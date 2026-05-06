7:30–9:00 — трансфер из региона Кемер (Текирова, Чамьюва, Кириш, Кемер, Гёйнюк, Бельдиби).
11:00 — панорамная остановка с видом на Каш и острова (15 мин).
11:30 — свободное время в Каше (около 2,5 часов). Вы увидите античный театр Антифеллос, ликийский саркофаг 4 века до н. э., гавань и набережную с яхтами. А ещё пройдёте по улочкам Старого города с кафе и домами, увитыми бугенвиллеей.
14:00 — отдых на пляже Капуташ (около 1,5 часов). Чтобы попасть к нему, нужно спуститься по лестнице в 187 ступеней. На пляже есть туалеты, душ, кафе и шезлонги. Вход в море резкий, почти сразу становится глубоко — будьте внимательны с детьми.
16:00–16:30 — выезд в сторону Кемера (техническая остановка по дороге).
18:30–19:30 — возвращение в отели
В поездке вы:
увидите, как ликийский саркофаг соседствует с кофейнями и узнаете, почему горожане уже тысячи лет не решаются его перенести
исследуете древний театр, высеченный в склоне холма, и поймёте, как римляне догадались развернуть его лицом к морю
узнаете, как портовый город сохранил свой античный ритм жизни. До сих пор здесь главный транспорт — лодка
Организационные детали
Как проходит экскурсия
От центра Кемера до Каш 140 км (около 2 часов + остановки)
Транспорт: до 19 посадочных мест — Volkswagen Crafter, Mercedes-Benz Sprinter), от 20 до 32 — Anadolu Isuzu Novo, Otokar Sultan (Navigo), Temsa Prestij), от 40 до 46 — Mercedes-Benz Travego, MAN Lion’s Coach, Temsa Safari
В экскурсию включён один шопинг-заезд (центр оникса и султанита)
Последовательность локаций может меняться в зависимости от погоды и других факторов — решение принимает сопровождающий на месте
Трансфера из Олимпоса и Чиралы нет
С вами будет один из русскоговорящих сопровождающих из нашей команды (не гид-историк)
В стоимость включено
входной билет на пляж Капуташ
сопровождение русскоговорящего куратора группы (не гида историка)
трансфер из районов: Бельдиби, Гёйнюк, Кемер, Кириш, Чамьюва, Текирова
страховой полис на время экскурсии
Что не входит в стоимость
напитки, личные расходы
завтрак (возьмите с собой ланч бокс при необходимости)
обед (можно приобрести на месте, по желанию) — $10
лежаки и шезлонги на пляже Капуташ — по €3 каждый, (по желанию)
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Кемере
Провела экскурсии для 12442 туристов
Я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.
Марина
Отличная поездка из Кемера. Забрали в 8 утра, вернулись в 20 вечера. Живописный маршрут, интересные городки проезжали. Красивые пейзажи из окна автобуса. Капуташ с невероятной водои голубого цвета, Каш колоритный греческий 😍🍊 Спасибо😀
Е
Елена
Экскурсия прошла на одном дыхании благодаря гиду Джему. Отличное знание истории, интересная подача материала, вовлечение аудитории, весь автобус не спал, а слушал и принимал участие. Побывать в Каш однозначно стоит, читать дальшеуменьшить
познакомиться с другой Турцией. А вот Капуташ разочаровал. Море бесспорно красивое, но само место, как большая свалка, с грудой валяющегося по всему пляжу мусора. По дороге на Капуташ есть небольшие пляжные островки намного лучше.
Т
Татьяна
были на экскурсии в конце апреля. все было супер, из кемера дорога заняла около 2-3 часов, с остановками для нетерпеливых)) по пути гид со всеми общался, рассказывал многое об истории Турции, активно отвечал на вопросы. Нашего гида звали Джем - с ним было комфортно путешествовать и общаться!) по прибыти
анастасия
спасибо большое за отдых, несмотря на дождь в этот день, все прошло прекрасно, спасибо гидам Жене и Шоме создали веселую остановку в автобусе. нам очень все понравилось.
