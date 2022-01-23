Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

Аквапарк в Кемере

В группе
до 45 чел.
Аквапарк в Кемере
Аквапарк в Кемере
Аквапарк в Кемере
Аквапарк в Кемере
Аквапарк в Кемере
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Аквапарк в Кемере

Аквапарк в Кемере – отличный вариант, особенно для тех, кто хочет добавить веселья и азарта своему отдыху с семьей и друзьями! Ваш смех будет эхом отражаться, когда вы быстро соскользнете с водных горок, нырнете в голубую воду и подбодрите друзей, которые не смогли собраться с духом!
Развлечения, Которых Можно Найти в Аквапарке в Кемере
У вас есть много вариантов на выбор в Аквапарк в Кемере, старейшем аквапарке в Анталии, именно поэтому он стал одним из самых популярных аквапарков Кемера.
Маленькие и большие пещеры
Очаровательные лагуны
Горки разной высоты и дизайна
Детские бассейны
Рестораны и кафе
Искусственные гейзеры
Анимации
Дельвинарий

И джакузи-бар

Самой популярной достопримечательностью заведения является дельфинарий, где зрителей развлекают веселые и шустрые дельфины. Здесь вас очарует шоу дельфинов! В конце шоу вы сможете поплавать или сфотографироваться с этими милыми созданиями, чьи веселые голоса и взгляды наполнят вас жизненной силой.
Захватывающие Возможности Для Любителей Адреналина
Аквапарк занимает площадь 36 000 квадратных метров и Имеет множество высоких водных горок!

Если вы любитель адреналина, мы рекомендуем вам попробовать:

    Черная дыра длиной 100 метров: горка в форме туннеля, на которой царит абсолютная тьма …
    Твистер: это самая безумная горка. Подходит только смелым и отважным людям.
    Двойной слайд: горка, по которой спуск происхожит в складках.
    Камикадзе: Это высота 10-этажного здания и дико извилистая горка!
    Безумная река: место, где вам понравится рафтинг!
    По нашему мнению, после учащенного сердцебиения следует немного отдохнуть. Для этого вы можете сесть на лодку, которая мягко покачиваться на воде, поплавать в бассейне с водопадом и посетить участок с пальмами. Конечно, не забудьте полежать на удобном лежаке и позагорать!
    Кроме того, если вы проголодались или хотите пить, вы можете посетить рестораны нашего заведения, предлагающие блюда местной или интернациональной кухни, и уютные кафе, где вы можете выпить вкусный коктейль и пообщаться!

    Присоединяйтесь к Нам

    Одним словом, Аквапарк в Кемере – это объект, который соответствует всем вашим ожиданиям от 5-звездочного отдыха! Чтобы насладиться этим курортом с утра до вечера, вы можете приобрести наш тур онлайн или связаться с нами для получения дополнительной информации!
    Подготовьтесь заранее

    Время и место встречи

    Время встречи гостей из отелей может отличаться. Свяжитесь с нами для уточнения времени.

    Важная информация

    Рекомендуется взять с собой солнцезащитный крем, солнцезащитные очки и головной убор.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Трансфер от и до отеля
    • Aвтобус с кондиционером
    • Обед (шведский стол)+ напитки во время обеда
    • Страховка
    • Услуги гида
    • Входной билет в аквапарк Долу Су
    Что не входит
    • Любые личные расходы (фотографии, сувениры и тд… )
    Место начала и завершения?
    Ваш отель
    Когда и сколько длится
    Когда: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
    Экскурсия длится около 6 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
    Важная информация
    • Время встречи гостей из отелей может отличаться. Свяжитесь с нами для уточнения времени.
    • Время начала экскурсии зависит от места, где находится ваш отель. Чтобы мы смогли забрать вас, нам нужно знать ваш адрес в Турции. Обязательно свяжитесь с нами, иначе мы не сможем вас найти.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

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