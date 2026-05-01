Дорога вдоль Средиземного моря подарит вид на греческий Мейс и приведёт к улочкам Каша с лавками, кафе и античными руинами. А ещё вас ждёт Капуташ: прозрачная вода, светлый песок и время для купания.
Описание экскурсии
- По пути вы полюбуетесь Средиземным побережьем и остановитесь на смотровой площадке: отсюда открывается вид на Каш и греческий остров Мейс
- На пляже Капуташ будет время искупаться, позагорать, сделать фото и просто отдохнуть у лазурной воды
- В Каше вы пройдёте по узким мраморным улочкам, заглянете в сувенирные лавки, сможете пообедать в кафе и прочувствовать неспешный ритм южного приморского города. Также осмотрите центральную царскую гробницу и древний театр. Желающие прогуляются на лодке к близлежащим островам
Примерный тайминг
7:00–7:30 — трансфер из отеля
10:30 — Капуташ
12:30 — фотостоп
13:00 — обед
14:00 — прогулка на лодке к островам у Каша
15:30 — посещение центральной царской гробницы
16:00 — осмотр древнего театра
17:00 — выезд в отель
18:00 — возвращение
Организационные детали
- Страховка входит в стоимость. Дополнительные расходы: вход на пляж Капуташ — 50 лир ($1) за чел., обед — по ценам меню, прогулка на лодке
- С вами будет один из гидов нашей команды
в среду, пятницу и воскресенье в 07:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
|Дети до 11 лет
|€23
|Стандартный
|€35
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Султан — Организатор в Кемере
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 20 туристов
Предлагаем провести время в одном из самых аутентичных регионов мира с тысячелетней историей, природой и культурным разнообразием. Это невероятное чувство — ступить на исторические земли и увидеть своими глазами величественные природные образования истории спустя много лет. Слушайте, прикасайтесь и ощущайте красоту в сопровождении опытных и профессиональных гидов.
