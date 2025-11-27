Перге - Аспендос - Куршунлу: путешествие сквозь время
Природа, история и античная красота - в путешествии из Кемера
Погрузитесь в атмосферу древней Памфилии! Утро начнётся среди колонн Перге, день пройдет в тени легендарного театра Аспендоса, а завершится у прохладных струй водопада Куршунлу.
Вы услышите истории, которые скрывают камни древних городов, и откроете для себя мир, где переплелись культура, вера и природа.
Описание экскурсии
Тайминг указан примерно. В первую очередь ориентируемся на ваш интерес и никуда не спешим. Выезд возможен с 8:00 до 10:30.
8:00 — выезд из отелей Кемера
Комфортабельный трансфер доставит вас к первым древним руинам Ликии, а за окном откроются живописные горы и зелёные долины.
9:15 — античный город Перге
Вы окажетесь среди храмов и мозаик, сохранивших дух античной цивилизации. Мы пройдём по древней улице с колоннами, заглянем в руины римских бань и обсудим легенды о великом Перге.
10:45 — театр Аспендос
Один из самых впечатляющих театров древнего мира, который до сих пор поражает акустикой и монументальностью. Вы подниметесь по ступеням, где когда-то собирались тысячи зрителей, и узнаете секреты его архитектуры.
12:55 — акведук Аспендоса
Массивные каменные арки удивят вас масштабом и инженерной мыслью древности. Поговорим, как этот гигант доставлял воду в город, и пофотографируемся на фоне арок.
13:50 — водопад Куршунлу
Завершим день в тени сосен, у изумрудного водопада. Прогуляемся по тропинкам, вдохнём аромат хвои и сделаем паузу для отдыха.
15:50 — возвращение в отель
По дороге обратно вы сможете ещё раз взглянуть на пейзажи Средиземноморья.
Вы узнаете:
кто построил величественный театр Аспендоса и в чём секрет его идеальной акустики
как отличить греческий театр от римского
зачем возводили огромные акведуки и какие технологии использовали древние инженеры
почему Перге был важным центром Памфилии
какие сюжеты зашифрованы в мозаиках и рельефах античных построек
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне, рассчитанном на 1–6 пассажиров. Дорога занимает 1 час 15 минут в одну сторону
Дополнительно оплачиваются входные билеты: Перге — €11 за чел., детям до 8 лет бесплатно, Аспендос — €15 за чел., детям до 8 лет бесплатно, водопад Куршунлу — ~€1,5 за чел., детям до 6 лет бесплатно, а также еда и напитки
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Марина — ваш гид в Кемере
Провела экскурсии для 226 туристов
Приветствую вас, дорогие путешественники!
Я профессиональный гид-историк в Анталье, официально работаю в Турции и безнадёжно влюблена в этот город! Буду рада поделиться своими знаниями и любовью с теми, кто хочет понять читать дальше
непростую, многослойную историю Антальи, прочувствовать её колоритную атмосферу и при этом не умереть со скуки.
В моём сопровождении вы узнаете о турецких традициях, культуре, менталитете. Я с радостью раскрою вам секреты и легенды Антальи и покажу её красивые виды!