Это уникальная возможность погонять по живописным тропам, вдохнуть чистейший воздух и зарядиться яркими эмоциями. Групповая
6 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Активный отдых на природе
- 🚴♂️ Незабываемое сафари на квадроцикле
- 👨👩👧👦 Идеально для семей и друзей
- 🌞 Комфортный климат круглый год
- 🛡️ Полная безопасность и инструктаж
- 🐴 Возможность увидеть диких животных
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Сосновый лес
- Ранчо с лошадьми
Описание экскурсии
Маршрут проходит у подножия величественных Таврских гор. Перед вами откроются удивительные пейзажи и настоящие испытания!
Перед началом поездки наши опытные гиды проведут подробный инструктаж и несколько пробных заездов, чтобы вы чувствовали себя уверенно за рулём квадроцикла.
Преодолевая путь длиной 18 километров, вы проедете через живописные сосновые леса, освежающие горные ручьи и извилистые тропы.
В середине маршрута мы сделаем остановку на 20 минут, чтобы искупаться в кристально чистой воде.
После мы продолжим путешествие и вернёмся к стартовой точке немного пыльными и грязными, но довольными и заряженными новыми эмоциями! Вы почувствуете не только драйв и адреналин, но и полное слияние с природой!
Программа начинается и заканчивается в вашем отеле. Мы доставим вас туда и обратно на автобусе.
Кому подойдёт программа
В сафари можно участвовать с 16 лет (если ребёнок младше, он поедет пассажиром). Поездка проходит по бездорожью, поэтому водительские права не обязательны.
Эта экскурсия идеально подходит для людей, которые хотят увидеть великолепные леса и древние тропы наших предков. Приготовьтесь к большому количеству пыли и грязи, а также азарту и адреналину!
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер из отеля и обратно на микроавтобусе, 1,5 часа сафари на квадроциклах (включая время тест-драйва), страховка, услуги инструктора (на русском, английском, немецком и турецком языках)
- Отдельно (по желанию) оплачиваются напитки и еда
- На экскурсию допускаются дети от шести лет (в качестве пассажира в сопровождении взрослого). Дети до шести лет принять участие в поездке не могут.
- Возьмите с собой бандану, очки, солнцезащитный крем, купальный костюм, полотенце и наличные деньги
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 10:00 и 14:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет 1 водитель 18+ 1 квадроцикл
|€35
|Водитель 18+ и пассажир на одном квадроцикле цена за двоих
|€55
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Сами квадроциклы с автоматической КПП, нужно жать только газ и тормоз. Не очень мощные, где-то 250 кубов. Ехали в среднем со скоростью 20 км/ч, иногда разгонялись до 40 км/ч.
Места красивые. Как новый опыт - рекомендую.
В экскурсию добавили купание, оно было посередине поездки.
Ну ок, мне на купание все равно,
Спасибо за ваш отзыв и за то, что уделили время, чтобы описать свой опыт на экскурсии на квадроциклах.