Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Кемера
2 в 1: исследовать древние руины и полюбоваться пейзажами нацпарка Кёпрюлю
Моя экскурсия покажет вам, что морская Турция — это не только пляжный отдых и прогулки по курортам.
Вас ждут и артефакты Античности, и нетронутая горная природа! Вы исследуете амфитеатр и акведук римского города Аспендос, восхититесь видами в каньоне и сделаете топовые фото. Поездка проходит на комфортном авто под рассказы об истории и жизни Турции.
Недолгая дорога из Кемера, и вот мы уже во 2 веке н. э. и представляем времена расцвета римского города Аспендос. В центре нашего внимания окажется античный театр, известный во всём Средиземноморье как великолепно сохранившееся сооружение такого типа. Вы узнаете об особенностях архитектуры римского периода, о строительстве амфитеатра и представлениях, которые здесь разворачивались. Кроме того, я покажу вам 15-километровый акведук и объясню, как он работал.
Тазы каньон — одно из самых фотогеничных мест Турции
Этот каньон пока малоизвестен, ведь его случайно обнаружили только в 2017 году. Уже по пути сюда вы насладитесь изумрудными горными пейзажами, но самый впечатляющий вид откроется со смотровой точки над ущельем реки Кёпрючай. Вы пофотографируетесь на камнях, увидите сосны, кипарисы и кедры, а я расскажу, какие животные обитают в этой местности и чем ещё она примечательна.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включён трансфер из Кемера, Сиде, Белека, Антальи и ближайших курортов
Дополнительно оплачивается входной билет в Аспендосе — 15 евро/чел., дети до 8 лет бесплатно
Позаботьтесь об удобной одежде и обуви для прогулок и возьмите заряженный фотоаппарат/телефон
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Туран — ваш гид в Кемере
Провёл экскурсии для 154 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Будем знакомы! Меня зовут Туран, и я работаю профессиональным гидом-историком более 20 лет. Родился в Стамбуле, там же закончил школу и туристический лицей. Поступил в Средиземноморский университет читать дальше
Антальи, изучал русский язык. После окончания университета продолжил обучение и, сдав квалификационные экзамены, получил лицензию Министерства культуры и туризма Турции. 18 лет работал экскурсоводом в крупной туристической компании — о любимой Анталье знаю всё и готов своими знаниями поделиться с вами. Провожу индивидуальные и групповые туры. Буду рад познакомить вас с местной историей, культурой, традициями и настоящей турецкой кухней.