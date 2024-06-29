1 чел.
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15%
Индивидуальная
4 часа
Приключение в Таврских горах: эксклюзивный тур из Кемера
Вас ждет захватывающее путешествие по горным маршрутам, где история и природа переплетаются
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
270€230 за всё до 4 чел.
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19%
Групповая
13 часов
Калейдоскоп Каппадокии: уникальное 2-дневное приключение из Кемера
Погрузитесь в магию Каппадокии: от подземных городов до полета на воздушном шаре в этом незабываемом путешествии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 02:30
8 июля в 02:30
67€54 за человека
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10%
Групповая
12 часов
Рафтинг и джипинг по каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера
Впечатляющее приключение по каньонам Кёпрюлю и Тазы с рафтингом и джипингом ждет вас в Кемере
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
7 июля в 07:00
40€36 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна29 июня 2024Наша незабываемая экскурсия в Каппадокию началась с трансфера, который подарили точно по графику, без задержек, да. . путь был долгий,
- ДДарья21 июня 2024Отличная экскурсия, особенно для тех, кто видел отельный отдых и устал от него. С Кириллом интересно, неизибито и приятно провести
- ООльга20 июня 2024Просто восторг!!! Экскурсия потрясающая! Очень насыщенная, особенно первый день. Единственное, что очень долгая дорога, НО виды: горы, солнце 🌞. Каждый
- ААнна10 июня 2024Путешествие в Каппадокию хорошо организовано. Получилось посетить достаточно много интересных мест, видовых площадок. Еще и подняться на воздушном шаре. Это, действительно, впечатляет- от
- ММихаил11 мая 2024Ездили семьей на машине Кирилла по горам над Анталией и Кемером. Очень понравилось. Много интересных локаций. Кирилл очень интересно рассказывает, получили удовольствие от поездки! Рекомендуем.
- ЮЮлия6 мая 2024В целом, все понравилось. Это скорее не экскурсия, а просто прогулка. Прекрасные виды, отличные фото получились. Особенно ощутим контраст между
Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «На выходные»
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