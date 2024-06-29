Экскурсии выходного дня в Кемере

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Кемере, цены от €36, скидки до 19%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Приключения в горах Турции: поездка из Кемера
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
49 отзывов
Приключение в Таврских горах: эксклюзивный тур из Кемера
Вас ждет захватывающее путешествие по горным маршрутам, где история и природа переплетаются
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
270230 за всё до 4 чел.
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Кемера
🚌 На автобусе
скидка
19%
Групповая
13 часов
62 отзыва
Калейдоскоп Каппадокии: уникальное 2-дневное приключение из Кемера
Погрузитесь в магию Каппадокии: от подземных городов до полета на воздушном шаре в этом незабываемом путешествии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 02:30
8 июля в 02:30
6754 за человека
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Групповая
12 часов
19 отзывов
Рафтинг и джипинг по каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера
Впечатляющее приключение по каньонам Кёпрюлю и Тазы с рафтингом и джипингом ждет вас в Кемере
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
7 июля в 07:00
4036 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    29 июня 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Кемера
    Наша незабываемая экскурсия в Каппадокию началась с трансфера, который подарили точно по графику, без задержек, да. . путь был долгий,
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    но организаторы точно оговорили в описании к экскурсии все остановки, поэтому неожиданностью это не стало. Но самое главное-нам невероятно повезло с гидом!! Благодаря Сердару мы провели два насыщенных дня и получили море впечатлений! Во-первых - это интересный проработанный маршрут, где было сделано 100500 уникальных фотографий в продуманных локациях. Во-вторых - Сердар - очень грамотный и эрудированный рассказчик, благодаря ему мы получили море впечатлений и много интересной разносторонней информации, которая преподносилась доступным языком и с юмором, что очень располагает в отпуске) Ну и в-третьих это не просто внимательный, отзывчивый гид, имеющих индивидуальный подход к каждому туристу, но и замечательный человек - остроумный, веселый собеседник, в длительном путешествии (а это крайне важно!). Спасибо Вам огромное за Ваш труд! Благодаря Вам мы полюбили Каппадокию всем сердцем! Обязательно порекомендуем Вас друзьям, и очень надеемся вернуться в Каппадокию ещё раз! ❤️ P.S. А Ваши «наказания» за опоздание в автобус, в виде танцев «под Бузову»💃🏻 - как отдельный вид искусства! 😂👍👍 С наилучшими пожеланиями 🤗 - Татьяна и Екатерина, г. Владивосток

    Наша незабываемая экскурсия в Каппадокию началась с трансфера, который подарили точно по графику, без задержек, даНаша незабываемая экскурсия в Каппадокию началась с трансфера, который подарили точно по графику, без задержек, даНаша незабываемая экскурсия в Каппадокию началась с трансфера, который подарили точно по графику, без задержек, даНаша незабываемая экскурсия в Каппадокию началась с трансфера, который подарили точно по графику, без задержек, даНаша незабываемая экскурсия в Каппадокию началась с трансфера, который подарили точно по графику, без задержек, даНаша незабываемая экскурсия в Каппадокию началась с трансфера, который подарили точно по графику, без задержек, даНаша незабываемая экскурсия в Каппадокию началась с трансфера, который подарили точно по графику, без задержек, да
  • Д
    Дарья
    21 июня 2024
    Приключения в горах Турции: поездка из Кемера
    Отличная экскурсия, особенно для тех, кто видел отельный отдых и устал от него. С Кириллом интересно, неизибито и приятно провести
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    время. Можно оставить для себя прекрасные воспоминания и фотографии на память. Прекрасные живописные места в отрыве от цивилизации, людей и жары. Эта экскурсия переломила мои впечатления в сторону положительных представлений о стране и её природе. Успехов автору! =) и всем, кто присоединится к частичкам нетуристической Турции.

    Отличная экскурсия, особенно для тех, кто видел отельный отдых и устал от него. С Кириллом интересноОтличная экскурсия, особенно для тех, кто видел отельный отдых и устал от него. С Кириллом интересноОтличная экскурсия, особенно для тех, кто видел отельный отдых и устал от него. С Кириллом интересноОтличная экскурсия, особенно для тех, кто видел отельный отдых и устал от него. С Кириллом интересно
  • О
    Ольга
    20 июня 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Кемера
    Просто восторг!!! Экскурсия потрясающая! Очень насыщенная, особенно первый день. Единственное, что очень долгая дорога, НО виды: горы, солнце 🌞. Каждый
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    выбирает для себя активности при прибытии в Каппадокии. У нас был заезд на квадроциклах вечером на закате и рассвет с воздушными шарами. Просто восторг!!! Гиду Сердару огромная благодарность за позитив и чувство юмора, а также прекрасную подачу материала! Каппадокия великолепна!

    Просто восторг!!! Экскурсия потрясающая! Очень насыщенная, особенно первый день. Единственное, что очень долгая дорога, НО виды:Просто восторг!!! Экскурсия потрясающая! Очень насыщенная, особенно первый день. Единственное, что очень долгая дорога, НО виды:Просто восторг!!! Экскурсия потрясающая! Очень насыщенная, особенно первый день. Единственное, что очень долгая дорога, НО виды:Просто восторг!!! Экскурсия потрясающая! Очень насыщенная, особенно первый день. Единственное, что очень долгая дорога, НО виды:Просто восторг!!! Экскурсия потрясающая! Очень насыщенная, особенно первый день. Единственное, что очень долгая дорога, НО виды:Просто восторг!!! Экскурсия потрясающая! Очень насыщенная, особенно первый день. Единственное, что очень долгая дорога, НО виды:
  • А
    Анна
    10 июня 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Кемера
    Путешествие в Каппадокию хорошо организовано. Получилось посетить достаточно много интересных мест, видовых площадок. Еще и подняться на воздушном шаре. Это, действительно, впечатляет- от
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    сбора и наблюдения за подготовкой шаров до самого полета и праздничного завершения. Дорога долгая, к этому нужно быть готовыми. Автобус комфортный: откидные кресла, кондиционер, вода в автобусе есть. Технических остановок достаточно. Для экскурсий в подземный город и в горах лучше иметь удобную закрытую обувь с нескользкой подошвой, чтоб было безопасно ходить по туфу. И вы могли везде пройти, все посмотреть. Нашем гидом был Султан. Отвечает на все вопросы. Интересно и нетривиально рассказывает об истории Турции и этих мест. Для меня: Экскурсия точно стоит своих денег. И оставила очень яркие впечатления. Хочется еще раз поблагодарить организаторов, Султана и ребят из Атмосфер Балонс за наш чудесный и безопасный полет и самый красивый шар).

    Путешествие в Каппадокию хорошо организованоПутешествие в Каппадокию хорошо организованоПутешествие в Каппадокию хорошо организованоПутешествие в Каппадокию хорошо организованоПутешествие в Каппадокию хорошо организованоПутешествие в Каппадокию хорошо организованоПутешествие в Каппадокию хорошо организовано
  • М
    Михаил
    11 мая 2024
    Приключения в горах Турции: поездка из Кемера
    Ездили семьей на машине Кирилла по горам над Анталией и Кемером. Очень понравилось. Много интересных локаций. Кирилл очень интересно рассказывает, получили удовольствие от поездки! Рекомендуем.
  • Ю
    Юлия
    6 мая 2024
    Приключения в горах Турции: поездка из Кемера
    В целом, все понравилось. Это скорее не экскурсия, а просто прогулка. Прекрасные виды, отличные фото получились. Особенно ощутим контраст между
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    жизнью в отеле и реальной Турцией. Не могу сказать, что мы особенно обогатили свои знания, но впечатления остались позитивные. Дети, к сожалению, не особенно желали вовлекаться, а я прекрасно провела время. Не утомительно, по времени как раз уложились в 4 часа. На 3-4 человек цена получается оптимальная, на мой взгляд.

Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кемере
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Приключения в горах Турции: поездка из Кемера
  2. Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Кемера
  3. По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Какие места ещё посмотреть в Кемере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Памуккале
  2. Каньоны Кепрюлю
  3. Старый город
  4. Олимпос
  5. Демре
  6. Мира
  7. Лавандовые поля
  8. Иераполис
  9. Фазелис
  10. Калеичи
Сколько стоит экскурсия по Кемеру в июле 2024
Сейчас в Кемере в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 36 до 230 со скидкой до 19%. Туристы уже оставили гидам 130 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
Забронируйте экскурсию в Кемере на 2024 год на выходные, 130 ⭐ отзывов, цены от €36. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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