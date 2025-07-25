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около 19:45. Большую часть этого времени мы провели в дороге в огромном автобусе, где было 54 человека (не 40 как тут в описании).



Но группа была благо организованная, не опаздывал никто. У нас был час в Каше, этого мало для того, чтобы что-то понять. У тех, кто не катался на яхте, было 2,5 часа на прогулку.



На яхте отплыли на противоположный от Каша берег, симпатично, но ничего особенного. Еще погода была сомнительная, на покупаться отведено было 10 минут, кто-то покупался, кто-то нет. Далее обед (кормили вкусно), возвращение в Каш и воссоединение со второй группой.



Потом снова огромный автобус и дорога в капуташ. Было бы приятнее приплывать туда на яхте, конечно. Но нет. Виды шикарные, но был мощный шторм, купаться было нельзя. На пляж отводилось 1,5 часа, минут через 30 пошел ливень) все нагулялись быстрее. Ну и дальше около 3 часов обратная дорога.



Как будто эмоции и впечатления не нивелируют эту утомленность от дороги. После этой экскурсии на другие уже не хочется)



У нас был прекрасный экскурсовод Джем, но ничего из того, что есть в описании я не узнала)