Зинаида проводит ещё 3 экскурсии

Анталья, город с богатым историческим наследием и великолепной природой, ждет вас.
Эта экскурсия раскроет перед вами все грани Антальи: от узких улочек с историей, запечатленной в камне, до живописных природных пейзажей.
Вы
Эта экскурсия раскроет перед вами все грани Антальи: от узких улочек с историей, запечатленной в камне, до живописных природных пейзажей.
Вы
7 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Уникальная архитектура
- 🌊 Величественный водопад
- 🚶♂️ Прогулка по Калеичи
- 📜 Исторические легенды
- 🕌 Древние мечети
- 🚗 Комфортный трансфер
- 🌿 Природные красоты
Что можно увидеть
- Калеичи
- Ворота Адриана
- Минарет Кесик
- Мечеть Текели Мехмет-паши
- Водопад Дюден
Описание экскурсии
Прогулка по следам великих империй
Вы пройдете по извилистым улицам Старого города Калеичи и услышите, какие события происходили здесь в византийские, римские и османские времена. Рассмотрите старинные ворота Адриана и узнаете, как минарет Кесик стал «усеченным» и почему он остается таковым по сей день. А также услышите легенду о поисках рая на земле приспешниками пергамского царя Аттала II.
Водопад Дюден
Анталия — это не только Калеичи, но и множество других интересных мест. Вы посетите порт, заглянете в древнюю мечеть Текели Мехмет-паши и полюбуетесь величественным водопадом Дюден, который видно даже с борта самолета.
Организационные детали
Трансфер до Антальи и обратно включен в стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провели экскурсии для 697 туристов
Приветствую вас, уважаемые путешественники! Меня зовут Анна, я живу в Турции много лет и являюсь гражданкой этой гостеприимной страны. Вместе с командой гидов мы проводим экскурсии по самым интересным и живописным местам Анталийского побережья. С радостью поделимся с вами накопленным опытом, знаниями и эмоциями.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
спасибо огромное за отличный обзор города. Фатима прекрасный рассказчик, сделала замечательные фото и видео, подобраны живописные локации. очень благодарны!!!!
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