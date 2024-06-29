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но организаторы точно оговорили в описании к экскурсии все остановки, поэтому неожиданностью это не стало. Но самое главное-нам невероятно повезло с гидом!! Благодаря Сердару мы провели два насыщенных дня и получили море впечатлений! Во-первых - это интересный проработанный маршрут, где было сделано 100500 уникальных фотографий в продуманных локациях. Во-вторых - Сердар - очень грамотный и эрудированный рассказчик, благодаря ему мы получили море впечатлений и много интересной разносторонней информации, которая преподносилась доступным языком и с юмором, что очень располагает в отпуске) Ну и в-третьих это не просто внимательный, отзывчивый гид, имеющих индивидуальный подход к каждому туристу, но и замечательный человек - остроумный, веселый собеседник, в длительном путешествии (а это крайне важно!). Спасибо Вам огромное за Ваш труд! Благодаря Вам мы полюбили Каппадокию всем сердцем! Обязательно порекомендуем Вас друзьям, и очень надеемся вернуться в Каппадокию ещё раз! ❤️ P.S. А Ваши «наказания» за опоздание в автобус, в виде танцев «под Бузову»💃🏻 - как отдельный вид искусства! 😂👍👍 С наилучшими пожеланиями 🤗 - Татьяна и Екатерина, г. Владивосток