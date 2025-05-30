Мои заказы

На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера)
Джиппинг
На машине
6 часов
-
9%
22 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
На джипе в горы - настоящая Турция
Погрузитесь в атмосферу древней Турции: крепость Гёдельме, 3000-летние платаны и горный водопад ждут вас на джип-экскурсии
Начало: За шлагбаумом вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
2 ноя в 09:00
€32€35 за человека
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
На машине
7 часов
-
10%
24 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
Посетите сердце древней Ликии и узнайте тайны Николая Чудотворца на экскурсии, полной истории и красоты
Завтра в 08:00
2 ноя в 08:00
€375€416 за всё до 4 чел.
Из Кемера в Анталию: Старый город и два водопада
На машине
5 часов
-
15%
25 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кемера в Анталию: Старый город и два водопада
Посетите исторический центр Антальи и два живописных водопада. Узнайте о древних цивилизациях и насладитесь красотой природы. Трансфер включён
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€238€280 за всё до 4 чел.
В Демре - из Кемера
На машине
5.5 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
В Демре - из Кемера
Поездка в Демре - это возможность прикоснуться к истории Ликии и Рима. Посетите церковь Николая Чудотворца и древние ликийские гробницы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Из Кемера - в Памуккале и античный Иераполис
На машине
12 часов
-
10%
23 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кемера в Памуккале и Иераполис: погружение в историю и релакс
Познайте чарующий Памуккале и таинственный Иераполис в одной поездке. Идеальное сочетание отдыха и образования
2 ноя в 08:00
3 ноя в 08:00
€600€666 за всё до 4 чел.
Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе - в мини-группе
На машине
10 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе: приключение в Кемере
Поднимитесь на гору Тахталы на фуникулёре, исследуйте Ликийскую тропу и насладитесь обедом в деревенском ресторане
Начало: У вашего отеля в Кемере
2 ноя в 09:00
3 ноя в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Кемер, этнопарк Йорук и античный Фазелис
На машине
4 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Кемер, этнопарк Йорук и античный Фазелис: индивидуальная экскурсия
Путешествие по Кемеру и его окрестностям, посещение этнопарка Йорук и древнего Фазелиса. Вдохновляющие виды с горы Чалыш
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:30
€257 за всё до 6 чел.
Церковь Святого Николая и античный город Мира с профессиональным гидом (из Кемера)
На машине
6.5 часов
36 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Церковь Святого Николая и древний город Мира
Путешествие в Демре: храм Святого Николая и руины города Мира. Узнайте историю святого и древнего города с профессиональным гидом
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:30
€350 за всё до 6 чел.
Из Кемера - к пещере Караин и водопадам
На машине
4 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кемера - к пещере Караин и водопадам
Отправьтесь в путешествие к пещере Караин и насладитесь величественными водопадами. Без суеты и спешки, в тёплой атмосфере и с интересными историями
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€240 за всё до 4 чел.
Сокровища Каша и пляж Капуташ - из Кемера
На машине
9 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сокровища Каша и пляж Капуташ
Путешествие в Каш подарит вам незабываемые впечатления: античные руины, живописные улочки и отдых на одном из лучших пляжей Европы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:30
€380 за всё до 6 чел.
«Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис из Кемера
На машине
10 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия «Хлопковый замок» Памуккале и Иераполис
Знакомство с величием Памуккале и древним Иераполисом - незабываемое путешествие в сердце Турции
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
3 ноя в 08:00
€565 за всё до 3 чел.
Приключения в горах Турции: поездка из Кемера
На машине
4.5 часа
-
15%
65 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Приключение в Таврских горах: эксклюзивный тур из Кемера
Вас ждет захватывающее путешествие по горным маршрутам, где история и природа переплетаются
Завтра в 11:00
2 ноя в 08:00
€243€285 за всё до 4 чел.
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Кемера
На машине
5 часов
-
10%
24 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Старому городу Антальи и водопаду Дюден
Погрузитесь в историю Антальи, пройдите по старинным улочкам и насладитесь красотой водопада Дюден
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€250€277 за всё до 4 чел.
Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Кемера
На машине
8 часов
-
10%
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Перге, Аспендос и водопад Куршунлу
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес в однодневной экскурсии из Кемера. Уникальная возможность увидеть наследие древности
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€345€383 за всё до 4 чел.
Из Кемера - на гору Янарташ
На машине
4.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Кемера: Олимпос, Фаселис и огни Янарташа
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию в прошлое, наслаждаясь красотами древних городов и тайнами горы Янарташ
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€320 за всё до 4 чел.
Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Кемера
На машине
7.5 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Кемера
2 в 1: исследовать древние руины и полюбоваться пейзажами нацпарка Кёпрюлю
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€430 за всё до 6 чел.
Старый город в Анталье и водопад Дюден (из Кемера)
На машине
6 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Старый город в Анталье и водопад Дюден (из Кемера)
Отправьтесь в увлекательное путешествие по старинным улочкам Антальи и насладитесь красотой водопада Дюден. История и природа в одном туре
Начало: По договорённости
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€280 за всё до 6 чел.
Из Кемера к озеру Салда: побег от жары
На машине
8 часов
-
10%
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия к озеру Салда из Кемера: бирюзовое чудо Турции
Проведите день на берегу турецких Мальдив - озера Салда с уникальным бирюзовым цветом воды и целебной грязью
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€385€427 за всё до 4 чел.
Красота и контрасты Анталии - из Кемера (обед включён)
На автобусе
8 часов
1 отзыв
Групповая
Красота и контрасты Анталии
Откройте для себя удивительную Анталию: водопады, древние улочки и живописные виды. Уникальная экскурсия из Кемера с обедом
Начало: У входа в ваш отель
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
2 ноя в 09:00
€45 за человека
Джип-cафари на гору Тахталы
Джиппинг
На машине
6 часов
1 отзыв
Групповая
до 20 чел.
Джип-сафари на гору Тахталы
Погрузитесь в захватывающее приключение на джипах к подножию величественной горы Тахталы. Вас ждут горные пейзажи и незабываемые эмоции
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
2 ноя в 08:30
€50 за человека
Дух Святого Николая и магия древности
На машине
7.5 часов
-
20%
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Дух Святого Николая и магия древности
Храм Николая Чудотворца, ликийские гробницы и античный театр - из Кемера
4 ноя в 08:30
5 ноя в 08:30
€400€500 за всё до 6 чел.
Из Кемера - в Перге, Аспендос и Куршунлу
На машине
5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кемера - в Перге, Аспендос и Куршунлу
Посетите древние города Перге и Аспендос, узнайте их историю и насладитесь красотой национального парка Куршунлу с живописным водопадом
3 ноя в 08:00
10 ноя в 08:00
€360 за всё до 4 чел.
Сиде и водопад Манавгат: поездка из Кемера
На машине
7 часов
-
10%
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Сиде и Манавгат: Историческое приключение из Кемера
Погрузитесь в эпоху античности, посетив легендарные руины Сиде и восхитительный водопад Манавгат
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€410€455 за всё до 4 чел.
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Кемера
На машине
10 часов
-
10%
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Озеро Салда и Сагалассос: экскурсия из Кемера
Погрузитесь в мир древности и природных чудес в одной поездке. Откройте для себя тайны Сагалассоса и красоту Озера Салда
Завтра в 08:00
2 ноя в 08:00
€575€638 за всё до 4 чел.
Морская прогулка с пенной вечеринкой в Кемере
4 часа
1 отзыв
Водная прогулка
Морская прогулка с пенной вечеринкой
Приготовьтесь к незабываемому дню на Средиземном море: солнечные ванны, купание и пенная вечеринка создадут атмосферу праздника
Начало: В месте вашего проживания в Кемере
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
2 ноя в 08:00
€30 за человека
Из Кемера - в Демре и Каш: к храму Святого Николая и пейзажам
На машине
9 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кемера - в Демре и Каш: к храму Святого Николая
Путешествие в Демре и Каш откроет вам тайны Святого Николая и подарит покой среди живописных пейзажей Ликии. Незабываемые впечатления ждут вас
3 ноя в 08:00
4 ноя в 08:00
€385 за всё до 4 чел.
Джип-сафари по Кемеру: туда, где не пройти пешком
Джиппинг
На машине
6 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Джип-сафари по Кемеру: туда, где не пройти пешком
Невероятное джип-сафари в Кемере подарит вам уникальные виды, древние легенды и вкуснейший ужин на форелевой ферме. Присоединяйтесь к нашему приключению
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 16:00 и 23:00
Завтра в 16:00
2 ноя в 16:00
€60 за человека
Древний город Фазелис и гора Тахталы - из Кемера
На машине
4.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Фазелис и Тахталы - из Кемера
Путешествие в прошлое: римские и византийские руины Фазелиса, а затем подъем на Тахталы с потрясающими видами на Средиземное море
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€257 за всё до 6 чел.
Свидание с Кемером каждый день
Пешая
2 часа
4 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Кемером каждый день
Познакомьтесь с Кемером через его символы: Часовая башня, площадь Ататюрка и этнографический парк. Уникальная возможность насладиться атмосферой города
Начало: У Часовой башни
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€25 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    30 мая 2025
    Старый город в Анталье и водопад Дюден (из Кемера)
    Дата посещения: 30 мая 2025
    Спасибо Байару за чудесную прогулку по старому городу! Гид обладает глубокими историческими знаниями, а тем, кому интересна современная Турция, с
    читать дальше

    удовольствием поделится всей интересующей информацией. Байар пунктуальный и, что очень важно, аккуратный водитель. С ним было легко и комфортно. Гида от души рекомендуем!

  • О
    Ольга
    8 октября 2025
    На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера)
    Здравствуйте! Экскурсия очень интересная, не нагруженная, с ограниченным количеством человек. Хороший водитель, заботливый человек, с юмором. Алааддин, спасибо!
    Здравствуйте! Экскурсия очень интересная, не нагруженная, с ограниченным количеством человек. Хороший водитель, заботливый человек, с юмором. Алааддин, спасибо!
  • Е
    Екатерина
    5 октября 2025
    На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера)
    Замечательная экскурсия, прекрасные виды. Профессиональный водитель-гид. Внимательное отношение к туристам. Спасибо, Алладин! Время пролетело незаметно, могли бы еще наслаждаться видами и интересным собеседником.
  • И
    Ирина
    4 октября 2025
    На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера)
    Это было лучшее путешествие, команда Аладдина настолько слажена, нам показали лучшие места, локации для съёмок. Исполнялись все наши пожелания и
    читать дальше

    капризы. Приятная беседа и отличное вождение Аладдин позволило забыть мой страх перед поездкой на машине по серпантину. Алладин ты лучший!!! Всем советую 👍

  • А
    Алла
    1 октября 2025
    Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
    Прекрасная поездка в сопровождении гида - профессионала высокого уровня. Марина очень глубоко знает христианство, потрясающий рассказчик, увлекает и завораживает своими
    читать дальше

    знаниями. По сути, это не была экскурсия в её обычном понимании… это была серъёзная паломническая поездка в святое место, а затем очень увлекательное посещение древнего города и ликийских гробниц, также под аккомпонемент интереснейшего рассказа об истории тех времён. Угур и Марина, кроме того, внимательные и заботливые хозяева, не просто называющие туристов своми гостями, а реально создающие все условия для комфорта и удобства своих подопечных. Очень рада, что из множества предложений выбрала именно этих прекрасных гидов)

  • O
    Olga
    29 сентября 2025
    Сокровища Каша и пляж Капуташ - из Кемера
    Прекрасная поездка!
    Каш - колоритный городок, в котором приятно погулять!
    Пляж Капуташ - красивое место! Спасибо Алтану за экскурсию и за заботу о нас! Он имеет большой опыт в туризме, даёт много исторической информации, учитывает пожелания клиентов.
    Прекрасная поездка!Прекрасная поездка!Прекрасная поездка!Прекрасная поездка!Прекрасная поездка!Прекрасная поездка!
  • Ю
    Юлия
    29 сентября 2025
    Джип-cафари на гору Тахталы
    Невероятно красивые виды, однозначно стоило того чтобы съездить.
    И очень приятный водитель, за него отдельный лайк)
    Невероятно красивые виды, однозначно стоило того чтобы съездить.
    И очень приятный водитель, за него отдельный лайк)
  • П
    Павликова
    27 сентября 2025
    На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера)
    Алааддин профи своего дела. Влюблён в свою работу и туристов. Маршрут не навязчивый,но очень интересный. Время пролетело не заметно и жаль было растоваться. Я бы поставила +10. Супер.
  • Ю
    Юлия
    25 сентября 2025
    Из Кемера - в Демре и Каш: к храму Святого Николая и пейзажам
    Экскурсия прошла отлично. Все вовремя, легко, информативно. Нам понравилось. Спасибо!
  • А
    Алина
    24 сентября 2025
    На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера)
    Это было незабываемо!!
    Хочу сказать большое спасибо Алааддину 🙏 Мастер своего дела! Харизматичный, веселый и просто очень хороший человек. Абсолютно каждому
    читать дальше

    уделяет время, никто не остался без внимания.
    Также хочу отметить состояние автомобиля- намытые, подготовленные для шикарных фотографий 😁
    Пунктуальность! С отелей забрали и доставили обратно вовремя
    И ещё вкусненько накормили нас, после того как мы нагуляли (накатали) аппетит
    Всем советую 💯

    Это было незабываемо!!Это было незабываемо!!Это было незабываемо!!
  • Т
    Татьяна
    24 сентября 2025
    Древний город Фазелис и гора Тахталы - из Кемера
    Нашим гидом был Алтан. Хорошая экскурсия, интересная подача материала. Без гида было бы совсем все непонятно и неинтересно.
  • R
    RINAT
    24 сентября 2025
    Древний город Фазелис и гора Тахталы - из Кемера
    В последний день отдыха перед самолётом заказали этот тур. Все прошло прекрасно, гид Микаил - профессионал в своем деле, рекомендую.
    читать дальше

    Спокойная поездка, хорошая речь. Так как оставалось время до вылета, то отвёз нас ещё и на водопад в Анталии.
    Спасибо Микаилу за поездку!

    В последний день отдыха перед самолётом заказали этот тур. Все прошло прекрасно, гид Микаил - профессионал в своем деле, рекомендую.
    
    Спокойная поездка, хорошая речь. Так как оставалось время до вылета, то отвёз нас ещё и на водопад в Анталии.
    Спасибо Микаилу за поездку!
  • М
    Максим
    20 сентября 2025
    Церковь Святого Николая и античный город Мира с профессиональным гидом (из Кемера)
    Побывал на экскурсии в Демре вместе с гидом Алтаном. Во-первых, если есть выбор между групповой (от тур-операторов) и индивидуальной экскурсией,
    читать дальше

    рекомендую всегда выбирать индивидуальную (это может быть и малая группа, например, семья). Да, дороже, но в сотню раз удобнее. Никого не ждете, вас не заводят по пути в не нужные вам магазины с винами, коврами, чаями и прочим, можете договориться с гидом на удобное для вас время.
    Что касается конкретно этой экскурсии – остался доволен. Интересна была историческая часть, очень комфортная логистика, да и Алтан – приятный в общении человек.

  • А
    Александра
    19 сентября 2025
    Церковь Святого Николая и античный город Мира с профессиональным гидом (из Кемера)
    Все было отлично, спасибо за экскурсию!
  • М
    Мария
    19 сентября 2025
    Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
    Большое спасибо Угуру и Марине за организацию экскурсии! На экскурсию мы поехали вчетвером, вдвоем с мужем и мои родители. Все
    читать дальше

    вопросы решились быстро и удобно, сама поездка была комфортной, для нас это было очень важно, так как родителям за 70.
    Отдельная благодарность экскурсоводу Марине за увлекательный и подробный рассказ. Марина прекрасно владеет материалом, приводила много интересных фактов. Нам было интересно слушать, интересно общаться. Видно, что Марина любит свою работу, потому что говорила очень увлечённо и с воодушевление.
    Это был чудесный и увлекательный день, огромное спасибо за полученные впечатления!

  • П
    Полина
    18 сентября 2025
    На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера)
    Экскурсия очень понравилась! Красивые виды, приятная компания.
    Наш водитель Алладин сделал эту поездку еще более комфортной и веселой, нарвал нам в
    читать дальше

    горах различных съедобных трав, показал красивые локации для фотографий и в целом был очень дружелюбен.
    Также важно отметить, что он вышел с нами на связь заранее, забрал вовремя и привёз обратно в отель в указанное время.

    Экскурсия очень понравилась! Красивые виды, приятная компания.
    Наш водитель Алладин сделал эту поездку еще более комфортной и веселой, нарвал нам в
    
    горах различных съедобных трав, показал красивые локации для фотографий и в целом был очень дружелюбен.
    Также важно отметить, что он вышел с нами на связь заранее, забрал вовремя и привёз обратно в отель в указанное время.
  • и
    ирина
    16 сентября 2025
    Из Кемера в Анталию: Старый город и два водопада
    Ислам, супер рассказчик! Нам было очень интересно! Узнали много интересного! Даже смог заинтересовать подростка 😂☝️
  • Ю
    Юлия
    15 сентября 2025
    Из Кемера в Анталию: Старый город и два водопада
    Очень понравилось. Гид Микаил очень интересно провел экскурсию, много рассказал нам об истории, религии. Водопады красивые, на одном из них можно покормить рыбок) Вернулись в приятной усталости после прогулки.
    Очень понравилось. Гид Микаил очень интересно провел экскурсию, много рассказал нам об истории, религии. Водопады красивые
  • А
    Анастасия
    13 сентября 2025
    Приключения в горах Турции: поездка из Кемера
    Супер! Будьте готовы к кайфу! И ещё будьте осторожны… ….. шутки Кирилла вылетают в обычном формате беседы. Много локаций с шикарными фото!
  • А
    Анастасия
    12 сентября 2025
    Из Кемера - к пещере Караин и водопадам
    Были на экскурсии с Муслимом. Понравились все локации. Замечательно,красиво,здорово!

