Мы предлагаем посетим три самые прекрасные уединенные бухты вблизи Кемера: Фазелис, Райская бухта и Бухта влюбленных. Здесь вас ждут подводные богатства, живописная флора и фауна, сверкающее море и руины древних городов. И все это в дали от толп туристов.
Отдых с комфортом
Трансфер. В назначенное время мы заберем вас из отеля и доставим на нашу яхту в порт Кемерa. Здесь вас встретят капитан яхты и другие сотрудники. А после прогулки мы доставим вас обратно в отель.
Время аренды. В зависимости от времени, которым вы располагаете, вы можете выбрать 3-х или 6-ти часовую прогулку на яхте.
Без лишних людей. Это индивидуальная прогулка, а значит на яхте, помимо наших сотрудников, не будет никаких посторонних: только вы и ваши близкие.
Напитки и закуски. В стоимость 6-ти часовой аренды включены еда и безалкогольные напитки. При 3-х часовой аренде вы можете взять закуски с собой или доплатить за еду на месте.
Важная информация:
Время встречи гостей из отелей может отличаться. Свяжитесь с нами для уточнения времени.
Возьмите с собой очки, солнцезащитный крем, полотенце, купальники.
Цены на экскурсию
Для группы 1-12 человек
Аренда 3 часа (без еды и напитков)
$300
Аренда 6 часов (включает еду и напитки)
$550
Ответы на вопросы
Что входит
Аренда яхты на 3 или 6 часов
Трансфер
Страховка во время поездки на яхте
Еда и напитки безалкогольные при аренде на 6 часов
Что не входит
Еда и напитки безалкогольные при аренде на 3 часа
Фото и альбомы
Место начала и завершения
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.