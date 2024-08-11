Устали от однообразного пляжного отдыха? Это приключение объединяет рафтинг и багги-сафари в одном туре.
Покорите горы на багги, наслаждаясь потрясающими видами, а затем сплавьтесь по горной реке в национальном парке Каньон Кёпрюлю. Протяженность рафтинга - 14 км, 2 категория сложности, 6 пандусов. Завершите день обедом на свежем воздухе. Инструктор проведет инструктаж, чтобы ваше путешествие было безопасным и незабываемым
Покорите горы на багги, наслаждаясь потрясающими видами, а затем сплавьтесь по горной реке в национальном парке Каньон Кёпрюлю. Протяженность рафтинга - 14 км, 2 категория сложности, 6 пандусов. Завершите день обедом на свежем воздухе. Инструктор проведет инструктаж, чтобы ваше путешествие было безопасным и незабываемым
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Увлекательное багги-сафари
- 🌊 Сплав по горной реке
- 🏞️ Виды национального парка
- 🍽️ Обед на свежем воздухе
- 🛡️ Безопасность с инструктором
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для рафтинга и багги-сафари - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная. В октябре и апреле также можно насладиться активностями, но температура может быть ниже. Зимой туры не проводятся из-за погодных условий.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Каньон Кёпрюлю
Описание экскурсииВас ожидает: Рафтинг и багги-сафари — прекрасная возможность совместить 2 активные и увлекательные экскурсии в один день! Вы будете покорять горы и холмы на внедорожных машинках-багги, а затем вас ждет сплав по горной реке на надувных плотах или каноэ. А красота национального парка Каньон Кёпрюлю впечатлит даже искушенных путешественников! Трасса рафтинга протяженностью 14 км, относится ко 2 категории сложности и состоит из 6 пандусов. В конце маршрута вас ждет обед на свежем воздухе. Это путешествие зарядит энергией, поднимет настроение и надолго останется в вашей памяти! Безопасное путешествие: Сплав не требует особого опыта. Перед посадкой опытный инструктор проведет специальный инструктаж: он проинформирует вас о предстоящем маршруте, использовании снаряжения, мерах безопасности, общих правилах поведения на воде, объяснит команды и жесты пилота, правила гребли.
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горы Таурус
- Каньон Копрулу
Что включено
- Трансфер от вашего отеля и обратно
- Русскоговорящий инструктор
- Прокат лодки/спасательных жилетов/ шлемов
- Багги-сафари или сафари на квадроцикле на выбор
- Сплав по горной реке
- Обед
Что не входит в цену
- Напитки и личные расходы
- Фото и видео
- Маска для лица (защита от пыли и грязи)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Организация правда хромает. Проезжая мимо Антальи, по 35° жаре мы еще больше часа собирали каких-то турков. Они общались с водителем, заезжали на заправки и в какие-то кафешки, где вместе садились.
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M
Впечатление отличное.
Прошу прописать во всех предложениях с рафтингом: Обязательно иметь удобную обувь с закрытым носом - кроссовки, кроксы, спец обувь для рафтинга и т. п. Это очень важное замечание. Иначе
Прошу прописать во всех предложениях с рафтингом: Обязательно иметь удобную обувь с закрытым носом - кроссовки, кроксы, спец обувь для рафтинга и т. п. Это очень важное замечание. Иначе
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Е
Ездил с дочкой на баггах, очень понравилось. Более безопасно, чем на квадроцикле. Устойчиво и не так быстро разгоняется, хотя скорость нашей колонны зависела от экскурсовода, который ехал первым. Ребенку тоже дали порулить недолго:)
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А
В целом поездкой довольны, не хватало русскоговорящего сопровождающего, инструктаж на английском в принципе все понятно и интуитивно за всеми можно повторять) Самое ужасное было это трансфер, дорога с Кемера туда
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С
Была в июле все очень понравилось, доля экстрима присутствует, советую закрывать плечи и колени, потому что солнце печет нещадно) Прекрасно на такой жаре окунуться в холодную воду, прямо рождение заново🔥1000/10
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Т
Экскурсоводы постоянно следили за безопасностью, чтобы никто не отставал. Инструктаж был хороший и подробный. Так что в плане безопасности мы были спокойны. Рекомендую всем, кто любит активный отдых.
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