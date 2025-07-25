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Каш и лазурный Капуташ из Кемера - с гидом, яхтой и обедом

Побывать в уютном старинном городе, прокатиться на яхте и отдохнуть на пляже
Побережье в районе Каша сочетает уют, роскошь и природную красоту.

Вас ждут морская прогулка на деревянной яхте, знакомство с историей ликийского саркофага и отдых на живописном пляже Капуташ.
4.3
10 отзывов
Каш и лазурный Капуташ из Кемера - с гидом, яхтой и обедом
Каш и лазурный Капуташ из Кемера - с гидом, яхтой и обедом
Каш и лазурный Капуташ из Кемера - с гидом, яхтой и обедом

Описание экскурсии

7:30–9:00 — трансфер. Заберём вас из мест проживания в Кемере. Время выезда зависит от конкретного адреса
Техническая остановка. Небольшой перерыв в дороге — около 15 минут
12:00 — Панорамная остановка. Фотопауза с захватывающим видом на город Каш, 15 минут
Древний ликийский саркофаг. Короткая остановка у исторического памятника — величественного саркофага, сохранившегося с античных времён
Свободное время в Каше (1 ч). Вы прогуляетесь по живописным улочкам, посмотрите сувениры или просто насладитесь атмосферой
Прогулка на яхте (1 ч 45 мин). Почти два часа морской прогулки вдоль побережья Каша на деревянной яхте. Включает обед на борту и остановку для купания
15:00 — пляж Капуташ (1,5 ч). Остановка на одном из красивейших пляжей Турции. Время на отдых и купание

17:00–17:30 — отправление в Кемер

20:00–20:30 — прибытие

Вы узнаете:

  • почему порт называли Антифеллос и как он стал пристанищем для пиратов
  • зачем в древности строили «дома мёртвых» на скалах и почему они были выше домов живых
  • как Каш превратился из рыбацкой деревни в модный курорт, сохранив аутентичность
  • почему деревянные яхты стали символом побережья
  • как местные рыбаки предсказывают погоду по облакам и волнам
  • какие приметы до сих пор соблюдают капитаны
  • как сформировался уникальный каньон с водопадом прямо в море

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • С вами будет один из гидов-историков нашей команды
  • Расстояние от Кемера до города Каш — 135 км (около 3 часов + остановки)
  • Транспорт зависит от количества путешественников
  • Программа может меняться в зависимости от погодных или организационных условий — решение принимает гид на месте
  • Включён один шопинг-заезд

Что входит в стоимость

  • Сопровождение русскоговорящего гида
  • Страховой полис на время экскурсии
  • Обед на яхте (барбекю: рыба или курица, салаты, закуски)
  • Вода, чай, печенье, сезонные фрукты на яхте
  • Вход на пляж Капуташ
  • Трансфер от/до места проживания: Текирова, Чамьюва, Кириш, Кемер, Гёйнюк, Бельдиби

Дополнительно оплачивается (по желанию)

  • Личные расходы, напитки
  • Завтрак (можете взять с собой ланч-бокс из отеля)
  • Лежаки и матрасы на пляже Капуташ (по €3 каждый)

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
От 8 лет и старше€61
От 4 до 7 лет€45
До 3 лет (с посадочным местом)€15
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 12554 туристов
Я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
3
2
2
1
В
Дата посещения: 25 июл 2025
Мне все понравилось!
Очень красивый пляж
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Юлия
Отличная экскурсия, прекрасный пляж Капуташ, можно искупаться и сделать красивые фото, необременительная экскурсия на яхте с обедом и чаем, прогулка по городу Каш, где много красивых локаций. Единственный минус- это длительный трансфер, но это к организации экскурсии не имеет никакого отношения, зато из окна открываются прекрасные виды на море, горы, бухты.
Отличная экскурсия, прекрасный пляж Капуташ, можно искупаться и сделать красивые фото, необременительная экскурсия на яхте с
Отличная экскурсия, прекрасный пляж Капуташ, можно искупаться и сделать красивые фото, необременительная экскурсия на яхте с
Отличная экскурсия, прекрасный пляж Капуташ, можно искупаться и сделать красивые фото, необременительная экскурсия на яхте с
Отличная экскурсия, прекрасный пляж Капуташ, можно искупаться и сделать красивые фото, необременительная экскурсия на яхте с
Отличная экскурсия, прекрасный пляж Капуташ, можно искупаться и сделать красивые фото, необременительная экскурсия на яхте с
Отличная экскурсия, прекрасный пляж Капуташ, можно искупаться и сделать красивые фото, необременительная экскурсия на яхте с
Отличная экскурсия, прекрасный пляж Капуташ, можно искупаться и сделать красивые фото, необременительная экскурсия на яхте с
Отличная экскурсия, прекрасный пляж Капуташ, можно искупаться и сделать красивые фото, необременительная экскурсия на яхте с+2
Отличная экскурсия, прекрасный пляж Капуташ, можно искупаться и сделать красивые фото, необременительная экскурсия на яхте с
Отличная экскурсия, прекрасный пляж Капуташ, можно искупаться и сделать красивые фото, необременительная экскурсия на яхте с
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Е
Экскурсия неплохая, но не стоит того. Дорога очень утомляет. Поездка из Бельдиби заняла больше времени, чем у других туристов. Из отеля меня забрали в оговоренное время в 7:25, а вернули
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около 19:45. Большую часть этого времени мы провели в дороге в огромном автобусе, где было 54 человека (не 40 как тут в описании).

Но группа была благо организованная, не опаздывал никто. У нас был час в Каше, этого мало для того, чтобы что-то понять. У тех, кто не катался на яхте, было 2,5 часа на прогулку.

На яхте отплыли на противоположный от Каша берег, симпатично, но ничего особенного. Еще погода была сомнительная, на покупаться отведено было 10 минут, кто-то покупался, кто-то нет. Далее обед (кормили вкусно), возвращение в Каш и воссоединение со второй группой.

Потом снова огромный автобус и дорога в капуташ. Было бы приятнее приплывать туда на яхте, конечно. Но нет. Виды шикарные, но был мощный шторм, купаться было нельзя. На пляж отводилось 1,5 часа, минут через 30 пошел ливень) все нагулялись быстрее. Ну и дальше около 3 часов обратная дорога.

Как будто эмоции и впечатления не нивелируют эту утомленность от дороги. После этой экскурсии на другие уже не хочется)

У нас был прекрасный экскурсовод Джем, но ничего из того, что есть в описании я не узнала)

Экскурсия неплохая, но не стоит того. Дорога очень утомляет. Поездка из Бельдиби заняла больше времени, чем
Экскурсия неплохая, но не стоит того. Дорога очень утомляет. Поездка из Бельдиби заняла больше времени, чем
Экскурсия неплохая, но не стоит того. Дорога очень утомляет. Поездка из Бельдиби заняла больше времени, чем
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Д
В целом хорошая экскурсия, экскурсовод очень впечатлил, рассказал даже то что мы не должны были знать. Прогулка на яхте это просто отьехать на другой конец бухты, но кормят очень вкусно. Пляж Капуташ тоже прекрасен но много людей и очень большие волны.
В целом хорошая экскурсия, экскурсовод очень впечатлил, рассказал даже то что мы не должны были знать.
В целом хорошая экскурсия, экскурсовод очень впечатлил, рассказал даже то что мы не должны были знать.
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А
Очень понравился город Каш, греческие, итальянские постройки. Красивые улочки с множеством деталей которые хочется рассматривать, красивые фасады, кафе. Продают вкусное мороженое и миндаль. Хочется туда вернуться. Яхтинг был потрясающий, проплывали
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мимо шикарных мест, чистейшее море. Была остановка на плавание с красивыми видами. Обед на яхте был очень вкусный, предлагают рыбу или мясо. Пляж Капуташ не понравился, он конечно красивый, есть место где можно сделать шикарные фото у скалы и моря без людей на фоне, но там лежаки и зонты платно, (турагент писала, что нужно брать зонт, но у туристов обычно нет их), приехали в самое пекло, народу как в муравейнике, были гигантские волны, с детьми будьте аккуратны, держите за руку. Возможно на этот пляж надо ехать в не сезон.
Дорога до каждой локации со всех сторон красивая, горы, море, теплицы, гробницы в горах.
Большая благодарность гиду Булату!!! Потрясающий человек, с шикарным юмором, с отличным знанием истории мест, завладел вниманием с первых секунд!

Очень понравился город Каш, греческие, итальянские постройки. Красивые улочки с множеством деталей которые хочется рассматривать, красивые
Очень понравился город Каш, греческие, итальянские постройки. Красивые улочки с множеством деталей которые хочется рассматривать, красивые
Очень понравился город Каш, греческие, итальянские постройки. Красивые улочки с множеством деталей которые хочется рассматривать, красивые
Очень понравился город Каш, греческие, итальянские постройки. Красивые улочки с множеством деталей которые хочется рассматривать, красивые
Очень понравился город Каш, греческие, итальянские постройки. Красивые улочки с множеством деталей которые хочется рассматривать, красивые
Очень понравился город Каш, греческие, итальянские постройки. Красивые улочки с множеством деталей которые хочется рассматривать, красивые
Очень понравился город Каш, греческие, итальянские постройки. Красивые улочки с множеством деталей которые хочется рассматривать, красивые
Очень понравился город Каш, греческие, итальянские постройки. Красивые улочки с множеством деталей которые хочется рассматривать, красивые+2
Очень понравился город Каш, греческие, итальянские постройки. Красивые улочки с множеством деталей которые хочется рассматривать, красивые
Очень понравился город Каш, греческие, итальянские постройки. Красивые улочки с множеством деталей которые хочется рассматривать, красивые
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Н
Хочу выразить благодарность гиду Нури. Вчера были на экскурсии в Каш. Все было прекрасно. Очень интересно было слушать исторические факты о Турции и просто о жизни в этой стране. Сама
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экскурсия очень понравилась. Каш чудесный, пляж Капуташ фантастический. Было дано время и на купание и на фото!
2 женщины из Казахстана опоздали на встречу после свободного времени в Каше. Было назначено на 12.00. Вся группа ждала опоздавших, гид ходил по площади и искал. Вынуждены были уехать спустя 15 минут, потому группу уже что нас уже ожидала яхта и всем хотелось продолжения экскурсии, а не ожидать.
Это единственное происшествие в данном туре. Все остальное прекрасно!

Хочу выразить благодарность гиду Нури. Вчера были на экскурсии в Каш. Все было прекрасно. Очень интересно
Хочу выразить благодарность гиду Нури. Вчера были на экскурсии в Каш. Все было прекрасно. Очень интересно
Хочу выразить благодарность гиду Нури. Вчера были на экскурсии в Каш. Все было прекрасно. Очень интересно
Хочу выразить благодарность гиду Нури. Вчера были на экскурсии в Каш. Все было прекрасно. Очень интересно
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