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на микроавтобусе. По пути забирали ещё туристов, причем были иностранцы. Зато на Каньон приехали одни из первых, смогли сделать красивые фотографии, снять ролики. Красота каньона Тазы, конечно, впечатляет. Потом нас покормили обедом: шашлык из курицы, салаты, гарнир, яблоки. Напитки платные, мы брали с собой воду. Прокатились на зиплайн, он забавный, больше для детей. Следующим пунктом был сплав по реке. Было уже не так жарко, поэтому мы взяли в аренду гидрокостюмы. С собой мы привезли коралки, в них было удобно. Нас, туристов посадили на 2 лодки и мы поплыли. Было весело, азартно, соревновались лодками, на порогах покрикивали от эмоций. Доплыли до места высадки и нас посадили на багги. Погоняли по дороге в лесу,по устью почти высохшей реки, было здорово. Потом вернусь к лодкам и поплыли к месту высадки. Все время нас сопровождали инструкторы, ребята из бывших республик СССР. Поэтому проблем с общением не было. В общем остались очень довольны экскурсией Суперкомбо, не смотря на ранний выезд и позднее возвращение. Учитывайте это, если едите из Кемера. Почему выбрала Трипстер: 1. Все официально 2. Аванс я оплатила по карте в рублях, остаток на месте 2. В отели предлагают дороже и не такой набор активностей 3. За территорией отеля предлагали такие же экскурсии, только квадрациклах, мы хотели именно багги и за практически такие же деньги и очень навязчиво. 4. Инструкторы русскоговорящие 5. Организатор от Трипстер Татьяна отвечала на все мои вопросы каждый раз, когда я писала в чат.