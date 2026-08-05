Наш русскоговорящий водитель заберёт вас от отеля, провезёт по маршруту и доставит обратно на комфортном авто. Он ответит на любые вопросы и при необходимости поможет. В Анталии вы посетите три популярных торговых центра: в каждом будет запас времени для покупок и отдыха без спешки.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €120 за экскурсию

Описание трансфер

Mall of Antalya и Deepo Outlet

Эти торговые центры находятся в одном комплексе. Здесь представлены десятки мировых и турецких марок, а также товары со скидками — одежда, обувь, косметика, аксессуары, электроника.

5М Migros

Здесь свой ассортимент брендов. Есть кафе, развлечения, релакс-зоны — для комфортного отдыха между покупками.

Организационные детали