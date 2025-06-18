читать дальше

понравилось.



Организация на высоте: Угур встретил нас у отеля и вернул вечером туда же, время в пути не утомительное (максимальный переезд был около 45-50 минут), заранее договорились о том, что нужен обед, причем мы попросили место, где едят сами турки, без пафоса — и не прогадали, было о-о-очень вкусно, хотя обстановка самая простая. И еще для меня очень важный момент: Угур прекрасный водитель, и автомобиль очень просторный и комфортный. Кстати, в автомобиле у него были запасы воды, хотя нам и хватило своих.



Что касается самой экскурсии и материала: тут все просто на высоте. Мы любим такие погружения в культуру и историю — за один день от местного жителя узнаешь больше, чем прочитал бы в 10 книгах и путеводителях. Настоящее знакомство со страной. У Угура отличный русский и поистине энциклопедические знания об истории и культуре родной страны. Рассказ увлек всех — даже нашего юного путешественника. Очень живое, интересное и одновременно с этим глубокое повествование, много нового узнали.



Сам маршрут построен хорошо, есть возможность сравнить два древних города, Угур умело подчеркивает различия и проводит параллели между ними. И водопад в конце — как заслуженный бонус после жары и солнцепека. Дальше не рассказываю — лучше сходите сами и послушайте.



Спасибо Угуру, смело рекомендуем!