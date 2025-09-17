Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия «Хлопковый замок» Памуккале и Иераполис
Знакомство с величием Памуккале и древним Иераполисом - незабываемое путешествие в сердце Турции
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€565 за всё до 3 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Античный город Фазелис и фуникулёр на гору Тахталы: поездка из Кемера или Антальи
Прикоснуться к руинам и подняться к облакам
Начало: У вашего отеля в Кемере или Антальи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€234
€260 за всё до 4 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кемера в Анталию: Старый город и два водопада
Посетите исторический центр Антальи и два живописных водопада. Узнайте о древних цивилизациях и насладитесь красотой природы. Трансфер включён
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€247
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кемера - в античный Фазелис и на гору Тахталы
Прикоснуться к древности и подняться к небу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€180 за всё до 4 чел.
- ААлександр17 сентября 2025Прекрасная поездка, отличная экскурсия. Шевки, наш гид, умный, эрудированный, с чувством юмора, отличный экскурсовод и великолепный собеседник. Сама экскурсия интересная,
- РРоман19 августа 2025Удобный формат и небольшая продолжительность экскурсии делает её подходящей для тех, кто не готов к длительным переездам и продолжительным пешим
- ММарина15 августа 2025Спустя 2 дня после экскурсии делюсь впечатлениями. Выбрали экскурсию, который предложил Шевки по причине удачного для нас сочетания: осмотра города
- ДДания13 августа 2025Ездили с двумя детьми 11 и 14 лет. Поездка была увлекательной и абсолютно не утомительной. В оптимальной пропорции красоты природы и вовлечение в историю. Гид Шевки прекрасно говорит по-русски, пунктуален, очень приятен в общении, делится множеством интересных исторических фактов. Рекомендую!
- ДДмитрий9 августа 2025Только что вернулись с экскурсии и с уверенностью могу сказать, что это было очень познавательно и красиво. Наша мини-группа состояла
- ИИгорь8 августа 2025Именно такой формат короткой экскурсии с индивидуальным подходом я здесь и искал. Спасибо тактичному Шевки за замечательную и познавательную поездку. Очень рекомендую.
