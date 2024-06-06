Экскурсии по Кемеру на машине с гидом

Найдено 18 экскурсий в категории «На машине» в Кемере, цены от €210, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Кемера
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
18 отзывов
Путешествие по Старому городу Антальи и водопаду Дюден
Погрузитесь в историю Антальи, пройдите по старинным улочкам и насладитесь красотой водопада Дюден
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
277250 за всё до 4 чел.
Приключения в горах Турции: поездка из Кемера
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
48 отзывов
Приключение в Таврских горах: эксклюзивный тур из Кемера
Вас ждет захватывающее путешествие по горным маршрутам, где история и природа переплетаются
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
230 за всё до 4 чел.
Из Кемера - в Памуккале и античный Иераполис
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
20 отзывов
Из Кемера в Памуккале и Иераполис: погружение в историю и релакс
Познайте чарующий Памуккале и таинственный Иераполис в одной поездке. Идеальное сочетание отдыха и образования
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
533480 за всё до 4 чел.
Кемер, этнопарк Йорук и античный Фазелис
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Кемер: Йорук, Фазелис и панорама с горы Чалыш
Откройте для себя уникальное сочетание природы и истории Кемера, посетив этнопарк Йорук, древний Фазелис и насладившись видами с горы Чалыш
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:30
210 за всё до 4 чел.
«Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис из Кемера
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Хлопковый замок» Памуккале и Иераполис
Знакомство с величием Памуккале и древним Иераполисом - незабываемое путешествие в сердце Турции
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
449 за всё до 3 чел.
Из Кемера - в Перге, Аспендос и Куршунлу
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Из Кемера - в Перге, Аспендос и Куршунлу: экскурсия по древним руинам и парку
Посетите древние города Перге и Аспендос, узнайте их историю и насладитесь красотой национального парка Куршунлу с живописным водопадом
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
340 за всё до 4 чел.
Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Кемера
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Античные города Перге и Аспендос плюс водопад Куршунлу: экскурсия из Кемера
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес в однодневной экскурсии из Кемера. Уникальная возможность увидеть наследие древности
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
333300 за всё до 4 чел.
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
17 отзывов
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
Посетите сердце древней Ликии и узнайте тайны Николая Чудотворца на экскурсии, полной истории и красоты
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
388350 за всё до 4 чел.
Сиде и водопад Манавгат: поездка из Кемера
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Сиде и Манавгат: Историческое приключение из Кемера
Погрузитесь в эпоху античности, посетив легендарные руины Сиде и восхитительный водопад Манавгат
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
422380 за всё до 4 чел.
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Кемера
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Озеро Салда и древний город Сагалассос: уникальное путешествие из Кемера
Погрузитесь в мир древности и природных чудес в одной поездке. Откройте для себя тайны Сагалассоса и красоту Озера Салда
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
461415 за всё до 4 чел.
Из Кемера к озеру Салда: побег от жары
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Экскурсия к озеру Салда из Кемера: бирюзовое чудо Турции
Проведите день на берегу турецких Мальдив - озера Салда с уникальным бирюзовым цветом воды и целебной грязью
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
333300 за всё до 4 чел.
Из Кемера - на гору Янарташ
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Путешествие из Кемера: Олимпос, Фаселис и огни Янарташа
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию в прошлое, наслаждаясь красотами древних городов и тайнами горы Янарташ
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
320 за всё до 4 чел.
Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе - в мини-группе
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе: приключение в Кемере
Поднимитесь на гору Тахталы на фуникулёре, исследуйте Ликийскую тропу и насладитесь обедом в деревенском ресторане
Начало: У вашего отеля в Кемере
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
300 за всё до 4 чел.
Из Кемера в Анталию: Старый город и два водопада
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Из Кемера в Анталию: Старый город и два водопада
Посетите исторический центр Антальи и два живописных водопада. Узнайте о древних цивилизациях и насладитесь красотой природы. Трансфер включён
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
240 за всё до 4 чел.
Церковь Святого Николая и античный город Мира с профессиональным гидом
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Церковь Святого Николая и античный город Мира с профессиональным гидом
Путешествие в Демре и Мире с профессиональным гидом. Узнайте о жизни Николая Чудотворца и исследуйте древние руины
Завтра в 09:30
10 июня в 08:30
300 за всё до 4 чел.
Из Кемера - в старинный Сиде
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия из Кемера: древний Сиде и его сокровища
Погрузитесь в историю Сиде, насладитесь красотой водопада Манавгат и архитектурой мечети Кулийе
Начало: Ваш отель
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
400 за всё до 4 чел.
Ваш идеальный день в Анталье
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Ваш идеальный день в Анталье: от Калеичи до водопада Дюден
Ваш идеальный день в Анталье: узнайте историю Калеичи и восхититесь водопадом Дюден с горы Тюнектепе
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
325 за всё до 4 чел.
Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Кемера
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Кемера
2 в 1: исследовать древние руины и полюбоваться пейзажами нацпарка Кёпрюлю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
350 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валентин
    6 июня 2024
    Церковь Святого Николая и античный город Мира с профессиональным гидом
    Автор знает свой вопрос, связывает историю с современностью. Понравилось то, что нам рассказали об изменениях в понимании функционирования храма, где служил Николай Чудотворец. Рекомендую
  • N
    Natalya
    6 июня 2024
    Кемер, этнопарк Йорук и античный Фазелис
    Экскурсия была замечательная, Туран приехал в отель вовремя. Раскапывал очень интересно, узнали много новых фактов о Кемере и древнем городе Фазелис. Всем рекомендую!
  • А
    Антон
    1 июня 2024
    Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Кемера
    Всем интересующим прекрасными экскурсиями посвящается…. Договорились на проведение нестандартныой экскурсии с Угуром ещё из Москвы. У нас двое детей (5
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    и 9 лет). Экскурсия длилась с 8-00 до 20-00. То что было классно и круто, это не сказать ничего!!! Угур очень интересный, тактичный и грамотный гид, любящий и знающий свою профессию! Он учёл абсолютно всё, что мы хотели, вся экскурсия была просто супер! Кроме того, он прекрасный человек, с которым просто интересно поговорить. К тому-же очень честный и работает сразу чувствуется для гостей Турции, а не просто номер отбывает! Мы с ним добавили к экскурсии, которую оформляли тут, античный Фазелис и подъём на гору Тахталы на фуникулёре, а также обед в именно местном турецком ресторане домашней кухни (не передать, как вкусно!!!). Всё вовремя, всё круто и классно! Но и он без работы не сидит, на гида обучался, имеет лицензию, хорошие авто. В общем, несмотря на опыт наш большой в разных странах, это один из самых-самых лучших гидов, что нам встречались! Угур, спасибо Вам! На следующий год приедем, обязательно с Вами поедем куда-то ещё! Крепко жму Вашу руку! Всё было супер!!! P.s: коллеги-туристы, сомневаться не о чем, точно-точно лучший гид и просто очень хороший человек! Teşekkürler Uğur!

    Всем интересующим прекрасными экскурсиями посвящается…. Договорились на проведение нестандартныой экскурсии с Угуром ещё из Москвы. УВсем интересующим прекрасными экскурсиями посвящается…. Договорились на проведение нестандартныой экскурсии с Угуром ещё из Москвы. УВсем интересующим прекрасными экскурсиями посвящается…. Договорились на проведение нестандартныой экскурсии с Угуром ещё из Москвы. УВсем интересующим прекрасными экскурсиями посвящается…. Договорились на проведение нестандартныой экскурсии с Угуром ещё из Москвы. УВсем интересующим прекрасными экскурсиями посвящается…. Договорились на проведение нестандартныой экскурсии с Угуром ещё из Москвы. УВсем интересующим прекрасными экскурсиями посвящается…. Договорились на проведение нестандартныой экскурсии с Угуром ещё из Москвы. УВсем интересующим прекрасными экскурсиями посвящается…. Договорились на проведение нестандартныой экскурсии с Угуром ещё из Москвы. УВсем интересующим прекрасными экскурсиями посвящается…. Договорились на проведение нестандартныой экскурсии с Угуром ещё из Москвы. У
  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Кемер, этнопарк Йорук и античный Фазелис
    Добрый день, друзья! Ездили с Тураном на экскурсию в районе Кемера. Всё было очень комфортно и познавательно. Отличная чистейшая машина,
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    своевременная подача, очень эрудированный гид. Хороший русский язык, глубокие познания по теме экскурсии. Познакомились с бытом древних турков, побывали на древнейших развалинах античного города Фазелиса. Не устали, получили массу положительных эмоций. В будущем вернемся, обязательно у Турану, за следующими экскурсиями.

    Добрый день, друзья! Ездили с Тураном на экскурсию в районе Кемера. Всё было очень комфортно иДобрый день, друзья! Ездили с Тураном на экскурсию в районе Кемера. Всё было очень комфортно иДобрый день, друзья! Ездили с Тураном на экскурсию в районе Кемера. Всё было очень комфортно и
  • М
    Михаил
    11 мая 2024
    Приключения в горах Турции: поездка из Кемера
    Ездили семьей на машине Кирилла по горам над Анталией и Кемером. Очень понравилось. Много интересных локаций. Кирилл очень интересно рассказывает, получили удовольствие от поездки! Рекомендуем.
  • Т
    Татьяна
    9 мая 2024
    Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Кемера
    Были на экскурсии 7 мая 2024 года. Угур помог организовать поездку для 10 человек. Комфортные переезды, впечатляющие места интересный рассказ.
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    Угур образованный эрудированный рассказчик с прекрасным русским языком. Мы остались очень довольны и готовы рекомендовать эту экскурсию. Эти места стоит посмотреть! Поели в местном ресторанчике, очень вкусно. Важно, что эта поездка была без заезда в торговые точки, все в комфортном темпе, без беготни.

    Были на экскурсии 7 мая 2024 года. Угур помог организовать поездку для 10 человек. Комфортные переезды
  • Н
    Надежда
    8 мая 2024
    Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
    Было здорово! Прекрасно отдохнули с семьей. Угур прекрасный рассказчик и организатор.
  • А
    Артем
    8 мая 2024
    Кемер, этнопарк Йорук и античный Фазелис
    Очень понравилась экскурсия. Гид, Туран очень приятный и интересный рассказчик.
  • Ю
    Юлия
    6 мая 2024
    Приключения в горах Турции: поездка из Кемера
    В целом, все понравилось. Это скорее не экскурсия, а просто прогулка. Прекрасные виды, отличные фото получились. Особенно ощутим контраст между
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    жизнью в отеле и реальной Турцией. Не могу сказать, что мы особенно обогатили свои знания, но впечатления остались позитивные. Дети, к сожалению, не особенно желали вовлекаться, а я прекрасно провела время. Не утомительно, по времени как раз уложились в 4 часа. На 3-4 человек цена получается оптимальная, на мой взгляд.

  • E
    Ekaterina
    30 апреля 2024
    Из Кемера в Анталию: Старый город и два водопада
    Гид Ислам - очень тактичный, вежливый, приятный в общении. Свободно владеет русским языком. Родился, вырос и живёт в Турции, и
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    знает об этой стране всё. Подробно обо всём рассказывал на протяжении всего дня. Мы были с двумя детьми, а с ними бывает, что случаются форс-мажоры, Ислам во всём нам помогал и очень спокойно реагировал на капризы и различные ситуации с детьми. За что ему огромное СПАСИБО! 🙏 Экскурсия была насыщенная и прошла комфортно для нас с детьми. Мы увидели много красивых мест. От экскурсии и гида у нас остались только положительные эмоции и впечатления. Рекомендуем 👍

Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «На машине»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кемере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 18
  1. Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Кемера
  2. Приключения в горах Турции: поездка из Кемера
  3. Из Кемера - в Памуккале и античный Иераполис
  4. Кемер, этнопарк Йорук и античный Фазелис
  5. «Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис из Кемера
Какие места ещё посмотреть в Кемере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Памуккале
  2. Каньоны Кепрюлю
  3. Старый город
  4. Олимпос
  5. Демре
  6. Мира
  7. Лавандовые поля
  8. Иераполис
  9. Калеичи
  10. The land of legends
Сколько стоит экскурсия по Кемеру в июне 2024
Сейчас в Кемере в категории "На машине" можно забронировать 18 экскурсий и билетов от 210 до 480 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 133 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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