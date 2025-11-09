Откройте для себя уникальные природные чудеса — Памуккале и озеро Салда! Вас ждут турецкие Мальдивы, античный город Иераполис, белые травертины и легендарный бассейн Клеопатры. Программа также включает дегустацию местных вин и обед. Эта насыщенная экскурсия подарит незабываемые впечатления и покажет красоту Турции!
Описание экскурсииПамуккале — уникальное место, где природа и история сливаются в незабываемом тандеме. Белоснежные травертины, наполненные термальной водой, поражают своей красотой и кажутся нереальными, словно декорации к фильму. Но это лишь часть волшебства! Под землёй скрываются тайны многовековой истории, которые вы откроете в античном городе Иераполис. Наша экскурсия начинается с комфортного трансфера из вашего отеля и вкусного завтрака в пути. Первая остановка — озеро Салда, которое называют турецкими Мальдивами. Белоснежные берега и кристально чистая вода создают потрясающую атмосферу для отдыха и фотографий. После этого вы посетите фабрики текстиля и оникса, где сможете не только увидеть традиционные изделия, но и приобрести их. Далее вас ждёт главная цель поездки — Памуккале. Прогулка по белым травертинам, знакомство с древним Иераполисом и купание в легендарном бассейне Клеопатры сделают ваше путешествие по-настоящему незабываемым. На обратном пути мы посетим винодельню с дегустацией местных ароматных вин. Псле чего вы вернётесь в свой отель, полные новых эмоций и впечатлений. Памуккале и озеро Салда — это больше, чем экскурсия. Это путешествие, которое останется в вашем сердце навсегда! Важная информация:
- Вы можете выбрать экскурсию с входными билетами в Памуккале и Иераполис или без них. Программа без входных билетов включает только трансфер, услуги гида, завтрак и обед;
- Программа дополнительно включает посещение озера Салда, известного как турецкие Мальдивы. У вас будет 30-минутная остановка, чтобы насладиться видами, сделать фотографии и отдохнуть перед основной частью экскурсии;
- Экскурсия длится 16 часов, включая трансфер из Кемера и обратно;
- Что взять с собой: паспорт, удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитный крем, купальник, полотенце, деньги для дополнительных расходов и фотоаппарат для ярких снимков озера Салда и Памуккале.
Вторник, четверг, воскресенье в 3:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памуккале (белые травертины) - уникальные термальные бассейны, созданные природой. Белоснежные террасы и кристально чистая вода создают потрясающий пейзаж, где можно прогуляться босиком и насладиться красотой
- Античный город Иераполис - древний город, основанный во II веке до Н.Э. Руины амфитеатра, храмы, улицы и некрополь
- Бассейн Клеопатры - легендарный бассейн с тёплой термальной водой, окружённый руинами древних колонн
- Озеро Салда - турецкие Мальдивы с белоснежными берегами и бирюзовой водой
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер из отеля и обратно
- Обед и ужин
- Входные билеты Памуккале и Иерополис (полный пакет).
Что не входит в цену
- Напитки
- Завтрак
- Вход в бассейн Клеопатры
- Термальные источники Карехайта
- Входные билеты в Памуккале и Иераполис (при покупке эконом-пакета).
Место начала и завершения?
Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг, воскресенье в 3:00
Экскурсия длится около 17 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
