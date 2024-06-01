Всем интересующим прекрасными экскурсиями посвящается…. Договорились на проведение нестандартныой экскурсии с Угуром ещё из Москвы. У нас двое детей (5 читать дальше
и 9 лет). Экскурсия длилась с 8-00 до 20-00. То что было классно и круто, это не сказать ничего!!! Угур очень интересный, тактичный и грамотный гид, любящий и знающий свою профессию! Он учёл абсолютно всё, что мы хотели, вся экскурсия была просто супер! Кроме того, он прекрасный человек, с которым просто интересно поговорить. К тому-же очень честный и работает сразу чувствуется для гостей Турции, а не просто номер отбывает! Мы с ним добавили к экскурсии, которую оформляли тут, античный Фазелис и подъём на гору Тахталы на фуникулёре, а также обед в именно местном турецком ресторане домашней кухни (не передать, как вкусно!!!). Всё вовремя, всё круто и классно! Но и он без работы не сидит, на гида обучался, имеет лицензию, хорошие авто. В общем, несмотря на опыт наш большой в разных странах, это один из самых-самых лучших гидов, что нам встречались! Угур, спасибо Вам! На следующий год приедем, обязательно с Вами поедем куда-то ещё! Крепко жму Вашу руку! Всё было супер!!! P.s: коллеги-туристы, сомневаться не о чем, точно-точно лучший гид и просто очень хороший человек! Teşekkürler Uğur!
Были на экскурсии 7 мая 2024 года. Угур помог организовать поездку для 10 человек. Комфортные переезды, впечатляющие места интересный рассказ. читать дальше
Угур образованный эрудированный рассказчик с прекрасным русским языком. Мы остались очень довольны и готовы рекомендовать эту экскурсию. Эти места стоит посмотреть! Поели в местном ресторанчике, очень вкусно.
Важно, что эта поездка была без заезда в торговые точки, все в комфортном темпе, без беготни.
Гид Ислам - очень тактичный, вежливый, приятный в общении. Свободно владеет русским языком. Родился, вырос и живёт в Турции, и читать дальше
знает об этой стране всё. Подробно обо всём рассказывал на протяжении всего дня.
Мы были с двумя детьми, а с ними бывает, что случаются форс-мажоры, Ислам во всём нам помогал и очень спокойно реагировал на капризы и различные ситуации с детьми. За что ему огромное СПАСИБО! 🙏
Экскурсия была насыщенная и прошла комфортно для нас с детьми. Мы увидели много красивых мест.
От экскурсии и гида у нас остались только положительные эмоции и впечатления. Рекомендуем 👍
Замечательная экскурсия!.
Экскурсия отлично спланирована,. За 10 минут до назначенного время мы встретились с гидом и отправились в путишествие на комфортабельном читать дальше
автомобиле. Так как мы были в Турции впервые, во время переездов,он много рассказывал о стране в целом о её прошлом и настоящем. Воспоминания о поездке остались самые тёплые. Античные города произвелии яркое впечатление, нам была дана возможность без спешки осмотреть все архитектурные объекты и выделить время для знакомства с местной кухней.
Завершалась экскурсия в национальном парке у водопада Куршунлу.
Мы остались очень довольны
гидом, корректный, эрудированный человек и ещё прекрасный водитель,управлял машиной очень аккуратно.
Итогом путишествия были прекрасное настроение и множество красивых фотографий.
Спасибо за экскурсию .
Угур, отличный гид, который помог окунутся в старый город Антальи.
Вежлив, пунктуален, заботлив. Забрал нас из отеля, довез в комфорте в читать дальше
а/м с кондиционером и напоил прохладной водой.
Рассказал нам всю историю данного места, провел нас по всему городу, показал все красивые места. Те кто влюблены в Европу (касаемо узких улочек и жизни там), также понравится и тут.
Рекомендую!
Были на экскурсии с Угуром по старому городу Анталия. 28 июля 2023 года. Очень понравилось. Обязательно посетите. Экскурсия хорошо организована, читать дальше
Анталия красивый город. Мороженое мы тоже заценили. Вас Угур будет возить на удобной машине с кондиционером, интересно рассказывать, на все вопросы ответит, все покажет и учтет пожелания. Только не надо ехать днем в жару.
Отличная экскурсия! Мы остались очнь довольны
Угур - замечательный человек: приятный в общении, корректный, эрудированный и отлично говорит по русски.
Экскурсия отлично читать дальше
спланирована, что немаловажно для жаркого времени года. С утра мы осматривали больший по размерам античный город Перге, а на самый пик жары были оставлены объекты поменьше между которыми были переезды в машине с кондиционером. Водопад Куршунлу завершал экскурсию. Это живописное прохладное место, зелень и краски которого резко контрастировала с окружающей местностью, помог снять напряжение от жаркого дня.
Вся экскурсия проводилась в комфортном даже для не очень спортивных людей темпе. Угур давал много информации как об античном прошлом Турции, так и о сегодняшней жизни обычных людей и охотно шел навстречу пожеланиям своих гостей. Так, кроме заявленной программы, он нашел время для обеда в живописном месте. а так же дал возможность выпить апельсинового сока из сорванных самими апельсинов.
Мы готовы рекомендовать эту экскурсию всем, кто интересуется античным прошлым и природными красотами Турции
Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Анталья»
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