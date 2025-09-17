Мои заказы

Экскурсии в Фазелис из Кемера

Найдено 4 экскурсии в категории «Фазелис» в Кемере, цены от €180, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
«Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис из Кемера
На машине
10 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия «Хлопковый замок» Памуккале и Иераполис
Знакомство с величием Памуккале и древним Иераполисом - незабываемое путешествие в сердце Турции
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€565 за всё до 3 чел.
Античный город Фазелис и фуникулёр на гору Тахталы: поездка из Кемера или Антальи
На машине
4 часа
-
10%
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Античный город Фазелис и фуникулёр на гору Тахталы: поездка из Кемера или Антальи
Прикоснуться к руинам и подняться к облакам
Начало: У вашего отеля в Кемере или Антальи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€234€260 за всё до 4 чел.
Из Кемера в Анталию: Старый город и два водопада
На машине
5 часов
-
15%
25 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кемера в Анталию: Старый город и два водопада
Посетите исторический центр Антальи и два живописных водопада. Узнайте о древних цивилизациях и насладитесь красотой природы. Трансфер включён
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€247€290 за всё до 4 чел.
Из Кемера - в античный Фазелис и на гору Тахталы
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кемера - в античный Фазелис и на гору Тахталы
Прикоснуться к древности и подняться к небу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€180 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    17 сентября 2025
    Античный город Фазелис и фуникулёр на гору Тахталы: поездка из Кемера или Антальи
    Прекрасная поездка, отличная экскурсия. Шевки, наш гид, умный, эрудированный, с чувством юмора, отличный экскурсовод и великолепный собеседник. Сама экскурсия интересная,
    читать дальше

    рассказ о городе очень познавательный. Ну, а на горе открываются восхитительные виды, которые стоит увидеть. Четыре часа пролетели незаметно. И еще. Как у всех туристов, у нас были только крупные купюры, для оплаты экскурсии, но для Шевки это не проблема, сдача была
    (причем в любой валюте). Так что еще один плюс в выборе этой экскурсии

  • Р
    Роман
    19 августа 2025
    Античный город Фазелис и фуникулёр на гору Тахталы: поездка из Кемера или Антальи
    Удобный формат и небольшая продолжительность экскурсии делает её подходящей для тех, кто не готов к длительным переездам и продолжительным пешим
    читать дальше

    прогулкам. Формат действительно индивидуальный, гид учтет все ваши пожелания и поможет советом.
    Шевки прекрасно говорит на русском языке, он опытный, знающий и интересный рассказчик. Благодарим его за предоставленную возможность прикоснуться к античной истории здешних мест и полюбоваться красотами Таврских гор и Анатолийского побережья!

  • М
    Марина
    15 августа 2025
    Античный город Фазелис и фуникулёр на гору Тахталы: поездка из Кемера или Антальи
    Спустя 2 дня после экскурсии делюсь впечатлениями. Выбрали экскурсию, который предложил Шевки по причине удачного для нас сочетания: осмотра города
    читать дальше

    Фазелиса, который был интересен мне, и проезда по канатке, которая заинтересовала сына. Два в одном. Но мы хотели увидеть закат на верхней станции канатки. В этом случае билет на канатку дороже, поскольку входит ужин + живая музыка.
    И Шевки под нас перестроил программу, забрал в 15.00 в отеле, далее осмотр Фазелиса, купание там же на пляже. И сбросив усталость после купания, мы прибыли на канатку.
    Шевки прекрасный гид, интересный собеседник, профессионал.
    Развалины Фазелиса находятся немного в тени ливанских кедров, но все равно жарко было. На меня произвел впечатление: сохранившаяся мозаика на полу в термах, широкая центральная улица, остатки ворот Адриана, театр греко-римский.
    Пляж Фазелиса темный песок, мелководье для детей, есть переодевалки, душ. Но все достаточно местечковое, по-простому. Для того, чтобы освежиться - подойдет.
    Канатная дорога поднимается на самую высокую гору Тахталы. Вид сверху на ближайшие окрестности Кемера, и особая красота Таврских гор, кедров, которые можно рассмотреть из кабины канатки.
    Закат неповторим, удивителен, но для меня сами горы восхитительны. Ужин - курица или рыба - вкусно, но ничего особого. Напитки оплачиваются отдельно.
    Шевки погрузил нас в историю, но без напряга, сопровождал на канатку, посоветовал пропустить большие группы вперед дабы спокойно рассмотреть окрестности во время подъема (вместимость кабинки 80 человек - при ее полной загрузке конечно сложновато).
    В общем, от души рекомендую. Неравнодушный, понимает уровень требований клиентов, спокойный и дружелюбный.

  • Д
    Дания
    13 августа 2025
    Античный город Фазелис и фуникулёр на гору Тахталы: поездка из Кемера или Антальи
    Ездили с двумя детьми 11 и 14 лет. Поездка была увлекательной и абсолютно не утомительной. В оптимальной пропорции красоты природы и вовлечение в историю. Гид Шевки прекрасно говорит по-русски, пунктуален, очень приятен в общении, делится множеством интересных исторических фактов. Рекомендую!
  • Д
    Дмитрий
    9 августа 2025
    Античный город Фазелис и фуникулёр на гору Тахталы: поездка из Кемера или Антальи
    Только что вернулись с экскурсии и с уверенностью могу сказать, что это было очень познавательно и красиво. Наша мини-группа состояла
    читать дальше

    из 4-х человек, одним из которых был 11-летний сын и 3-х взрослых. Шевки очень ответственно и профессионально подошел как самому маршруту так и к материалу, что бы было интересно всем (виден многолетний опыт в данной области). Итак, мы посетили руины античного города Фаселис и благодаря знаниям Шевки нам удалось погрузится в его многовековую историю расцвета и упадка, прошли по его улицам, посетили бани, рынок амфитеатр (на котором, кстати, проводились даже гладиаторские бои) и гавани. Благодаря большому количеству растительности даже сильная жара на экскурсии переносится приемлемо (в отличии, например, от Иераполиса, развалины которого находятся преимущественно на открытой местности). Шевки учел наше желание искупаться и мы смогли ощутить местный колорит и непохожесть пляжа Фаселиса на наш отельный. Душ, кабинка для переодевания и туалет есть, но они весьма спартанские. Далее наш маршрут лежал к подножию Таврских гор. По дороге на станцию фуникулера Шевки рассказывал нам о национальных парках, о местном анатолийском регионе. На высоте порядка 730м расположилась станция подъема на гору Тахтали. Припарковались, купили билеты и ожидали кабинки. Сама кабинка-это почти автобус на 80 человек, ходит каждые 15 минут и сам подъем занимает порядка 10 минут. На высоте 2365м вас ожидает живописный вид на анатолийское побережье, а Шевки с большим удовольствием вам расскажет об истории Татарского Олимпуса. Мы очень довольны и рекомендуем всем экскурсию у Шевки.

  • И
    Игорь
    8 августа 2025
    Античный город Фазелис и фуникулёр на гору Тахталы: поездка из Кемера или Антальи
    Именно такой формат короткой экскурсии с индивидуальным подходом я здесь и искал. Спасибо тактичному Шевки за замечательную и познавательную поездку. Очень рекомендую.
