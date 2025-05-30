читать дальше

рекомендую всегда выбирать индивидуальную (это может быть и малая группа, например, семья). Да, дороже, но в сотню раз удобнее. Никого не ждете, вас не заводят по пути в не нужные вам магазины с винами, коврами, чаями и прочим, можете договориться с гидом на удобное для вас время.

Что касается конкретно этой экскурсии – остался доволен. Интересна была историческая часть, очень комфортная логистика, да и Алтан – приятный в общении человек.