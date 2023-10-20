Провести насыщенный день на природе и покататься по лесным тропам на групповой экскурсии из Кемера
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даты
Описание
Что вас ожидает
На этой экскурсии вы совместите отдых на природе и активное времяпрепровождение с друзьями или семьёй. Благодаря особому климату, в лесу вам будет одинаково комфортно и жарким летом, и прохладной зимой.
Перед началом поездки вас ждёт краткий курс безопасности, инструктаж по управлению квадроциклом и 15-минутный тест-драйв. После тренировки вы отправитесь на сафари, во время которого опытные гиды будут всегда с вами. Весь маршрут проходит по лесу: вы полюбуетесь природой и, если повезёт, увидите пасущихся лошадей у ранчо неподалёку.
В конце экскурсии вы вернётесь в начальную точку немного пыльными и грязными, но довольными и заряженными новыми яркими эмоциями!
Кому подойдёт программа
В сафари можно участвовать с 16 лет (если ребёнок младше, он поедет пассажиром). Поездка проходит по бездорожью, поэтому водительские права не обязательны.
Эта экскурсия идеально подходит для людей, которые хотят увидеть великолепные леса и древние тропы наших предков. Приготовьтесь к большому количеству пыли и грязи, а также азарту и адреналину!
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер из отеля и обратно на микроавтобусе, 2 часа сафари на квадроциклах, страховка, услуги инструктора (на русском, английском, немецком и турецком языках)
- Отдельно (по желанию) оплачиваются напитки и еда
- Возьмите с собой бандану, очки, солнцезащитный крем и наличные деньги
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 13:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 13:30Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.