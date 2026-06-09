Приглашаем вас провести день на Средиземном море вдали от шумных пляжей и курортной суеты.
Во время прогулки на яхте вы откроете для себя самые красивые бухты побережья Кемера, искупаетесь в прозрачной воде, полюбуетесь сосновыми склонами Таврских гор и увидите руины древнего города Фазелис. Это будет расслабленный и очень красивый день на воде.
Во время прогулки на яхте вы откроете для себя самые красивые бухты побережья Кемера, искупаетесь в прозрачной воде, полюбуетесь сосновыми склонами Таврских гор и увидите руины древнего города Фазелис. Это будет расслабленный и очень красивый день на воде.
Описание экскурсии
Порт Кемера и выход в море. Перед отплытием мы проведём инструктаж по технике безопасности.
Бухта Фазелис. Вы искупаетесь в прозрачной воде и полюбуетесь берегом, где среди сосновых лесов сохранились руины античного портового города.
Райская бухта. Благодаря кристально чистой воде и богатому подводному миру это место называют природным аквариумом.
Пиратская пещера. Вы увидите необычные прибрежные скалы и сможете искупаться в красивой бухте рядом с пещерой.
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер из отеля и обратно, прогулка на яхте и страховка
- Безалкогольные напитки на борту включены, закуски (креветки, кальмар, чипсы и др.) — за доплату
- С вами будет капитан из нашей команды
- Маршрут и продолжительность остановок могут незначительно меняться в зависимости от погодных условий и ситуации на море
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Султан — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 55 туристов
Предлагаем провести время в одном из самых аутентичных регионов мира с тысячелетней историей, природой и культурным разнообразием. Это невероятное чувство — ступить на исторические земли и увидеть своими глазами величественные природные образования истории спустя много лет. Слушайте, прикасайтесь и ощущайте красоту в сопровождении опытных и профессиональных гидов.
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