Предлагаем вам разнообразить пляжный отдых и отправиться в незабываемый круиз по живописным бухтам Средиземного моря.



Вас ждет белоснежная яхта с закусками и напитками на борту, на которой вы окажетесь в открытом море вдали от шумных курортов.



Искупаться можно будет во время остановок в уединенных бухтах.