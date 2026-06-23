Зинаида проводит ещё 3 экскурсии

Анталья, город с богатым историческим наследием и великолепной природой, ждет вас.Эта экскурсия раскроет перед вами все грани Антальи: от узких улочек с историей, запечатленной в камне, до живописных природных пейзажей.Вы

увидите величественные ворота Адриана, услышите истории о минарете Кесик и проникнетесь духом прошлого в районе Калеичи. Посещение водопада Дюден оставит неизгладимые впечатления, а подъем на гору Тюнектепе подарит вам незабываемые виды. Ваше путешествие будет комфортным и беззаботным, ведь трансфер из Кемера и обратно уже включен в стоимость экскурсии. Откройте для себя настоящую Анталью в компании опытного гида

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Прогулка по следам великих империй

Вы пройдете по извилистым улицам Старого города Калеичи и услышите, какие события происходили здесь в византийские, римские и османские времена. Рассмотрите старинные ворота Адриана и узнаете, как минарет Кесик стал «усеченным» и почему он остается таковым по сей день. А также услышите легенду о поисках рая на земле приспешниками пергамского царя Аттала II.

Водопад Дюден

Анталия — это не только Калеичи, но и множество других интересных мест. Вы посетите порт, заглянете в древнюю мечеть Текели Мехмет-паши и полюбуетесь величественным водопадом Дюден, который видно даже с борта самолета.

Организационные детали

Трансфер до Антальи и обратно включен в стоимость.