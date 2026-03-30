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На квадроцикле - по Таврским горам

Любите экстрим и природу? Сафари на квадроциклах по сосновому лесу Чамьюва подарит вам незабываемые эмоции и заряд адреналина. Присоединяйтесь
Любители активного отдыха и экстрима будут в восторге от сафари на квадроцикле по сосновому лесу Чамьюва.

Это уникальная возможность погонять по живописным тропам, вдохнуть чистейший воздух и зарядиться яркими эмоциями. Групповая
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экскурсия обещает незабываемые впечатления и подходит как для друзей, так и для семьи.

Участники пройдут краткий курс безопасности, инструктаж по управлению квадроциклом и тест-драйв перед началом поездки.

Весь маршрут пролегает по лесу, где можно полюбоваться природой и, возможно, увидеть пасущихся лошадей у ранчо неподалёку.

В конце экскурсии все вернутся в начальную точку немного пыльными, но счастливыми и заряженными новыми эмоциями

4.2
5 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Активный отдых на природе
  • 🚴‍♂️ Незабываемое сафари на квадроцикле
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Идеально для семей и друзей
  • 🌞 Комфортный климат круглый год
  • 🛡️ Полная безопасность и инструктаж
  • 🐴 Возможность увидеть диких животных

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для участия в сафари на квадроциклах - с июня по сентябрь. В это время погода наиболее благоприятна: тепло и сухо, что позволяет наслаждаться маршрутом без лишних неудобств. Весной и в октябре также можно отправиться в путешествие, но стоит быть готовым к более прохладной погоде и возможным осадкам, что может сделать поездку менее комфортной.
Сейчас август — это идеальное время.
На квадроцикле - по Таврским горам
На квадроцикле - по Таврским горам
На квадроцикле - по Таврским горам

Что можно увидеть

  • Сосновый лес
  • Ранчо с лошадьми

Описание экскурсии

Маршрут проходит у подножия величественных Таврских гор. Перед вами откроются удивительные пейзажи и настоящие испытания!

Перед началом поездки наши опытные гиды проведут подробный инструктаж и несколько пробных заездов, чтобы вы чувствовали себя уверенно за рулём квадроцикла.

Преодолевая путь длиной 18 километров, вы проедете через живописные сосновые леса, освежающие горные ручьи и извилистые тропы.
В середине маршрута мы сделаем остановку на 20 минут, чтобы искупаться в кристально чистой воде.
После мы продолжим путешествие и вернёмся к стартовой точке немного пыльными и грязными, но довольными и заряженными новыми эмоциями! Вы почувствуете не только драйв и адреналин, но и полное слияние с природой!
Программа начинается и заканчивается в вашем отеле. Мы доставим вас туда и обратно на автобусе.

Кому подойдёт программа

В сафари можно участвовать с 16 лет (если ребёнок младше, он поедет пассажиром). Поездка проходит по бездорожью, поэтому водительские права не обязательны.

Эта экскурсия идеально подходит для людей, которые хотят увидеть великолепные леса и древние тропы наших предков. Приготовьтесь к большому количеству пыли и грязи, а также азарту и адреналину!

Организационные детали

  • В стоимость включены: трансфер из отеля и обратно на микроавтобусе, 1,5 часа сафари на квадроциклах (включая время тест-драйва), страховка, услуги инструктора (на русском, английском, немецком и турецком языках)
  • Отдельно (по желанию) оплачиваются напитки и еда
  • На экскурсию допускаются дети от шести лет (в качестве пассажира в сопровождении взрослого). Дети до шести лет принять участие в поездке не могут.
  • Возьмите с собой бандану, очки, солнцезащитный крем, купальный костюм, полотенце и наличные деньги
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 10:00 и 14:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет 1 водитель 18+ 1 квадроцикл€35
Водитель 18+ и пассажир на одном квадроцикле цена за двоих€55
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 923 туристов
В туризме с 1992 года. Всё, что касается организации активных экскурсий, — это к нам. Пешеходные, активные, культурные, авиа-экскурсии и сафари по бездорожью. Движение — это жизнь, даже если вы на отдыхе!

Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
1
3
2
1
1
Ксения
Маршрут и время прогулки нужно внимательно уточнять
Маршрут и время прогулки нужно внимательно уточнять
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А
Ездила с ребенком 13 лет. Супер быстро не гоняли конечно, но кочки камушки, корни деревьев и горочки преодолевали, так что «экстрима» хватило) Ребята на басе абсолютно добродушные, приятные. Берите с
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собой все, что написано в описании, ибо пыль действительно стоит столбом, дышать в ней тяжело и песок будет в глазах. Там это все можно купить на месте, но будет дорого. Часа хватает чтобы и видами на горы насладиться, и накататься на квадроциклах.

Ездила с ребенком 13 лет. Супер быстро не гоняли конечно, но кочки камушки, корни деревьев и
Ездила с ребенком 13 лет. Супер быстро не гоняли конечно, но кочки камушки, корни деревьев и
Ездила с ребенком 13 лет. Супер быстро не гоняли конечно, но кочки камушки, корни деревьев и
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Артем
Прикольный опыт вождения квадроцикла.
Сами квадроциклы с автоматической КПП, нужно жать только газ и тормоз. Не очень мощные, где-то 250 кубов. Ехали в среднем со скоростью 20 км/ч, иногда разгонялись до 40 км/ч.
Места красивые. Как новый опыт - рекомендую.
Прикольный опыт вождения квадроцикла.
Прикольный опыт вождения квадроцикла.
Прикольный опыт вождения квадроцикла.
Прикольный опыт вождения квадроцикла.
Прикольный опыт вождения квадроцикла.
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М
Супер, цена качество🔥🔥🔥 накатался вдоволь!!!
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Александра
Все началось с того, что экскурсию перенесли из соснового леса в кемер. Из-за того что очень жарко.
В экскурсию добавили купание, оно было посередине поездки.
Ну ок, мне на купание все равно,
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если оно плюсом, почему нет.

С утра забрал микроавтобус, вовремя в 9:15. Ехали в микроавтобусе без кондиционера, с открытой дверью))) первый раз такое видела

Приехали, ждали минут 10-15 не знаю чего, но места для ожидания были под открытым солнцем, так что особо никто на них не сидел

Никакого инструктажа по управлению квадрациклами не было, зачем оно прописано не знаю, несколько раз каталась на квадрациклах в разных странах, нигде никогда никого не обучали, и идея неплохая, но его все равно не было)))
Из плюсов давали одноразовые шапочки и шлемы, это вообще не везде, была удивлена.

Примерно в 10 мы выехали, доехали до точки, покупались (перерыв был минут 30/40), место для купания красивое и поплавать действительно к тому моменту хотелось. Переодеться естественно было негде, туда ты едешь в купальнике, обратно как хочешь, я лично поплавала минут 10 и дальше пошла искать место где переодеться. Вернулись обратно в начале 12. В 11:35 я была в отеле.

Никаких 1,5 часов катания на квадрацикле не было и рядом, 30 минут примерно.
К сожалению большинство прописанной информации неверна, то ли подрядчики подвели, то ли организатору все равно. В любом случае данной стоимости эта поездка не стоит. За день до этого ездили смотреть на каньоны и рафтинг от другого организатора и за точно такую же цену был и микроавтобус с кондеем и питание и ехали мы намного дальше, и программа была 5 часов, а не 1 час.

Все началось с того, что экскурсию перенесли из соснового леса в кемер. Из-за того что очень жарко.
Татьяна
Татьяна
Ответ организатора:
Здравствуйте, уважаемая Александра!

Спасибо за ваш отзыв и за то, что уделили время, чтобы описать свой опыт на экскурсии на квадроциклах.
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Мы всегда стремимся к тому, чтобы наши туристы получали точную информацию и качественное обслуживание.

Мы связались с базой, где проводилась экскурсия, и уточнили детали программы. Инструктаж действительно проводился, и время катания на квадроциклах составило 1 час 20 минут, как и заявлено. Также была остановка для купания и длилась она около 30 минут.
Ваше замечание об автобусе мы примем во внимание. Вас ожидал тур на открытом воздухе на квадроциклах без какого-либо кондиционирования, поэтому мы предоставили аналогичный трансфер, который вёз вас буквально минут 15 – 20 до базы, но мы учтём ваши замечания и впредь постараемся всегда отправлять автобусы с кондиционером, даже на такой короткий участок. Мы обязательно обсудим с партнёрами возможные улучшения, поэтому все ваши советы будут учтены.
Надеемся, что в будущем у вас будут только положительные впечатления от наших экскурсий. Спасибо, что поделились своим мнением. Мы ценим ваше понимание и обратную связь.

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Входит в следующие категории Кемера

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