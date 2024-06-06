1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Путешествие по Старому городу Антальи и водопаду Дюден
Погрузитесь в историю Антальи, пройдите по старинным улочкам и насладитесь красотой водопада Дюден
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
277€250 за всё до 4 чел.
скидка
19%
Групповая
13 часов
Калейдоскоп Каппадокии: уникальное 2-дневное приключение из Кемера
Погрузитесь в магию Каппадокии: от подземных городов до полета на воздушном шаре в этом незабываемом путешествии
Начало: У вашего отеля
10 июня в 02:30
13 июня в 02:30
67€54 за человека
Индивидуальная
4 часа
Приключение в Таврских горах: эксклюзивный тур из Кемера
Вас ждет захватывающее путешествие по горным маршрутам, где история и природа переплетаются
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€230 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Из Кемера в Памуккале и Иераполис: погружение в историю и релакс
Познайте чарующий Памуккале и таинственный Иераполис в одной поездке. Идеальное сочетание отдыха и образования
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
533€480 за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Групповая конная прогулка в Чамьюве
Зарядиться эмоциями от верховой езды и насладиться прибрежными пейзажами недалеко от Кемера
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€45 за человека
Индивидуальная
5 часов
Кемер: Йорук, Фазелис и панорама с горы Чалыш
Откройте для себя уникальное сочетание природы и истории Кемера, посетив этнопарк Йорук, древний Фазелис и насладившись видами с горы Чалыш
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:30
€210 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
12 часов
Рафтинг и джипинг по каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера
Впечатляющее приключение по каньонам Кёпрюлю и Тазы с рафтингом и джипингом ждет вас в Кемере
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
40€36 за человека
Групповая
6.5 часов
Сафари на багги / квадроцикле и рафтинг в Кёпрюлю Каньон из Кемера
Впечатляющее приключение на багги и квадроциклах, дополненное рафтингом в Кёпрюлю Каньоне, обещает незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
€35 за человека
Групповая
13 часов
Рафтинг в национальном парке Кёпрюлю Каньон: захватывающий сплав
Покорите горную реку в национальном парке Кёпрюлю Каньон. Впечатляющие виды и безопасное приключение с профессиональными гидами ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€25 за человека
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия «Хлопковый замок» Памуккале и Иераполис
Знакомство с величием Памуккале и древним Иераполисом - незабываемое путешествие в сердце Турции
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
€449 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Кемера - в Перге, Аспендос и Куршунлу: экскурсия по древним руинам и парку
Посетите древние города Перге и Аспендос, узнайте их историю и насладитесь красотой национального парка Куршунлу с живописным водопадом
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
€340 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Античные города Перге и Аспендос плюс водопад Куршунлу: экскурсия из Кемера
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес в однодневной экскурсии из Кемера. Уникальная возможность увидеть наследие древности
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
333€300 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
Посетите сердце древней Ликии и узнайте тайны Николая Чудотворца на экскурсии, полной истории и красоты
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
388€350 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Сиде и Манавгат: Историческое приключение из Кемера
Погрузитесь в эпоху античности, посетив легендарные руины Сиде и восхитительный водопад Манавгат
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
422€380 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Озеро Салда и древний город Сагалассос: уникальное путешествие из Кемера
Погрузитесь в мир древности и природных чудес в одной поездке. Откройте для себя тайны Сагалассоса и красоту Озера Салда
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
461€415 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия к озеру Салда из Кемера: бирюзовое чудо Турции
Проведите день на берегу турецких Мальдив - озера Салда с уникальным бирюзовым цветом воды и целебной грязью
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
333€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие из Кемера: Олимпос, Фаселис и огни Янарташа
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию в прошлое, наслаждаясь красотами древних городов и тайнами горы Янарташ
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе: приключение в Кемере
Поднимитесь на гору Тахталы на фуникулёре, исследуйте Ликийскую тропу и насладитесь обедом в деревенском ресторане
Начало: У вашего отеля в Кемере
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
На квадроцикле - по сосновому лесу в Кемере
Любите экстрим и природу? Сафари на квадроциклах по сосновому лесу Чамьюва подарит вам незабываемые эмоции и заряд адреналина. Присоединяйтесь
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
€35 за человека
Индивидуальная
5 часов
Из Кемера в Анталию: Старый город и два водопада
Посетите исторический центр Антальи и два живописных водопада. Узнайте о древних цивилизациях и насладитесь красотой природы. Трансфер включён
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€240 за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
За один день в нацпарке «Каньон Кепрюлю» вы сможете насладиться рафтингом, поездкой по каньону Тазы и багги-сафари. Включены трансфер и обед
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 07:15
Завтра в 07:15
11 июня в 07:15
€56 за человека
Групповая
13 часов
Из Кемера - к лавандовым полям и озеру Салда
Отправляйтесь на групповую экскурсию из Кемера к озеру Салда и лавандовым полям. Вас ждут белоснежные берега, ароматные поля и уникальные фотографии
Начало: У вашего отеля
28 июня в 04:00
2 июля в 04:00
€50 за человека
Индивидуальная
8 часов
Церковь Святого Николая и античный город Мира с профессиональным гидом
Путешествие в Демре и Мире с профессиональным гидом. Узнайте о жизни Николая Чудотворца и исследуйте древние руины
Завтра в 09:30
10 июня в 08:30
€300 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
9 часов
Из Кемера в Демре, Мира и Кекова: путешествие по античной Ликии
Вас ждет незабываемое путешествие по святыням и античным руинам, завершающееся яхтенной прогулкой у острова Кекова
Начало: у вашего отеля
Завтра в 07:00
12 июня в 07:00
40€36 за человека
Групповая
6 часов
Сафари на кабриобусах в каньоны Кёпрюлю и Тазы (в группе)
Увидеть античные руины, каменных исполинов возрастом 65 миллионов лет и гордых обитателей каньона
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 07:30
10 июня в 07:30
13 июня в 07:30
€33 за человека
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия из Кемера: древний Сиде и его сокровища
Погрузитесь в историю Сиде, насладитесь красотой водопада Манавгат и архитектурой мечети Кулийе
Начало: Ваш отель
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Ваш идеальный день в Анталье: от Калеичи до водопада Дюден
Ваш идеальный день в Анталье: узнайте историю Калеичи и восхититесь водопадом Дюден с горы Тюнектепе
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€325 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Кемера
2 в 1: исследовать древние руины и полюбоваться пейзажами нацпарка Кёпрюлю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентин6 июня 2024Автор знает свой вопрос, связывает историю с современностью. Понравилось то, что нам рассказали об изменениях в понимании функционирования храма, где служил Николай Чудотворец. Рекомендую
- NNatalya6 июня 2024Экскурсия была замечательная, Туран приехал в отель вовремя. Раскапывал очень интересно, узнали много новых фактов о Кемере и древнем городе Фазелис. Всем рекомендую!
- РРодион4 июня 2024Хорошая возможность увидеть все прелести Каппадокии по факту за один день, т. к. еще день будет потрачен на дорогу туда
- ААнтон1 июня 2024Всем интересующим прекрасными экскурсиями посвящается…. Договорились на проведение нестандартныой экскурсии с Угуром ещё из Москвы. У нас двое детей (5
- ИИрина30 мая 2024Добрый день, друзья! Ездили с Тураном на экскурсию в районе Кемера. Всё было очень комфортно и познавательно. Отличная чистейшая машина,
- ХХомякова29 мая 2024Прекрасная видовая поездка по невероятно красивым местам. Единственная претензия - к обеду на базе, уж слишком он был скудным. Два
- ММарина28 мая 2024Красивая природа! Крутой водитель, сопровождающий на каньонах. Респект! Жаль,что не хватило времени на короткую пешую прогулку вдоль реки.
- ЕЕкатерина22 мая 2024Благодарю всю команду за профессионализм и прекрасную организацию. Анну за подробные и оперативные ответы на все мои вопросы, а также
- ААлександра15 мая 2024Восторг! Слегка переживала, что бронирую через интернет заранее (раньше только на месте покупали экскурсии), но все прошло просто супер. Уважаемая
- ЕЕлена13 мая 2024Хорошая экскурсия, - прекрасное наполнение и не утомительно долго Экскурсоводы все прекрасно организовали, времени на осмотр и на еду и на
Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Летние»
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