Наш русскоговорящий водитель заберёт вас от отеля, провезёт по маршруту и доставит обратно на комфортном авто. Он ответит на любые вопросы и при необходимости поможет.
В Анталии вы посетите три популярных торговых центра: в каждом будет запас времени для покупок и отдыха без спешки.
В Анталии вы посетите три популярных торговых центра: в каждом будет запас времени для покупок и отдыха без спешки.
Описание трансфер
Mall of Antalya и Deepo Outlet
Эти торговые центры находятся в одном комплексе. Здесь представлены десятки мировых и турецких марок, а также товары со скидками — одежда, обувь, косметика, аксессуары, электроника.
5М Migros
Здесь свой ассортимент брендов. Есть кафе, развлечения, релакс-зоны — для комфортного отдыха между покупками.
Организационные детали
- Едем на Mercedes Benz-Vito. В салоне есть Wi-Fi, зарядные устройства, влажные салфетки, питьевая вода и безалкогольные напитки. По запросу предоставим детское кресло
- В общей сложности потратим на дорогу ~2 ч. В каждом ТЦ у вас будет по часу на шопинг
- Можем забрать вас из Бельдиби, Гёйнюка, Кириша, Чамьювы или Текировы
- С вами будет водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Метин — ваша команда гидов в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Добро пожаловать, уважаемые гости! Я очень люблю путешествовать и занимаюсь организацией уникальных экскурсий по историческим, культурным, живописным местам прекрасного Анталийского побережья. Также предоставляю VIP-трансфер по всем направлениям. Наличие собственного автопарка
Входит в следующие категории Кемера
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