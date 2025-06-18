Мои заказы

В Аспендос и Перге – экскурсии в Кемере

Найдено 3 экскурсии в категории «В Аспендос и Перге» в Кемере, цены от €345, скидки до 15%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Кемера
На машине
8 часов
-
10%
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Перге, Аспендос и водопад Куршунлу
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес в однодневной экскурсии из Кемера. Уникальная возможность увидеть наследие древности
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€345€383 за всё до 4 чел.
Из Кемера - в Перге, Аспендос и Куршунлу
На машине
5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кемера - в Перге, Аспендос и Куршунлу
Посетите древние города Перге и Аспендос, узнайте их историю и насладитесь красотой национального парка Куршунлу с живописным водопадом
3 ноя в 08:00
10 ноя в 08:00
€360 за всё до 4 чел.
Перге - Аспендос - Куршунлу: путешествие сквозь время
На машине
8 часов
-
15%
Индивидуальная
до 6 чел.
Перге - Аспендос - Куршунлу: путешествие сквозь время
Природа, история и античная красота - в путешествии из Кемера
4 ноя в 08:30
5 ноя в 08:30
€370€435 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    18 июня 2025
    Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Кемера
    Отличная экскурсия, Угур очень знающий гид. С нами было двое детей, им было тяжеловато по жаре, но Угур и для них придумал занятие. Спасибо большое!
    Отличная экскурсия, Угур очень знающий гид. С нами было двое детей, им было тяжеловато по жаре, но Угур и для них придумал занятие. Спасибо большое!
  • О
    Ольга
    8 сентября 2024
    Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Кемера
    У нас был запрос на экскурсию с 10 летним сыном. Угур замечательно ее провел, ребенок впечатлен). Взрослым тоже все понравилось,
    читать дальше

    материал, и подача, внимание к деталям. Путешествовали на комфортной машине. Запросили более раннее начало, чтобы успеть до жары, и успели). Если будем в регионе, готовы к новым экскурсиям с Угуром.

  • Т
    Татьяна
    9 мая 2024
    Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Кемера
    Были на экскурсии 7 мая 2024 года. Угур помог организовать поездку для 10 человек. Комфортные переезды, впечатляющие места интересный рассказ.
    читать дальше

    Угур образованный эрудированный рассказчик с прекрасным русским языком. Мы остались очень довольны и готовы рекомендовать эту экскурсию. Эти места стоит посмотреть! Поели в местном ресторанчике, очень вкусно.

    Важно, что эта поездка была без заезда в торговые точки, все в комфортном темпе, без беготни.

    Были на экскурсии 7 мая 2024 года. Угур помог организовать поездку для 10 человек. Комфортные переезды
  • и
    ирина
    30 ноября 2023
    Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Кемера
    Замечательная экскурсия!.
    Экскурсия отлично спланирована,. За 10 минут до назначенного время мы встретились с гидом и отправились в путишествие на комфортабельном
    читать дальше

    автомобиле. Так как мы были в Турции впервые, во время переездов,он много рассказывал о стране в целом о её прошлом и настоящем. Воспоминания о поездке остались самые тёплые. Античные города произвелии яркое впечатление, нам была дана возможность без спешки осмотреть все архитектурные объекты и выделить время для знакомства с местной кухней.
    Завершалась экскурсия в национальном парке у водопада Куршунлу.
    Мы остались очень довольны
    гидом, корректный, эрудированный человек и ещё прекрасный водитель,управлял машиной очень аккуратно.
    Итогом путишествия были прекрасное настроение и множество красивых фотографий.
    Спасибо за экскурсию .

  • В
    Владимир
    9 июля 2023
    Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Кемера
    Отличная экскурсия! Мы остались очнь довольны
    Угур - замечательный человек: приятный в общении, корректный, эрудированный и отлично говорит по русски.
    Экскурсия отлично
    читать дальше

    спланирована, что немаловажно для жаркого времени года. С утра мы осматривали больший по размерам античный город Перге, а на самый пик жары были оставлены объекты поменьше между которыми были переезды в машине с кондиционером. Водопад Куршунлу завершал экскурсию. Это живописное прохладное место, зелень и краски которого резко контрастировала с окружающей местностью, помог снять напряжение от жаркого дня.
    Вся экскурсия проводилась в комфортном даже для не очень спортивных людей темпе. Угур давал много информации как об античном прошлом Турции, так и о сегодняшней жизни обычных людей и охотно шел навстречу пожеланиям своих гостей. Так, кроме заявленной программы, он нашел время для обеда в живописном месте. а так же дал возможность выпить апельсинового сока из сорванных самими апельсинов.
    Мы готовы рекомендовать эту экскурсию всем, кто интересуется античным прошлым и природными красотами Турции

  • Е
    Елена
    23 июня 2023
    Из Кемера - в Перге, Аспендос и Куршунлу
    Нам очень понравилась экскурсия. Интересный формат, позволяющий окунуться в древний мир, сохранившийся в Турции (римский театр Аспендос, город Перге).
    Гид Ислам,
    читать дальше

    очень образованный, умеющий увлечь своим энтузиазмом, много рассказывал об истории и архитектурных особенностях древних достопримечательностей, что произвело большое впечатление.
    После этого отдохнуть в прохладе и красоте водопадов было совершенно замечательно. Ислам угостил нас настоящим турецким кофе. Всю экскурсию гид был заботливым и с удовольствием рассказывал нам о Турции.
    Мы прекрасно провели день и очень многое узнали. Рекомендуем.

  • M
    Maria
    22 июня 2023
    Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Кемера
    Были с Угуром на экскурсии 31 мая. Нас было трое: я, муж и ребенок 7 лет. Если коротко: нам очень
    читать дальше

    понравилось.

    Организация на высоте: Угур встретил нас у отеля и вернул вечером туда же, время в пути не утомительное (максимальный переезд был около 45-50 минут), заранее договорились о том, что нужен обед, причем мы попросили место, где едят сами турки, без пафоса — и не прогадали, было о-о-очень вкусно, хотя обстановка самая простая. И еще для меня очень важный момент: Угур прекрасный водитель, и автомобиль очень просторный и комфортный. Кстати, в автомобиле у него были запасы воды, хотя нам и хватило своих.

    Что касается самой экскурсии и материала: тут все просто на высоте. Мы любим такие погружения в культуру и историю — за один день от местного жителя узнаешь больше, чем прочитал бы в 10 книгах и путеводителях. Настоящее знакомство со страной. У Угура отличный русский и поистине энциклопедические знания об истории и культуре родной страны. Рассказ увлек всех — даже нашего юного путешественника. Очень живое, интересное и одновременно с этим глубокое повествование, много нового узнали.

    Сам маршрут построен хорошо, есть возможность сравнить два древних города, Угур умело подчеркивает различия и проводит параллели между ними. И водопад в конце — как заслуженный бонус после жары и солнцепека. Дальше не рассказываю — лучше сходите сами и послушайте.

    Спасибо Угуру, смело рекомендуем!

    Были с Угуром на экскурсии 31 мая. Нас было трое: я, муж и ребенок 7 лет. Если коротко: нам очень понравилось
  • В
    Виктория
    8 июня 2023
    Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Кемера
    Спасибо за интересную экскурсию!
  • М
    Михаил
    1 января 2023
    Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Кемера
    Рады были познакомится с Угуром и побывать на его экскурсии Античные города и водопад Куршунлу. Насыщенная информацией экскурсия с хорошей
    читать дальше

    профессиональной подачей информации, спокойный темп, приятное общение, все очень хорошо. Гид историк, приятный в общении, к тому же с большим опытом, наверное лучший выбор для индивидуальной экскурсии по таким замечательным местам

  • Т
    Татьяна
    7 ноября 2022
    Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Кемера
    Экскурсия началась вовремя, без задержек. Гид хорошо знает историю,как по теме Экскурсии,так и в общем хорошо ориентируется в Древней Истории.
    читать дальше

    Повествование материала происходит не только на самих объектах, но и во время передвижения на автомобиле. Чтобы было важным для меня получить максимум исторической информации. Если нужно какие то изменения по Экскурсии или например обед в красивом месте,нужно оговорить заранее. По месту передвижения Экскурсии таких мест для обеда не было.

  • А
    Андрей
    20 сентября 2022
    Из Кемера - в Перге, Аспендос и Куршунлу
    Фатима -добросовестный, знающий гид. Очень внмательно и заботливо относится к экскурсантам

