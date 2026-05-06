Мы объединили на одном маршруте знакомство со старинным прибрежным городом и отдых у бирюзового моря. Вы прогуляетесь по уютным улочкам камерного Каша, который из-за атмосферы и архитектуры называют турецкой Грецией. А затем отправитесь к одному из самых фотогеничных пляжей страны — Капуташу.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

7:30–9:00 — трансфер из региона Кемер (Текирова, Чамьюва, Кириш, Кемер, Гёйнюк, Бельдиби).

11:00 — панорамная остановка с видом на Каш и острова (15 мин).

11:30 — свободное время в Каше (около 2,5 часов). Вы увидите античный театр Антифеллос, ликийский саркофаг 4 века до н. э., гавань и набережную с яхтами. А ещё пройдёте по улочкам Старого города с кафе и домами, увитыми бугенвиллеей.

14:00 — отдых на пляже Капуташ (около 1,5 часов). Чтобы попасть к нему, нужно спуститься по лестнице в 187 ступеней. На пляже есть туалеты, душ, кафе и шезлонги. Вход в море резкий, почти сразу становится глубоко — будьте внимательны с детьми.

16:00–16:30 — выезд в сторону Кемера (техническая остановка по дороге).

18:30–19:30 — возвращение в отели

В поездке вы:

увидите, как ликийский саркофаг соседствует с кофейнями и узнаете, почему горожане уже тысячи лет не решаются его перенести

исследуете древний театр, высеченный в склоне холма, и поймёте, как римляне догадались развернуть его лицом к морю

узнаете, как портовый город сохранил свой античный ритм жизни. До сих пор здесь главный транспорт — лодка

Организационные детали

Как проходит экскурсия

От центра Кемера до Каш 140 км (около 2 часов + остановки)

Транспорт: до 19 посадочных мест — Volkswagen Crafter, Mercedes-Benz Sprinter), от 20 до 32 — Anadolu Isuzu Novo, Otokar Sultan (Navigo), Temsa Prestij), от 40 до 46 — Mercedes-Benz Travego, MAN Lion’s Coach, Temsa Safari

В экскурсию включён один шопинг-заезд (центр оникса и султанита)

Последовательность локаций может меняться в зависимости от погоды и других факторов — решение принимает сопровождающий на месте

Трансфера из Олимпоса и Чиралы нет

С вами будет один из русскоговорящих сопровождающих из нашей команды (не гид-историк)

В стоимость включено

входной билет на пляж Капуташ

сопровождение русскоговорящего куратора группы (не гида историка)

трансфер из районов: Бельдиби, Гёйнюк, Кемер, Кириш, Чамьюва, Текирова

страховой полис на время экскурсии

Что не входит в стоимость

напитки, личные расходы

завтрак (возьмите с собой ланч бокс при необходимости)

обед (можно приобрести на месте, по желанию) — $10

лежаки и шезлонги на пляже Капуташ — по €3 каждый, (по желанию)

Вы можете забронировать эту же поездку с гидом-историком, обедом и прогулкой на яхте.