Морская прогулка на яхте

Предлагаем вам разнообразить пляжный отдых и отправиться в незабываемый круиз по живописным бухтам...

3
3 отзыва
Предлагаем вам разнообразить пляжный отдых и отправиться в незабываемый круиз по живописным бухтам Средиземного моря.

Вас ждет белоснежная яхта с закусками и напитками на борту, на которой вы окажетесь в открытом море вдали от шумных курортов.

Искупаться можно будет во время остановок в уединенных бухтах.
Морская прогулка на яхте
Морская прогулка на яхте
Морская прогулка на яхте
Морская прогулка на яхте
Морская прогулка на яхте
Морская прогулка на яхте
Морская прогулка на яхте

Что вы увидите 🤩

  • Райская бухта
  • Фазелис
  • Бухта Влюбленных

Что вас ждет:

  • Мы предлагаем посетим три самые прекрасные уединенные бухты вблизи Кемера: Фазелис, Райская бухта и Бухта влюбленных. Здесь вас ждут подводные богатства, живописная флора и фауна, сверкающее море и руины древних городов. И все это в дали от толп туристов.
Отдых с комфортом
  • Трансфер. В назначенное время мы заберем вас из отеля и доставим на нашу яхту в порт Кемерa. Здесь вас встретят капитан яхты и другие сотрудники. А после прогулки мы доставим вас обратно в отель.
  • Время аренды. В зависимости от времени, которым вы располагаете, вы можете выбрать 3-х или 6-ти часовую прогулку на яхте.
  • Без лишних людей. Это индивидуальная прогулка, а значит на яхте, помимо наших сотрудников, не будет никаких посторонних: только вы и ваши близкие.
  • Напитки и закуски. В стоимость 6-ти часовой аренды включены еда и безалкогольные напитки. При 3-х часовой аренде вы можете взять закуски с собой или доплатить за еду на месте.

Важная информация:

  • Время встречи гостей из отелей может отличаться. Свяжитесь с нами для уточнения времени.
  • Возьмите с собой очки, солнцезащитный крем, полотенце, купальники.

Цены на экскурсию

Для группы 1-12 человек
Аренда 3 часа (без еды и напитков)
$300
Аренда 6 часов (включает еду и напитки)
$550

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аренда яхты на 3 или 6 часов
  • Трансфер
  • Страховка во время поездки на яхте
  • Еда и напитки безалкогольные при аренде на 6 часов
Что не входит
  • Еда и напитки безалкогольные при аренде на 3 часа
  • Фото и альбомы
Место начала и завершения
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

НАСИБ
НАСИБ
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