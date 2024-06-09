Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Кемера

2 в 1: исследовать древние руины и полюбоваться пейзажами нацпарка Кёпрюлю
Моя экскурсия покажет вам, что морская Турция — это не только пляжный отдых и прогулки по курортам.

Вас ждут и артефакты Античности, и нетронутая горная природа! Вы исследуете амфитеатр и акведук римского города Аспендос, восхититесь видами в каньоне и сделаете топовые фото. Поездка проходит на комфортном авто под рассказы об истории и жизни Турции.
Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Кемера
Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Кемера
Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Кемера
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Античный театр и акведук Аспендоса

Недолгая дорога из Кемера, и вот мы уже во 2 веке н. э. и представляем времена расцвета римского города Аспендос. В центре нашего внимания окажется античный театр, известный во всём Средиземноморье как великолепно сохранившееся сооружение такого типа. Вы узнаете об особенностях архитектуры римского периода, о строительстве амфитеатра и представлениях, которые здесь разворачивались. Кроме того, я покажу вам 15-километровый акведук и объясню, как он работал.

Тазы каньон — одно из самых фотогеничных мест Турции

Этот каньон пока малоизвестен, ведь его случайно обнаружили только в 2017 году. Уже по пути сюда вы насладитесь изумрудными горными пейзажами, но самый впечатляющий вид откроется со смотровой точки над ущельем реки Кёпрючай. Вы пофотографируетесь на камнях, увидите сосны, кипарисы и кедры, а я расскажу, какие животные обитают в этой местности и чем ещё она примечательна.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включён трансфер из Кемера, Сиде, Белека, Антальи и ближайших курортов
  • Дополнительно оплачивается входной билет в Аспендосе — 15 евро/чел., дети до 8 лет бесплатно
  • Позаботьтесь об удобной одежде и обуви для прогулок и возьмите заряженный фотоаппарат/телефон

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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