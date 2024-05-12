Приглашаем вас открыть для себя национальный парк Кёпрюлю Каньон — одно из лучших мест для активного отдыха! В этой программе мы объединили сафари на багги или квадроцикле и рафтинг по живописному каньону реки Кёпрючай. Вы полюбуетесь невероятной природой, получите заряд адреналина и максимум приятных эмоций.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

По лесу с ветерком

Мы довезём вас до базы на берегу реки Кёпрючай в нацпарке Кёпрюлю Каньон. Там пересядем на кабриобусы и поедем на сафари. Перед стартом — обязательный инструктаж и тест-драйв: вы сами сможете выбрать, на чём кататься — на багги или квадроцикле. Затем вас ждёт 30-минутное путешествие с ветерком по прекрасному хвойному лесу под руководством профессионального инструктора.

Здесь важно защитить дыхательные пути банданой, а глаза очками: пыль стоит столбом! Пачкаться можно, ведь впереди у нас рафтинг.

По каньону на рафтах

После инструктажа и получения необходимого снаряжения — каски и жилета — отправимся покорять пороги реки Кёпрючай. Маршрут (10 км) несложный, поэтому подходит даже для новичков. Главное — не стукнуть веслом соседа, ведь у него есть такое же!

Сплав проводится на рафтах по 10-12 человек, также вы можете сплавляться на 2-местном каяке, нужно только заранее предупредить инструктора о таком желании. По пути вы насладитесь живописным каньоном и первозданной природой, а в финале вас будет ждать сытный обед.

Организационные детали

Точное время выезда сообщим накануне вечером до 21:00

Важно: основная программа длится с 10:00 до 16:30. Время трансфера не включено в общее время

С вами будет русскоговорящий сопровождающий из нашей команды

Инструктаж проходит на английском языке

Особенности формата