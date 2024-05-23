Ночное шоу The Land of Legends из Кемера

Ночные шоу Land of Legends — развлекательное ночное приключение для вас и вашей семьи. Вы окунетесь в атмосферу потрясающего шоу талантливой анимационной команды Land of Legends. Тур является хорошей альтернативой веселой ночи. Не упустите шанс стать свидетелем захватывающего праздника.
Ночное шоу The Land of Legends из Кемера
Ночное шоу The Land of Legends из Кемера
Ночное шоу The Land of Legends из Кемера
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00

Описание экскурсии

Что вас ждет Вечерний шоу-тур Land of Legends в Турции — одно из самых популярных представлений. Оно начинается с живого светового шоу, которое сопровождается невероятным выступлением акробатов. Вы получите незабываемые впечатления от ультрасовременных визуальных эффектов, звука и захватывающих живых выступлений. Тур включает в себя невероятные световые шоу, акробатику и выступления самых талантливых певцов, танцоров и музыкантов мира. Вы можете присоединиться к туру вместе с семьей и друзьями. В парке наверняка найдется развлечение для каждого, а супер-шоу вернет вас в детство и заставит вспомнить веселые и беззаботные дни. Не упусти возможность окунуться в волшебную атмосферу вместе с Land of Legends Night Show.

Каждый день, кроме понедельника и четверга.

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (4+)$25
Детский (0-3)$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Свободное время в тематическом парке
  • Трансфер в отель (в обе стороны)
  • Плата за вход в тематический парк
  • Полная страховка
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Еда напитки
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, кроме понедельника и четверга.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • После Вашего бронирования мы отправим дополнительную информацию об экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

1
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
2
1
1
А
23 мая 2024
Просто ужасно🤦‍♀️сначала перенесли тур, а потом вообще отменили

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