки с просьбами. Сам храм долгое время был предан забвению, но в 19 веке начались реставрационные работы, которые продолжаются до настоящего времени.
Мира — античный город в Турции.
Николай Чудотворец Мира Ликийских. Так правильно называют Святого.
Да, Мира - это столица древней Ликии, в переводе Ликия «Страна солнца»
Этот античный город знаменит своим некрополем — Ликийскими гробницами, датируемыми 4 веком до новой эры.

Демре амфитеатр.

Амфитеатр в Демре — это четвертый по величине из 206 античных театров, построенных во времена Римской империи. Построенный во 2 веке и вмещавший 10 тысяч зрителей.
Увидим Демре ликийские гробницы и затопленный город Кекова.

Крепость Симена (Келекей).

Плавая в заливе, очень хорошо видно крепость Келекей, построенную в 13 столетии. Римский амфитеатр хорошо сохранился внутри крепости. Крепость находится напротив острова Кекова. Правильное название крепости Симена.

Рекомендуем взять с собой:

  • Купальники
  • Полотенца
  • Солнцезащитные очки
  • Крем
  • Головные уборы
  • Ланч бокс из отеля

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы из вашего отеля и обратно в отель
  • Страховка
  • Русский гид
  • Обед
  • Входной билет в г. Мира
  • Морская прогулка на лодке
Что не входит
  • Любые напитки
  • Личные затраты
  • Входной билет в церковь 9$ (Без гида)
  • Входной билет в церковь 11$ (С гидом)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: с 07.30 до 19.00 – Каждый день
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Рекомендуем взять с собой:
  • Купальники
  • Полотенца
  • Солнцезащитные очки
  • Крем
  • Головные уборы
  • Ланч бокс из отеля
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

с 07.30 до 19.00 – Каждый день

Отзывы от туристов

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