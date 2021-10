Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

The Land Of Legends из Кемера

The Land Of Legends из Кемера известен как турецкий Диснейленд, и каждый сезон полон волнений и развлечений с различными мероприятиями. Этот тематический парк – идеальное место для проведения времени, особенно если вы путешествуете семьей или компанией друзей.

В пределах тематического парка The Land Of Legends из Кемера вас ждет столько смеха, адреналина, веселья и азарта! Поэтому, если вы хотите добавить незабываемые моменты своему отдыху в из Кемерe, вы можете присоединиться к нашей программе The Land Of Legends из Кемера и наслаждаться часами веселья!

У нас есть бесплатный трансфер из отелей Кемера. Мы перенесем вас в этот фантастический водный мир. The Land Of Legends из Кемера создан, чтобы подарить вам незабываемые впечатления в Кемерe. Здесь около 40 великолепных водных горок и различные удивительные бассейны для всех возрастов. Просто выберите, какой хотите!

Перед тем, как начать тур The Land Of Legends из Кемера, вам необходимо знать:

Не забудьте взять с собой шляпу, солнцезащитные очки и солнцезащитный крем.

Принесите купальник и полотенце, чтобы хорошо провести время в аквапарке The Land Of Legends.

И наконец, не забудь свою камеру.

В начале нашего тура мы заберем вас из вашего отеля на нашем полностью оборудованном, современном, комфортабельном автомобиле в назначенное время. Далее, нас ждет приятная поездка до The Land of Legends.

Парк Развлечений

Парк приключений с 43 различными вариантами предлагает смесь скорости, головокружения, азарта, мурашек по коже, криков и гостям любящим адреналин! Если вы думаете, что вы один из них, вы можете сначала начать исследовать этот эпизод, чтобы возродить свое храброе сердце!

Что вас ждет в Парке приключений;

Water Mania – Водная мания

Hyper Coster Coaster – Гипер горки

Typhon Coster Coaster – Тайфун горки

Galeon – Галеон

Sky Fighter – Небесный истребитель

Family Coaster – Семейные качели

Finger Coaster – Виртуальные горки

Tagada – Тагада

Power Fall – Мощное падение

Up Town Loop – Спираль вверх-вниз

Twister – Твистер

Hurricane – Ураган

Family Swing – Семейная качеля

Air Ballon Race – Гонки на воздушном шаре

Round The World – По всему миру

Flying Carpet – Летящий-ковер

Sky Walker – Скайуолкер

Toddler – Для малышей

5th Dimension Thema Park – 5D Тематического парка

Street Games – Уличные игры

Аквапарк (Аквапарк)

Несомненно, сочетание азарта и свежести воды – отличный вариант, и секция аквапарка The Land Of Legends предлагает эту прекрасную возможность по своему вкусу.

Аквапарк The Land Of Legends с 8 бассейнами и 43 горками подарит незабываемые моменты, которые станут венцом вашего летнего отдыха в Кемере!

Что вас ждет в Аквапарке;

Шоу дельфинов

Встреча с дельфином

Дельфин индивидуальный

Mythical journey – Мифическое путешествие

Marmaid Mermaıd cave – Пещера русалки

Penguin up close – Пингвин в близи

Windstream – Ветровой поток

Challenger – Бросающий вызов

Deep dive – Глубокое погружение

Space Rocket – Космическая ракета

Family floats – Семейные поплавки

Magicone – Магикон

Tower fall – Падение башни

Sea Voyager – Морской путешественник

Abyss – Бездно

Wave Shock Pool – Бассейн ударной волны

Activity pool –Бассейн активности

Infinity pool – Пейзажный бассейн

Wild river – Дикая река

Float rider – Поплавковый гонщик

Jakuzi – Джакузи

Dolphin up close – Дельфин вблизи

Spray action – Распыляющее действие

Aqua tower – Аква башня

Kids play – Детские игры

Тайная Лагуна

Секретная лагуна приглашает вас на незабываемые моменты с ее бассейнами с подогревом и специальными модулями.

Жду вас в Secret Lagoon;

Rocking waters – Качающиеся воды

Tunnel dee dive -Погружение в туннель ДИ

My dive – Мое погружение

Turbolance – Турболанс

Aqua play – Аква-игра

Lazy floats – Ленивые поплавки

Wave ball pool – Бассейн с волновым шаром

Challenger – Бросающий вызов

Starship – Звездолет

Rafting rapids – Рафтинг-пороги

Spray action – Распыляющее действие

Abyss – Бездна

Маша и Медведь

Восхищенно сопровождаемые детьми, Маша и Медведь впервые в мире присоединяются к Стране легенд Белека со своими лесными друзьями.

Чтобы сфотографироваться с Машей и Медведем, посетите самый любопытный дом Маши, отправьтесь в увлекательную поездку на специально разработанном Машиной катере-такси, пообедайте в ресторане в форме поезда у Медведя и откройте для себя множество сюрпризов. Присоединяйтесь к миру Медведя.

Другие Варианты

В отеле The Land of Legends также есть магазины и рестораны. Вы можете прогуляться, понаблюдать за толпой, что-нибудь купить, съесть вкусную еду и выпить ледяные напитки до нашего возвращения.

Особенно если вы устали от ярких эпизодов тематического парка The Land of Legends, отдых и шопинг могут стать хорошим способом восстановить силы.

Увидимся Снова The Land Of Legends!

Поскольку The Land Of Legends из Кемера, полный веселья, закрывается во второй половине дня, когда придет время, мы заберем вас оттуда и отвезем в ваш отель. Зайдя в свой номер, вы сможете вспомнить великолепные моменты вашего тура и расслабиться с улыбкой на лице!

Чтобы разнообразить свой отпуск в Кемерe, вы можете зарезервировать свое место в программе тура The Land Of Legends из Кемера онлайн, а также просмотреть другие ежедневные туры и мероприятия в Кемерe, которые мы подготовили для вас. Также не стесняйтесь обращаться к нам в любое время.

Важная Информация

Открытие парка 10:00

Возвращение 17:00 / 17:30 (с 10 июня – 10 сентября 18:00) в это время необходимо быть у автобуса на парковке

В парке много зон для напитков и еды.

В парке обязательно носить с собой браслеты.

Маленькие дети должны быть в подгузниках.

Все рекомендации по безопасности должны соблюдаться во время мероприятий. Руки, ноги и ступни должны быть в правильном положении.

Запрещено бегать, прыгать, нырять головой, а также скользить на коленях на аттракционах.

Не надевайте одежду со стальными застежками во время развлечения, так как они могут создать проблему.