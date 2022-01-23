Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

Аквапарк в Кемере
Аквапарк в Кемере – отличный вариант, особенно для тех, кто хочет добавить веселья и азарта своему отдыху с семьей и друзьями! Ваш смех будет эхом отражаться, когда вы быстро соскользнете с водных горок, нырнете в голубую воду и подбодрите друзей, которые не смогли собраться с духом!
Развлечения, Которых Можно Найти в Аквапарке в Кемере
У вас есть много вариантов на выбор в Аквапарк в Кемере, старейшем аквапарке в Анталии, именно поэтому он стал одним из самых популярных аквапарков Кемера.
Маленькие и большие пещеры
Очаровательные лагуны
Горки разной высоты и дизайна
Детские бассейны
Рестораны и кафе
Искусственные гейзеры
Анимации
Дельвинарий
И джакузи-бар
Самой популярной достопримечательностью заведения является дельфинарий, где зрителей развлекают веселые и шустрые дельфины. Здесь вас очарует шоу дельфинов! В конце шоу вы сможете поплавать или сфотографироваться с этими милыми созданиями, чьи веселые голоса и взгляды наполнят вас жизненной силой.
Захватывающие Возможности Для Любителей Адреналина
Аквапарк занимает площадь 36 000 квадратных метров и Имеет множество высоких водных горок!
Если вы любитель адреналина, мы рекомендуем вам попробовать:
Черная дыра длиной 100 метров: горка в форме туннеля, на которой царит абсолютная тьма …
Твистер: это самая безумная горка. Подходит только смелым и отважным людям.
Двойной слайд: горка, по которой спуск происхожит в складках.
Камикадзе: Это высота 10-этажного здания и дико извилистая горка!
Безумная река: место, где вам понравится рафтинг!
По нашему мнению, после учащенного сердцебиения следует немного отдохнуть. Для этого вы можете сесть на лодку, которая мягко покачиваться на воде, поплавать в бассейне с водопадом и посетить участок с пальмами. Конечно, не забудьте полежать на удобном лежаке и позагорать!
Кроме того, если вы проголодались или хотите пить, вы можете посетить рестораны нашего заведения, предлагающие блюда местной или интернациональной кухни, и уютные кафе, где вы можете выпить вкусный коктейль и пообщаться!
Присоединяйтесь к Нам
Одним словом, Аквапарк в Кемере – это объект, который соответствует всем вашим ожиданиям от 5-звездочного отдыха! Чтобы насладиться этим курортом с утра до вечера, вы можете приобрести наш тур онлайн или связаться с нами для получения дополнительной информации!
Подготовьтесь заранее
Время и место встречи
Время встречи гостей из отелей может отличаться. Свяжитесь с нами для уточнения времени.
Важная информация
Рекомендуется взять с собой солнцезащитный крем, солнцезащитные очки и головной убор.