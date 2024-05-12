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Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Кемера)

Погонять по хвойному лесу и покорить водную стихию во время группового сплава по горной реке
Приглашаем вас открыть для себя национальный парк Кёпрюлю Каньон — одно из лучших мест для активного отдыха! В этой программе мы объединили сафари на багги или квадроцикле и рафтинг по живописному каньону реки Кёпрючай. Вы полюбуетесь невероятной природой, получите заряд адреналина и максимум приятных эмоций.
4
4 отзыва
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Кемера)
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Кемера)
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Кемера)

Описание экскурсии

По лесу с ветерком

Мы довезём вас до базы на берегу реки Кёпрючай в нацпарке Кёпрюлю Каньон. Там пересядем на кабриобусы и поедем на сафари. Перед стартом — обязательный инструктаж и тест-драйв: вы сами сможете выбрать, на чём кататься — на багги или квадроцикле. Затем вас ждёт 30-минутное путешествие с ветерком по прекрасному хвойному лесу под руководством профессионального инструктора.

Здесь важно защитить дыхательные пути банданой, а глаза очками: пыль стоит столбом! Пачкаться можно, ведь впереди у нас рафтинг.

По каньону на рафтах

После инструктажа и получения необходимого снаряжения — каски и жилета — отправимся покорять пороги реки Кёпрючай. Маршрут (10 км) несложный, поэтому подходит даже для новичков. Главное — не стукнуть веслом соседа, ведь у него есть такое же!

Сплав проводится на рафтах по 10-12 человек, также вы можете сплавляться на 2-местном каяке, нужно только заранее предупредить инструктора о таком желании. По пути вы насладитесь живописным каньоном и первозданной природой, а в финале вас будет ждать сытный обед.

Организационные детали

  • Точное время выезда сообщим накануне вечером до 21:00
  • Важно: основная программа длится с 10:00 до 16:30. Время трансфера не включено в общее время
  • С вами будет русскоговорящий сопровождающий из нашей команды
  • Инструктаж проходит на английском языке

Особенности формата

  • Наденьте удобную одежду и обувь, подходящую как для рафтинга, так и для сафари. Возьмите с собой купальные принадлежности, полотенце, крем от солнца, сменную одежду, солнцезащитные очки, бандану и наличные деньги.
  • В стоимость включено: трансфер из отеля и обратно, страховка, рафтинг на ботах или каяках, защитная экипировка, сафари и обед (булгур, куриный шашлык, салаты).
  • Отдельно оплачивается гидрокостюм и обувь для рафтинга (по желанию) — по $14, фото и видео — от $40, напитки в кафе.
  • Можете взять с собой детей от 5 лет.

ежедневно в 07:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€32
Дети до 11 лет€22
Дети до 6 лет€10
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 921 туриста
В туризме с 1992 года. Всё, что касается организации активных экскурсий, — это к нам. Пешеходные, активные, культурные, авиа-экскурсии и сафари по бездорожью. Движение — это жизнь, даже если вы на отдыхе!

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Давид
Впечатления от экскурсии положительные! В частности благодаря супер рафтингу!
Много неразберихи и много ожидания в пунктах пересадки, баги и квадроциклы нам вообще не понравились, вы едете на специальную площадку и там
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с супер-медленной скоростью около 10 км/ч в группе катаетесь по кругу, багги вообще никакие подвеска двигатель тормоза отстой, то есть удовольствия от багги мы не получили, но зато рафтинг это было бомба! Несколько отрезков с выходом для покушать И пофотографироваться, и на тросе покататься над пропастью, далее командные сражения по обливанию водой, это было эпично, мы с немцами обрызгивали друг друга, Это было 9 мая, победоносные кличи и всё такое прочее, было круто!

Впечатления от экскурсии положительные! В частности благодаря супер рафтингу!
Впечатления от экскурсии положительные! В частности благодаря супер рафтингу!
Впечатления от экскурсии положительные! В частности благодаря супер рафтингу!
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Артем
07.05.24 был на данной экскурсии.
Самая большая проблема - расположение самой базы рафтинга. До нее из Кемера добирались около 4-5 часов, т. к. по пути забирали всех участников экскурсии из различных
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отелей в Кемере и Анталии.
Дорога обратно также балы долгой, но уже из-за пробок в Анталии. Ехали до Кемера около 4 часов.
По самой экскурсии:
- квадроциклы или багги. Нас было много около 10 квадроциклов и 10 багги, все ехали колонной, нас сопровождали организаторы. Ехали достаточно медленно, но сам факт управления багги - классный;
- рафтинг. Вот ради этого стоит приехать. Основная часть программы - это спуск по реке на большой лодке (10 человек). Сплавлялись достаточно долго, сложно сказать точно, но около 1 - 1,5 часов. Гребли сами, организатор задавал ритм. Плескались с другими такими же лодками. Красивые виды, несколько небольших порогов, кристально чистая и холодная вода. Это было круто. Сама река не очень бурная и не очень быстрая, поэтому особо много адреналина получить не удастся. Есть две остановки - на покушать (за деньги), и для покатушек на зип-лайне.
Зип-лайн - 350 метров, но 2 раза. Скорость низкая. Если не включен в экскурсию, то цена 10 евро. Я не стал доплачивать.
Итог: если отель близко к базе рафтинга, то однозначно стоит поехать, тем более за такие смешные деньги. Желательно иметь с собой водонепроницаемый чехол для телефона, сменную одежду (если не брать гидрокостюм).
Мое общее впечатление на 7 из 10. Общее впечатление подпортила долгая дорога.

07.05.24 был на данной экскурсии.
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А
В целом экскурсия нам понравилась, но не все так хорошо.
Как и везде пишут, ехать очень далеко.
На месте когда начинаются сборы перед сплавом дают очень мало времени и все время торопят,
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как итог не успели намазаться SPF и сгорели.
Также кто то едет на экскурсию сплав и сафари, а кто то еще и на Зип…, людей не делят и минут 40 нужно ждать пока все кто ехал на более обширную экскурсию покатаются. Ждать негде, сидеть негде, спрятаться от солнца негде.
Везде говорили цену в долларах (попить, лепешка и тд), а как вернулись начали просить в евро говоря, что не может быть такого, что говорили в долларах.
Ну и в описании экскурсии написано, что можно будет выбрать не чем кататься, на багги или квадроцикле.
По факту выбрать нельзя было. Были только багги и все.

В целом экскурсия нам понравилась, но не все так хорошо.
Татьяна
Татьяна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Анастасия.

Рады, что в целом экскурсия вам понравилась и оставила положительные впечатления. Спасибо, что нашли время поделиться своим мнением —
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всегда внимательно относимся к обратной связи. Позвольте прокомментировать ваши замечания по порядку.

1. Длительность дороги В описании экскурсии и в программе, которую гости получают до бронирования, всегда указано, что путь до базы занимает несколько часов. Например, при выезде в 07:30 прибытие на базу запланировано на 10:45. Это групповая экскурсия с фиксированным маршрутом, и время в пути заранее известно. Снижение оценки за этот момент, о котором вы были предупреждены, считаем необоснованным.

1. Время на подготовку Перед началом сплава выделяется строго отведённое время, чтобы программа шла по графику. Это не индивидуальная экскурсия, поэтому задержки отдельных участников невозможны. Список необходимых вещей, включая солнцезащитный крем, вы получили заранее. Можно было нанести крем ещё в отеле или взять маленький тюбик и воспользоваться им прямо перед стартом багги-сафари или сплава.

1. Остановка у Zipline Эта остановка является частью маршрута. На ней одни гости катаются на Zipline (кто купил заранее или приобретает на месте), другие отдыхают на берегу горной реки. Если жарко, можно освежиться в прохладной воде и насладиться природой. Отсутствие тени — естественно для такой природной локации.

1. Разная программа участников В одной группе могут быть туристы с разными пакетами — например, только рафтинг или рафтинг с Zipline. Короткое ожидание в таких случаях — нормальная часть группового формата, что также указано в описании.

1. Цены на напитки и лепёшки Магазинчики у реки не относятся к нашей компании. Это местные жители, которые сами устанавливают цены и валюту расчёта. Мы не контролируем их деятельность и не можем отвечать за их ценовую политику.

1. Выбор между багги и квадроциклом На базе есть и багги, и квадроциклы, и гости могут выбрать. Однако квадроциклы более востребованы, поэтому разбираются быстрее. Чтобы гарантировать конкретный вид техники, лучше бронировать его заранее.

Мы всегда открыто информируем гостей о программе, времени в пути и необходимых вещах, чтобы избежать недоразумений. Надеемся, что эти пояснения прояснили ситуацию.

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Николай
Отличная экскурсия (сафари)! Нам понравилось, ездили вдвоём с мамой. Эмоции захватывающие! По продолжительности в самый раз! Гиды отличные ребята. По русски нам объяснили самое необходимое, основная часть была на английском.
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Это никак не повлияло на качество всего мероприятия вцелом. Гид достаточно хорошо контролировал ситуацию и было понятно что делать и в какой момент. Во время экскурсии предлагают купить напитки, дополнительно прокатиться на зип лайне и купить некоторые штуки для рафтинга: чехол для телефона, бандана или защитные очки. Предлагают нормально, не навязчиво. Купили чехол водонепроницаемый для телефона. Обед вкусный! Нужно добавить один нюанс, в обед не входят напитки. Никакие, даже вода. Их нужно купить и не сильно дёшево. Но! Учитывая стоимость экскурсии (достаточно скромная стоимость на мой взгляд), не жалко было купить. И даже с учётом этого экскурсия отличная и цена реально адекватная. Спасибо!))

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