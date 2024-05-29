Сафари и дикая природа в Кемере

Найдено 10 экскурсий в категории «Сафари» в Кемере, цены от €33, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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По популярности
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Групповая
12 часов
17 отзывов
Рафтинг и джипинг по каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера
Впечатляющее приключение по каньонам Кёпрюлю и Тазы с рафтингом и джипингом ждет вас в Кемере
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4036 за человека
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Кемера)
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Групповая
6.5 часов
3 отзыва
Сафари на багги / квадроцикле и рафтинг в Кёпрюлю Каньон из Кемера
Впечатляющее приключение на багги и квадроциклах, дополненное рафтингом в Кёпрюлю Каньоне, обещает незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
«Там пересядем на кабриобусы и поедем на сафари»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
35 за человека
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
🛞 Багги
Групповая
9 часов
1 отзыв
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
За один день в нацпарке «Каньон Кепрюлю» вы сможете насладиться рафтингом, поездкой по каньону Тазы и багги-сафари. Включены трансфер и обед
Начало: У вашего отеля
«Трасса для багги-сафари проходит по лесу»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 07:15
Завтра в 07:15
11 июня в 07:15
56 за человека
Рафтинг и багги-сафари из Кемера
🛞 Багги
Групповая
10 часов
12 отзывов
Рафтинг и багги-сафари в Кемере: приключение в парке Каньон Кёпрюлю
Смените пляжный отдых на драйв: покорите горные тропы на багги и взбудоражьте реку рафтингом
Начало: Ваш отель
«Вас ожидает: Рафтинг и багги-сафари — прекрасная возможность совместить 2 активные и увлекательные экскурсии в один день»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от $35 за человека
Джип-сафари: Олимпос и огни Химеры
🛣 Джиппинг
Групповая
6 часов
29 отзывов
Джип-сафари: Олимпос и огни Химеры
Погрузитесь в мифологию и природу Кемера на джип-сафари, посетив Олимпос и огни Химеры. Уникальные пейзажи и древние легенды ждут вас
Начало: Кемер
«Экскурсия Джип Сафари Олимпос и Огни Химера Джип Сафари Олимпос и Огни Химера переносит наших участников в самые мистические и мифологические места Анталии»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от $35 за человека
Джип-сафари в Кемере
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
17 отзывов
Джип Сафари в Кемере - Приключение по уникальным местам
Исследуйте красоту Турции на джипе: исторические деревни, византийские руины и захватывающие пейзажи ждут вас
Начало: Ваш отель, Кемер
«Что вас ждет Мы заберем вас из отеля на нашем комфортном автобусе и доставим в район, где начнется сафари»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 09:00
10 июня в 08:30
от $35 за человека
Сафари на квадроциклах (страховка включена в стоимость)
🛻 На квадроциклах
Групповая
1.5 часа
19 отзывов
Забронируйте уникальное сафари на квадроциклах в Кемере с страховкой
Возьмите руль под контроль и отправьтесь в путешествие по горным тропам Кемера на надежном квадроцикле
Начало: Трансфер от отеля
«09:45/16:45 — Прибытие на место сафари»
Расписание: Ежедневно в 9:00 и 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от $38 за человека
Рафтинг и сафари на квадроциклах
🛻 На квадроциклах
Групповая
7 часов
6 отзывов
Рафтинг и сафари на квадроциклах
Начало: Ваш отель
«Семьи с детьми старше 5 лет также получат огромное удовольствие от сплава по горной реке и Сафари на Квадроциклах»
Расписание: Среда Пятница
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$35 за человека
Квадро-сафари в Чамьюве
Групповая
2 часа
11 отзывов
Квадро-сафари в Чамьюве: захватывающее приключение в горах Таурус
Готовы к приключению жизни? Присоединяйтесь к квадро-сафари в Чамьюве и насладитесь красотой гор Таурус в компании единомышленников
Начало: Ваш отель
«Важно: Общее время тура: 2 часа (из них 90 мин сафари) Место провождения: Регион Чамьюва, лесная зона»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от $35 за человека
Сафари на кабриобусах в каньоны Кёпрюлю и Тазы (в группе)
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
3 отзыва
Сафари на кабриобусах в каньоны Кёпрюлю и Тазы (в группе)
Увидеть античные руины, каменных исполинов возрастом 65 миллионов лет и гордых обитателей каньона
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 07:30
10 июня в 07:30
13 июня в 07:30
33 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Х
    Хомякова
    29 мая 2024
    Сафари на кабриобусах в каньоны Кёпрюлю и Тазы (в группе)
    Прекрасная видовая поездка по невероятно красивым местам. Единственная претензия - к обеду на базе, уж слишком он был скудным. Два
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    вида салата (один из них - капуста), два гарнира и один крохотный куриный шашлычок на шпажке. Второй шашлычок никому не дали. А саму поездку рекомендую, очень поравилось

  • М
    Марина
    28 мая 2024
    Сафари на кабриобусах в каньоны Кёпрюлю и Тазы (в группе)
    Красивая природа! Крутой водитель, сопровождающий на каньонах. Респект! Жаль,что не хватило времени на короткую пешую прогулку вдоль реки.
  • E
    Ekaterina
    14 мая 2024
    Квадро-сафари в Чамьюве
    Все прошло круто! Забрали вовремя. Пол часа был тестовый заезд, потом час катались по лесу.
  • Д
    Давид
    12 мая 2024
    Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Кемера)
    Впечатления от экскурсии положительные! В частности благодаря супер рафтингу! Много неразберихи и много ожидания в пунктах пересадки, баги и квадроциклы нам
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    вообще не понравились, вы едете на специальную площадку и там с супер-медленной скоростью около 10 км/ч в группе катаетесь по кругу, багги вообще никакие подвеска двигатель тормоза отстой, то есть удовольствия от багги мы не получили, но зато рафтинг это было бомба! Несколько отрезков с выходом для покушать И пофотографироваться, и на тросе покататься над пропастью, далее командные сражения по обливанию водой, это было эпично, мы с немцами обрызгивали друг друга, Это было 9 мая, победоносные кличи и всё такое прочее, было круто!

    Впечатления от экскурсии положительные! В частности благодаря супер рафтингу!Впечатления от экскурсии положительные! В частности благодаря супер рафтингу!Впечатления от экскурсии положительные! В частности благодаря супер рафтингу!
  • А
    Артем
    9 мая 2024
    Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Кемера)
    07.05.24 был на данной экскурсии. Самая большая проблема - расположение самой базы рафтинга. До нее из Кемера добирались около 4-5 часов,
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    т. к. по пути забирали всех участников экскурсии из различных отелей в Кемере и Анталии. Дорога обратно также балы долгой, но уже из-за пробок в Анталии. Ехали до Кемера около 4 часов. По самой экскурсии: - квадроциклы или багги. Нас было много около 10 квадроциклов и 10 багги, все ехали колонной, нас сопровождали организаторы. Ехали достаточно медленно, но сам факт управления багги - классный; - рафтинг. Вот ради этого стоит приехать. Основная часть программы - это спуск по реке на большой лодке (10 человек). Сплавлялись достаточно долго, сложно сказать точно, но около 1 - 1,5 часов. Гребли сами, организатор задавал ритм. Плескались с другими такими же лодками. Красивые виды, несколько небольших порогов, кристально чистая и холодная вода. Это было круто. Сама река не очень бурная и не очень быстрая, поэтому особо много адреналина получить не удастся. Есть две остановки - на покушать (за деньги), и для покатушек на зип-лайне. Зип-лайн - 350 метров, но 2 раза. Скорость низкая. Если не включен в экскурсию, то цена 10 евро. Я не стал доплачивать. Итог: если отель близко к базе рафтинга, то однозначно стоит поехать, тем более за такие смешные деньги. Желательно иметь с собой водонепроницаемый чехол для телефона, сменную одежду (если не брать гидрокостюм). Мое общее впечатление на 7 из 10. Общее впечатление подпортила долгая дорога.

    07.05.24 был на данной экскурсии
  • Д
    Дарья
    17 апреля 2024
    Джип-сафари: Олимпос и огни Химеры
    Экскурсия отличная, по красивым дорогам отвез замечательный шофер на все локации. Пляж Чиралы - это вау 🤩 входной билет в
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    Олимпос очень дорогой, с нас взяли 700 лир на двоих. Но мы все равно остались довольны, потому что развалины живописные. Ну и гора Химера в сумерках - завораживает.

  • T
    Ttradost
    29 марта 2024
    Джип-сафари: Олимпос и огни Химеры
    Крутая получилась экскурсия, покатились с ветерком, успели все, что заложено в программе. Ресторан на горной реке нас вообще покорил. Рекомендую 😍
  • Е
    Елена
    13 марта 2024
    По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
    Весело! Я бы еще сплавилась.
  • С
    СВЕТЛАНА
    2 декабря 2023
    Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
    Здравствуйте! Хочу оставить отзыв об экскурсии: Суперкомбо. Ездила с дочерью 24 октября 23г. из Кемера. Забирали нас рано в 6:45
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    на микроавтобусе. По пути забирали ещё туристов, причем были иностранцы. Зато на Каньон приехали одни из первых, смогли сделать красивые фотографии, снять ролики. Красота каньона Тазы, конечно, впечатляет. Потом нас покормили обедом: шашлык из курицы, салаты, гарнир, яблоки. Напитки платные, мы брали с собой воду. Прокатились на зиплайн, он забавный, больше для детей. Следующим пунктом был сплав по реке. Было уже не так жарко, поэтому мы взяли в аренду гидрокостюмы. С собой мы привезли коралки, в них было удобно. Нас, туристов посадили на 2 лодки и мы поплыли. Было весело, азартно, соревновались лодками, на порогах покрикивали от эмоций. Доплыли до места высадки и нас посадили на багги. Погоняли по дороге в лесу,по устью почти высохшей реки, было здорово. Потом вернусь к лодкам и поплыли к месту высадки. Все время нас сопровождали инструкторы, ребята из бывших республик СССР. Поэтому проблем с общением не было. В общем остались очень довольны экскурсией Суперкомбо, не смотря на ранний выезд и позднее возвращение. Учитывайте это, если едите из Кемера. Почему выбрала Трипстер: 1. Все официально 2. Аванс я оплатила по карте в рублях, остаток на месте 2. В отели предлагают дороже и не такой набор активностей 3. За территорией отеля предлагали такие же экскурсии, только квадрациклах, мы хотели именно багги и за практически такие же деньги и очень навязчиво. 4. Инструкторы русскоговорящие 5. Организатор от Трипстер Татьяна отвечала на все мои вопросы каждый раз, когда я писала в чат.

  • Н
    Николай
    20 ноября 2023
    Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Кемера)
    Отличная экскурсия (сафари)! Нам понравилось, ездили вдвоём с мамой. Эмоции захватывающие! По продолжительности в самый раз! Гиды отличные ребята. По
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    русски нам объяснили самое необходимое, основная часть была на английском. Это никак не повлияло на качество всего мероприятия вцелом. Гид достаточно хорошо контролировал ситуацию и было понятно что делать и в какой момент. Во время экскурсии предлагают купить напитки, дополнительно прокатиться на зип лайне и купить некоторые штуки для рафтинга: чехол для телефона, бандана или защитные очки. Предлагают нормально, не навязчиво. Купили чехол водонепроницаемый для телефона. Обед вкусный! Нужно добавить один нюанс, в обед не входят напитки. Никакие, даже вода. Их нужно купить и не сильно дёшево. Но! Учитывая стоимость экскурсии (достаточно скромная стоимость на мой взгляд), не жалко было купить. И даже с учётом этого экскурсия отличная и цена реально адекватная. Спасибо!))

Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Сафари»

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  1. По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
  2. Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Кемера)
  3. Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
  4. Рафтинг и багги-сафари из Кемера
  5. Джип-сафари: Олимпос и огни Химеры
Какие места ещё посмотреть в Кемере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Памуккале
  2. Каньоны Кепрюлю
  3. Старый город
  4. Олимпос
  5. Демре
  6. Мира
  7. Лавандовые поля
  8. Иераполис
  9. Калеичи
  10. The land of legends
Сколько стоит экскурсия по Кемеру в июне 2024
Сейчас в Кемере в категории "Сафари" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 33 до 56 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 118 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
Цены на сафари в Кемере, самые популярные экскурсии 2024 которые можно забронировать онлайн. Есть как джип-сафари, так и прогулки с фотосессией или на квадроциклах, багги. Выбирайте ближайшую дату для тура в дикую природу. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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