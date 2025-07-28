Фазелис - жемчужина античной архитектуры в провинции Анталья. Прогуливаясь среди руин, вы узнаете о его основании в 7 веке до н. э., исследуете городские крепостные стены, акведук, римские бани и торговую площадь. Ворота императора Адриана и античный театр перенесут вас в эпоху Александра Македонского. После экскурсии у вас будет время для отдыха на пляже с чистейшей водой
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Погружение в историю
- 🌊 Отдых на пляже
- 🎭 Античный театр
- 🏰 Крепостные стены
- 🚶♂️ Прогулка по древним улицам
- 📸 Фотосессии на природе
Что можно увидеть
- Городские крепостные стены
- Акведук
- Римские бани
- Торговая площадь - Агору
- Античный театр
- Ворота императора Адриана
- Три древних порта
Описание экскурсии
Вы услышите, кто и как, по легенде, основал Фазелис в 7 веке до н. э. Поговорим о том, как он жил и кому принадлежал до похода Македонского. Вообразим, как некогда здесь располагалась зимняя резиденция полководца. И конечно, рассмотрим архитектуру памятников, по которым можно воссоздать облик античного портового города.
Вы увидите:
Археологические раскопки и восстановление объектов продолжаются — в какой-то степени вы почувствуете себя сопричастными к магии исторических открытий.
После экскурсии по комплексу у вас будет два часа свободного времени для фотосессий на природе, отдыха на пляже и купания в бухте с чистейшей водой.
Организационные детали
- Экскурсия начинается уже в Фазелисе, куда вам нужно добраться самостоятельно
- Дополнительные расходы: билет в Фазелис — €10 с человека, детям до 8 лет бесплатно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 10:00 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€39
|Дети 8-16 лет
|€20
|Дети до 7 лет
|€5
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Фазелисе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нури — ваша команда гидов в Кемере
Провели экскурсии для 382 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Прежде всего, для нас будет честью видеть вас здесь, в нашей стране. Я хочу коротко представиться. Меня зовут Нури. Более 25 лет работаю профессиональным гидом с лицензией министерства туризма Турции. Свои экскурсии я провожу на русском и болгарском языках. Работаю вместе со своими коллегами-гидами. До встречи в Турции!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Roma
28 июл 2025
Нури прекрасный экскурсовод, очень воспитанный и добрый человек. Мы были вместе с девушкой - нам очень понравилось. Рекомендую.
Нури удачи вам!!!!! Ура!!!
Входит в следующие категории Кемера
