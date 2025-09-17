читать дальше

из 4-х человек, одним из которых был 11-летний сын и 3-х взрослых. Шевки очень ответственно и профессионально подошел как самому маршруту так и к материалу, что бы было интересно всем (виден многолетний опыт в данной области). Итак, мы посетили руины античного города Фаселис и благодаря знаниям Шевки нам удалось погрузится в его многовековую историю расцвета и упадка, прошли по его улицам, посетили бани, рынок амфитеатр (на котором, кстати, проводились даже гладиаторские бои) и гавани. Благодаря большому количеству растительности даже сильная жара на экскурсии переносится приемлемо (в отличии, например, от Иераполиса, развалины которого находятся преимущественно на открытой местности). Шевки учел наше желание искупаться и мы смогли ощутить местный колорит и непохожесть пляжа Фаселиса на наш отельный. Душ, кабинка для переодевания и туалет есть, но они весьма спартанские. Далее наш маршрут лежал к подножию Таврских гор. По дороге на станцию фуникулера Шевки рассказывал нам о национальных парках, о местном анатолийском регионе. На высоте порядка 730м расположилась станция подъема на гору Тахтали. Припарковались, купили билеты и ожидали кабинки. Сама кабинка-это почти автобус на 80 человек, ходит каждые 15 минут и сам подъем занимает порядка 10 минут. На высоте 2365м вас ожидает живописный вид на анатолийское побережье, а Шевки с большим удовольствием вам расскажет об истории Татарского Олимпуса. Мы очень довольны и рекомендуем всем экскурсию у Шевки.