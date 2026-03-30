Лучшее время для участия в сафари на квадроциклах - с июня по сентябрь. В это время погода наиболее благоприятна: тепло и сухо, что позволяет наслаждаться маршрутом без лишних неудобств. Весной и в октябре также можно отправиться в путешествие, но стоит быть готовым к более прохладной погоде и возможным осадкам, что может сделать поездку менее комфортной.

Любители активного отдыха и экстрима будут в восторге от сафари на квадроцикле по сосновому лесу Чамьюва.Это уникальная возможность погонять по живописным тропам, вдохнуть чистейший воздух и зарядиться яркими эмоциями. Групповая

экскурсия обещает незабываемые впечатления и подходит как для друзей, так и для семьи. Участники пройдут краткий курс безопасности, инструктаж по управлению квадроциклом и тест-драйв перед началом поездки. Весь маршрут пролегает по лесу, где можно полюбоваться природой и, возможно, увидеть пасущихся лошадей у ранчо неподалёку. В конце экскурсии все вернутся в начальную точку немного пыльными, но счастливыми и заряженными новыми эмоциями

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Маршрут проходит у подножия величественных Таврских гор. Перед вами откроются удивительные пейзажи и настоящие испытания!

Перед началом поездки наши опытные гиды проведут подробный инструктаж и несколько пробных заездов, чтобы вы чувствовали себя уверенно за рулём квадроцикла.

Преодолевая путь длиной 18 километров, вы проедете через живописные сосновые леса, освежающие горные ручьи и извилистые тропы.

В середине маршрута мы сделаем остановку на 20 минут, чтобы искупаться в кристально чистой воде.

После мы продолжим путешествие и вернёмся к стартовой точке немного пыльными и грязными, но довольными и заряженными новыми эмоциями! Вы почувствуете не только драйв и адреналин, но и полное слияние с природой!

Программа начинается и заканчивается в вашем отеле. Мы доставим вас туда и обратно на автобусе.

Кому подойдёт программа

В сафари можно участвовать с 16 лет (если ребёнок младше, он поедет пассажиром). Поездка проходит по бездорожью, поэтому водительские права не обязательны.

Эта экскурсия идеально подходит для людей, которые хотят увидеть великолепные леса и древние тропы наших предков. Приготовьтесь к большому количеству пыли и грязи, а также азарту и адреналину!

Организационные детали