Описание экскурсии
По лесу с ветерком
Мы довезём вас до базы на берегу реки Кёпрючай в нацпарке Кёпрюлю Каньон. Там пересядем на кабриобусы и поедем на сафари. Перед стартом — обязательный инструктаж и тест-драйв: вы сами сможете выбрать, на чём кататься — на багги или квадроцикле. Затем вас ждёт 30-минутное путешествие с ветерком по прекрасному хвойному лесу под руководством профессионального инструктора.
Здесь важно защитить дыхательные пути банданой, а глаза очками: пыль стоит столбом! Пачкаться можно, ведь впереди у нас рафтинг.
По каньону на рафтах
После инструктажа и получения необходимого снаряжения — каски и жилета — отправимся покорять пороги реки Кёпрючай. Маршрут (10 км) несложный, поэтому подходит даже для новичков. Главное — не стукнуть веслом соседа, ведь у него есть такое же!
Сплав проводится на рафтах по 10-12 человек, также вы можете сплавляться на 2-местном каяке, нужно только заранее предупредить инструктора о таком желании. По пути вы насладитесь живописным каньоном и первозданной природой, а в финале вас будет ждать сытный обед.
Организационные детали
- Точное время выезда сообщим накануне вечером до 21:00
- Важно: основная программа длится с 10:00 до 16:30. Время трансфера не включено в общее время
- С вами будет русскоговорящий сопровождающий из нашей команды
- Инструктаж проходит на английском языке
Особенности формата
- Наденьте удобную одежду и обувь, подходящую как для рафтинга, так и для сафари. Возьмите с собой купальные принадлежности, полотенце, крем от солнца, сменную одежду, солнцезащитные очки, бандану и наличные деньги.
- В стоимость включено: трансфер из отеля и обратно, страховка, рафтинг на ботах или каяках, защитная экипировка, сафари и обед (булгур, куриный шашлык, салаты).
- Отдельно оплачивается гидрокостюм и обувь для рафтинга (по желанию) — по $14, фото и видео — от $40, напитки в кафе.
- Можете взять с собой детей от 5 лет.
ежедневно в 07:30
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|€32
|Дети до 11 лет
|€22
|Дети до 6 лет
|€10
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Много неразберихи и много ожидания в пунктах пересадки, баги и квадроциклы нам вообще не понравились, вы едете на специальную площадку и там
Самая большая проблема - расположение самой базы рафтинга. До нее из Кемера добирались около 4-5 часов, т. к. по пути забирали всех участников экскурсии из различных
Как и везде пишут, ехать очень далеко.
На месте когда начинаются сборы перед сплавом дают очень мало времени и все время торопят,
Рады, что в целом экскурсия вам понравилась и оставила положительные впечатления. Спасибо, что нашли время поделиться своим мнением —