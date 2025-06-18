Были на экскурсии 7 мая 2024 года. Угур помог организовать поездку для 10 человек. Комфортные переезды, впечатляющие места интересный рассказ. читать дальше
Угур образованный эрудированный рассказчик с прекрасным русским языком. Мы остались очень довольны и готовы рекомендовать эту экскурсию. Эти места стоит посмотреть! Поели в местном ресторанчике, очень вкусно.
Важно, что эта поездка была без заезда в торговые точки, все в комфортном темпе, без беготни.
Замечательная экскурсия!. Экскурсия отлично спланирована,. За 10 минут до назначенного время мы встретились с гидом и отправились в путишествие на комфортабельном читать дальше
автомобиле. Так как мы были в Турции впервые, во время переездов,он много рассказывал о стране в целом о её прошлом и настоящем. Воспоминания о поездке остались самые тёплые. Античные города произвелии яркое впечатление, нам была дана возможность без спешки осмотреть все архитектурные объекты и выделить время для знакомства с местной кухней. Завершалась экскурсия в национальном парке у водопада Куршунлу. Мы остались очень довольны гидом, корректный, эрудированный человек и ещё прекрасный водитель,управлял машиной очень аккуратно. Итогом путишествия были прекрасное настроение и множество красивых фотографий. Спасибо за экскурсию .
Отличная экскурсия! Мы остались очнь довольны Угур - замечательный человек: приятный в общении, корректный, эрудированный и отлично говорит по русски. Экскурсия отлично читать дальше
спланирована, что немаловажно для жаркого времени года. С утра мы осматривали больший по размерам античный город Перге, а на самый пик жары были оставлены объекты поменьше между которыми были переезды в машине с кондиционером. Водопад Куршунлу завершал экскурсию. Это живописное прохладное место, зелень и краски которого резко контрастировала с окружающей местностью, помог снять напряжение от жаркого дня. Вся экскурсия проводилась в комфортном даже для не очень спортивных людей темпе. Угур давал много информации как об античном прошлом Турции, так и о сегодняшней жизни обычных людей и охотно шел навстречу пожеланиям своих гостей. Так, кроме заявленной программы, он нашел время для обеда в живописном месте. а так же дал возможность выпить апельсинового сока из сорванных самими апельсинов. Мы готовы рекомендовать эту экскурсию всем, кто интересуется античным прошлым и природными красотами Турции
Нам очень понравилась экскурсия. Интересный формат, позволяющий окунуться в древний мир, сохранившийся в Турции (римский театр Аспендос, город Перге). Гид Ислам, читать дальше
очень образованный, умеющий увлечь своим энтузиазмом, много рассказывал об истории и архитектурных особенностях древних достопримечательностей, что произвело большое впечатление. После этого отдохнуть в прохладе и красоте водопадов было совершенно замечательно. Ислам угостил нас настоящим турецким кофе. Всю экскурсию гид был заботливым и с удовольствием рассказывал нам о Турции. Мы прекрасно провели день и очень многое узнали. Рекомендуем.
Были с Угуром на экскурсии 31 мая. Нас было трое: я, муж и ребенок 7 лет. Если коротко: нам очень читать дальше
понравилось.
Организация на высоте: Угур встретил нас у отеля и вернул вечером туда же, время в пути не утомительное (максимальный переезд был около 45-50 минут), заранее договорились о том, что нужен обед, причем мы попросили место, где едят сами турки, без пафоса — и не прогадали, было о-о-очень вкусно, хотя обстановка самая простая. И еще для меня очень важный момент: Угур прекрасный водитель, и автомобиль очень просторный и комфортный. Кстати, в автомобиле у него были запасы воды, хотя нам и хватило своих.
Что касается самой экскурсии и материала: тут все просто на высоте. Мы любим такие погружения в культуру и историю — за один день от местного жителя узнаешь больше, чем прочитал бы в 10 книгах и путеводителях. Настоящее знакомство со страной. У Угура отличный русский и поистине энциклопедические знания об истории и культуре родной страны. Рассказ увлек всех — даже нашего юного путешественника. Очень живое, интересное и одновременно с этим глубокое повествование, много нового узнали.
Сам маршрут построен хорошо, есть возможность сравнить два древних города, Угур умело подчеркивает различия и проводит параллели между ними. И водопад в конце — как заслуженный бонус после жары и солнцепека. Дальше не рассказываю — лучше сходите сами и послушайте.
Рады были познакомится с Угуром и побывать на его экскурсии Античные города и водопад Куршунлу. Насыщенная информацией экскурсия с хорошей читать дальше
профессиональной подачей информации, спокойный темп, приятное общение, все очень хорошо. Гид историк, приятный в общении, к тому же с большим опытом, наверное лучший выбор для индивидуальной экскурсии по таким замечательным местам
Экскурсия началась вовремя, без задержек. Гид хорошо знает историю,как по теме Экскурсии,так и в общем хорошо ориентируется в Древней Истории. читать дальше
Повествование материала происходит не только на самих объектах, но и во время передвижения на автомобиле. Чтобы было важным для меня получить максимум исторической информации. Если нужно какие то изменения по Экскурсии или например обед в красивом месте,нужно оговорить заранее. По месту передвижения Экскурсии таких мест для обеда не было.
Сейчас в Кемере в категории "В Аспендос и Перге" можно забронировать 3 экскурсии от 345 до 370 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
Забронируйте экскурсию в Кемере на 2025 год по теме «В Аспендос и Перге», 11 ⭐ отзывов, цены от €345. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь