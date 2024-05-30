1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Озеро Салда и древний город Сагалассос: уникальное путешествие из Кемера
Погрузитесь в мир древности и природных чудес в одной поездке. Откройте для себя тайны Сагалассоса и красоту Озера Салда
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
461€415 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Групповая
15 часов
Уникальные природные достопримечательности Памуккале и озера Салда
Удивительное путешествие к Памуккале и озеру Салда. Насладитесь бирюзовыми водами и белоснежными травертинами. Античные руины Иераполиса ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: 03:30 - 04:30 трансфер в регионе Кемер
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
от 40$30 за человека
скидка
24%
Групповая
16 часов
4 в 1: Памуккале, Иераполис, бассейн Клеопатры, озеро Салда из Кемера
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 03:00
11 июня в 03:00
46$35 за человека
Групповая
13 часов
Лавандовые поля Ыспарты и Турецкие Мальдивы из Кемера
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
28 июня в 04:00
2 июля в 04:00
$50 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена30 мая 2024Экскурсия очень понравилась, гид-Виктория потрясающая 🔥 очень интересно рассказывала, общительная, отзывчивая) надеюсь еще с ней встретимся Саму экскурсию обязательно посетите, да долго 18 часов, но раз в жизни стоит посмотреть) Нам все понравилось и впечатлений на в жизнь хватит)
- ЕЕлена13 мая 2024Все понравилось, кроме заездов в магазины. Хорошие гиды на русском языке. Все по обещаной программе выполнено.
- ППетр6 мая 2024Организация тура и впечатления на отлично!!
- ААндрей2 мая 2024Экскурсия прошла великолепно. Всё что ожидали увидеть посмотрели. Места действительно красивые и необычные. Гид была Юля. Провела все отлично. Спасибо за экскурсию.
- ДДарья19 апреля 2024Нам попался отличный русскоговорящий гид Назим. Он столько всего интересного рассказал и показал и в дороге, и в Памуккале. Обратная
- ФФокина21 июля 2023Потрясающие по красоте места, локации!!! В отеле никто вам такую экскурсию не предложит, там только банальные! Были и ➖ Наш водитель, забиравший
- ВВалерия8 июля 2023Экскурсия очень понравилась, боялась, что будет утомительно из-за дороги, но нет, всё прошло замечательно. Спасибо большое гиду за рассказы в пути
- ННаталья27 августа 2022Отличное путешествие. По дороге очень красивые виды. ОЗЕРО впечатляет переливами цвета и масштабностью. Далее проехали в древний город. В городе сохранился древний фонтан, который работет до сих пор! Интересная и позновательная поездка.
- ААлина26 октября 2021Были на экскурсии 'Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Кемера' в середине октября. Немного утомительны переезды между достопримечательнстями,
Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Турецкие Мальдивы»
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