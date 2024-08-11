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Было ощущение, что мы третьи-лишние на чьей-то дружеской встрече. Сейчас я предполагаю, что мы забирали, может, каких-то инструкторов, а остановки были типо техническими, но понять это практически невозможно- никто ничего не объяснял, водитель не говорил ни по-русски, ни по-английски. На месте назначения вы продолжаете не понимать, что происходит. Много народу, разные группы, вас хаотично перемешивают и гоняют туда-сюда. Также впаривают за доп. деньги много чего втридорого.

Наше путешествие началось с рафтинга. Холодная горная вода в такую жару ощущалась просто прекрасно, веселый и энергичный сплав, красивые виды, забавные "драки" с другими лодками. Дальше зиплайн. Человек было много, но всех спустили достаточно быстро, инструктора там позитивные, внимательные, лапочки прям. Багги. Хорошо проинструктировали, помогали в езде. Едете в очереди, не разгоняетесь особо, но для меня экстрима было в самый раз. Потом продолжение сплава, возможность прыгнуть со скалы в воду, что я сделала благодаря инструктору Рамчину, и это один из самых ярких моментов моего отпуска. Что туда, что обратно ехали где-то 3 часа.

Для меня оно того стоило, с удовольствием бы съездила еще раз. Мне было дико экстремально, куча эмоций, приятный персонал. В описании к туру вранье рускоговорящий гид - точно не будет