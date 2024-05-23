Ночные шоу Land of Legends — развлекательное ночное приключение для вас и вашей семьи. Вы окунетесь в атмосферу потрясающего шоу талантливой анимационной команды Land of Legends. Тур является хорошей альтернативой веселой ночи. Не упустите шанс стать свидетелем захватывающего праздника.
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00
Описание экскурсии
Что вас ждет Вечерний шоу-тур Land of Legends в Турции — одно из самых популярных представлений. Оно начинается с живого светового шоу, которое сопровождается невероятным выступлением акробатов. Вы получите незабываемые впечатления от ультрасовременных визуальных эффектов, звука и захватывающих живых выступлений. Тур включает в себя невероятные световые шоу, акробатику и выступления самых талантливых певцов, танцоров и музыкантов мира. Вы можете присоединиться к туру вместе с семьей и друзьями. В парке наверняка найдется развлечение для каждого, а супер-шоу вернет вас в детство и заставит вспомнить веселые и беззаботные дни. Не упусти возможность окунуться в волшебную атмосферу вместе с Land of Legends Night Show.
Каждый день, кроме понедельника и четверга.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (4+)
|$25
|Детский (0-3)
|$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Свободное время в тематическом парке
- Трансфер в отель (в обе стороны)
- Плата за вход в тематический парк
- Полная страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Еда напитки
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, кроме понедельника и четверга.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- После Вашего бронирования мы отправим дополнительную информацию об экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
1
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Арай
23 мая 2024
Просто ужасно🤦♀️сначала перенесли тур, а потом вообще отменили
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