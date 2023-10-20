На квадроцикле - по сосновому лесу

Провести насыщенный день на природе и покататься по лесным тропам на групповой экскурсии из Кемера

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Любите активный отдых, экстрим и авантюры? Тогда вам определённо понравится сафари на квадроцикле по сосновому лесу Чамьюва. Вы погоняете по живописным тропам, подышите чистейшим воздухом и получите заряд ярких эмоций. Собирайте друзей и отправляйтесь в эту незабываемую поездку!
На квадроцикле - по сосновому лесу
На квадроцикле - по сосновому лесу
На квадроцикле - по сосновому лесу
На квадроцикле - по сосновому лесу
На квадроцикле - по сосновому лесу
На квадроцикле - по сосновому лесу
На квадроцикле - по сосновому лесу
Ближайшие даты:
20
окт
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окт
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24
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25
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27
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

На этой экскурсии вы совместите отдых на природе и активное времяпрепровождение с друзьями или семьёй. Благодаря особому климату, в лесу вам будет одинаково комфортно и жарким летом, и прохладной зимой.

Перед началом поездки вас ждёт краткий курс безопасности, инструктаж по управлению квадроциклом и 15-минутный тест-драйв. После тренировки вы отправитесь на сафари, во время которого опытные гиды будут всегда с вами. Весь маршрут проходит по лесу: вы полюбуетесь природой и, если повезёт, увидите пасущихся лошадей у ранчо неподалёку.

В конце экскурсии вы вернётесь в начальную точку немного пыльными и грязными, но довольными и заряженными новыми яркими эмоциями!

Кому подойдёт программа

В сафари можно участвовать с 16 лет (если ребёнок младше, он поедет пассажиром). Поездка проходит по бездорожью, поэтому водительские права не обязательны.

Эта экскурсия идеально подходит для людей, которые хотят увидеть великолепные леса и древние тропы наших предков. Приготовьтесь к большому количеству пыли и грязи, а также азарту и адреналину!

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер из отеля и обратно на микроавтобусе, 2 часа сафари на квадроциклах, страховка, услуги инструктора (на русском, английском, немецком и турецком языках)
  • Отдельно (по желанию) оплачиваются напитки и еда
  • Возьмите с собой бандану, очки, солнцезащитный крем и наличные деньги
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 13:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 13:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Групповые
Можно с детьми
Летние
Природа и пейзажи
Активный отдых
Выездные

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