Любите активный отдых, экстрим и авантюры? Тогда вам определённо понравится сафари на квадроцикле по сосновому лесу Чамьюва. Вы погоняете по живописным тропам, подышите чистейшим воздухом и получите заряд ярких эмоций. Собирайте друзей и отправляйтесь в эту незабываемую поездку!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

На этой экскурсии вы совместите отдых на природе и активное времяпрепровождение с друзьями или семьёй. Благодаря особому климату, в лесу вам будет одинаково комфортно и жарким летом, и прохладной зимой.

Перед началом поездки вас ждёт краткий курс безопасности, инструктаж по управлению квадроциклом и 15-минутный тест-драйв. После тренировки вы отправитесь на сафари, во время которого опытные гиды будут всегда с вами. Весь маршрут проходит по лесу: вы полюбуетесь природой и, если повезёт, увидите пасущихся лошадей у ранчо неподалёку.

В конце экскурсии вы вернётесь в начальную точку немного пыльными и грязными, но довольными и заряженными новыми яркими эмоциями!

Кому подойдёт программа

В сафари можно участвовать с 16 лет (если ребёнок младше, он поедет пассажиром). Поездка проходит по бездорожью, поэтому водительские права не обязательны.

Эта экскурсия идеально подходит для людей, которые хотят увидеть великолепные леса и древние тропы наших предков. Приготовьтесь к большому количеству пыли и грязи, а также азарту и адреналину!

Организационные детали