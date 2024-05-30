Турецкие Мальдивы – экскурсии в Кемере

Найдено 4 экскурсии в категории «Турецкие Мальдивы» в Кемере, цены от €30, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Кемера
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Озеро Салда и древний город Сагалассос: уникальное путешествие из Кемера
Погрузитесь в мир древности и природных чудес в одной поездке. Откройте для себя тайны Сагалассоса и красоту Озера Салда
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
461415 за всё до 4 чел.
Памуккале и озеро Салда: природные чудеса Турции
🚌 На автобусе
скидка
25%
Групповая
15 часов
54 отзыва
Уникальные природные достопримечательности Памуккале и озера Салда
Удивительное путешествие к Памуккале и озеру Салда. Насладитесь бирюзовыми водами и белоснежными травертинами. Античные руины Иераполиса ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: 03:30 - 04:30 трансфер в регионе Кемер
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
от 40$30 за человека
4 в 1: Памуккале, Иераполис, бассейн Клеопатры, озеро Салда из Кемера
🚌 На автобусе
скидка
24%
Групповая
16 часов
15 отзывов
4 в 1: Памуккале, Иераполис, бассейн Клеопатры, озеро Салда из Кемера
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 03:00
11 июня в 03:00
46$35 за человека
Лавандовые поля Ыспарты и Турецкие Мальдивы из Кемера
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
23 отзыва
Лавандовые поля Ыспарты и Турецкие Мальдивы из Кемера
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
28 июня в 04:00
2 июля в 04:00
$50 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    4 в 1: Памуккале, Иераполис, бассейн Клеопатры, озеро Салда из Кемера
    Экскурсия очень понравилась, гид-Виктория потрясающая 🔥 очень интересно рассказывала, общительная, отзывчивая) надеюсь еще с ней встретимся Саму экскурсию обязательно посетите, да долго 18 часов, но раз в жизни стоит посмотреть) Нам все понравилось и впечатлений на в жизнь хватит)
  • Е
    Елена
    13 мая 2024
    4 в 1: Памуккале, Иераполис, бассейн Клеопатры, озеро Салда из Кемера
    Все понравилось, кроме заездов в магазины. Хорошие гиды на русском языке. Все по обещаной программе выполнено.
  • П
    Петр
    6 мая 2024
    4 в 1: Памуккале, Иераполис, бассейн Клеопатры, озеро Салда из Кемера
    Организация тура и впечатления на отлично!!
  • А
    Андрей
    2 мая 2024
    Памуккале и озеро Салда: природные чудеса Турции
    Экскурсия прошла великолепно. Всё что ожидали увидеть посмотрели. Места действительно красивые и необычные. Гид была Юля. Провела все отлично. Спасибо за экскурсию.
  • Д
    Дарья
    19 апреля 2024
    Памуккале и озеро Салда: природные чудеса Турции
    Нам попался отличный русскоговорящий гид Назим. Он столько всего интересного рассказал и показал и в дороге, и в Памуккале. Обратная
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    дорога уже от усталости тяжелой была до Кемера, но оно того стоило. Иераполис просто нет слов! Очень впечатляет, больше чем термы.

  • Ф
    Фокина
    21 июля 2023
    Лавандовые поля Ыспарты и Турецкие Мальдивы из Кемера
    Потрясающие по красоте места, локации!!! В отеле никто вам такую экскурсию не предложит, там только банальные! Были и ➖ Наш водитель, забиравший
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    нас из отеля! Он тупо не знал дороги! Навигатор плохо работал, спрашивал у прохожих, а обратно-мы думали вообще не доедем! Это было экстримально и очень, очень долго, т. К. Он фактически не ориентировался! Гид-Гуля, ну гидом её, конечно, сложно назвать, просто сопровождающая Но в любом случае впечатлений осталось много, спасибо!

  • В
    Валерия
    8 июля 2023
    Лавандовые поля Ыспарты и Турецкие Мальдивы из Кемера
    Экскурсия очень понравилась, боялась, что будет утомительно из-за дороги, но нет, всё прошло замечательно. Спасибо большое гиду за рассказы в пути
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    и организацию. Озеро Салдо очень приятное место, молочно-голубая вода, белоснежный берег и сосновый воздух. На лавандовых полях тоже давно мечтала побывать, мои ожидания оправдались.

  • Н
    Наталья
    27 августа 2022
    Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Кемера
    Отличное путешествие. По дороге очень красивые виды. ОЗЕРО впечатляет переливами цвета и масштабностью. Далее проехали в древний город. В городе сохранился древний фонтан, который работет до сих пор! Интересная и позновательная поездка.
  • А
    Алина
    26 октября 2021
    Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Кемера
    Были на экскурсии 'Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Кемера' в середине октября. Немного утомительны переезды между достопримечательнстями,
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    но можно любоваться горами и деревушками вокруг или пораспрашивать гида о местной жизни. Угур внимательный и отзывчивый, с ним очерь приятно поговорить. Озеро Салда удивительное: такое красивое и спокойное. Купаться в нем не стали, но с удовольствием побродили по воде и полюбовались пейзажами. Есть лавочки под соснами, кафе и небольшой музей, людей почти не было. Древний город тоже очень понравился! Побродили по развалинам, поднялись к полуразрушенному театру, послушали про историю города. К моему удивлению, 6-летний ребенок тоже был в полном восторге от Сагалассоса) Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Турецкие Мальдивы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кемере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Кемера
  2. Памуккале и озеро Салда: природные чудеса Турции
  3. 4 в 1: Памуккале, Иераполис, бассейн Клеопатры, озеро Салда из Кемера
  4. Лавандовые поля Ыспарты и Турецкие Мальдивы из Кемера
Какие места ещё посмотреть в Кемере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Памуккале
  2. Каньоны Кепрюлю
  3. Старый город
  4. Олимпос
  5. Демре
  6. Мира
  7. Лавандовые поля
  8. Иераполис
  9. Калеичи
  10. The land of legends
Сколько стоит экскурсия по Кемеру в июне 2024
Сейчас в Кемере в категории "Турецкие Мальдивы" можно забронировать 4 экскурсии от 30 до 415 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 94 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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