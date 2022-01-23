Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

Аквапарк в Кемере

Аквапарк в Кемере – отличный вариант, особенно для тех, кто хочет добавить веселья и азарта своему отдыху с семьей и друзьями! Ваш смех будет эхом отражаться, когда вы быстро соскользнете с водных горок, нырнете в голубую воду и подбодрите друзей, которые не смогли собраться с духом!

Развлечения, Которых Можно Найти в Аквапарке в Кемере

У вас есть много вариантов на выбор в Аквапарк в Кемере, старейшем аквапарке в Анталии, именно поэтому он стал одним из самых популярных аквапарков Кемера.

Маленькие и большие пещеры

Очаровательные лагуны

Горки разной высоты и дизайна

Детские бассейны

Рестораны и кафе

Искусственные гейзеры

Анимации

Дельвинарий

И джакузи-бар

Самой популярной достопримечательностью заведения является дельфинарий, где зрителей развлекают веселые и шустрые дельфины. Здесь вас очарует шоу дельфинов! В конце шоу вы сможете поплавать или сфотографироваться с этими милыми созданиями, чьи веселые голоса и взгляды наполнят вас жизненной силой.

Захватывающие Возможности Для Любителей Адреналина

Аквапарк занимает площадь 36 000 квадратных метров и Имеет множество высоких водных горок!

Если вы любитель адреналина, мы рекомендуем вам попробовать:

Черная дыра длиной 100 метров: горка в форме туннеля, на которой царит абсолютная тьма …

Твистер: это самая безумная горка. Подходит только смелым и отважным людям.

Двойной слайд: горка, по которой спуск происхожит в складках.

Камикадзе: Это высота 10-этажного здания и дико извилистая горка!

Безумная река: место, где вам понравится рафтинг!

По нашему мнению, после учащенного сердцебиения следует немного отдохнуть. Для этого вы можете сесть на лодку, которая мягко покачиваться на воде, поплавать в бассейне с водопадом и посетить участок с пальмами. Конечно, не забудьте полежать на удобном лежаке и позагорать!

Кроме того, если вы проголодались или хотите пить, вы можете посетить рестораны нашего заведения, предлагающие блюда местной или интернациональной кухни, и уютные кафе, где вы можете выпить вкусный коктейль и пообщаться!

Присоединяйтесь к Нам

Одним словом, Аквапарк в Кемере – это объект, который соответствует всем вашим ожиданиям от 5-звездочного отдыха! Чтобы насладиться этим курортом с утра до вечера, вы можете приобрести наш тур онлайн или связаться с нами для получения дополнительной информации!

Подготовьтесь заранее

Время и место встречи

Время встречи гостей из отелей может отличаться. Свяжитесь с нами для уточнения времени.

Важная информация

Рекомендуется взять с собой солнцезащитный крем, солнцезащитные очки и головной убор.