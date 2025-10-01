Мои заказы

Ночное шоу The Land of Legends из Кемера

Окунитесь в сказочный мир Land of Legends! Вас ждут световые шоу, музыка и акробаты. Незабываемый вечер для всей семьи
Вас ждёт невероятное ночное шоу в Land of Legends, где оживают сказки и сверкают огни.

Это мультимедийное представление под открытым небом с лазерными спецэффектами, 3D-проекциями и театрализованными действиями. Программа постоянно обновляется, предлагая новые впечатления каждый раз. Организованный трансфер из отеля обеспечит комфортное путешествие. Вход свободный, поэтому просто наслаждайтесь шоу и создавайте незабываемые воспоминания
5 причин купить этот трансфер

  • 🎭 Уникальное шоу
  • 🚍 Комфортный трансфер
  • 🎶 Живая музыка
  • 🌟 Световые эффекты
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть

  • Land of Legends

Описание трансфер

Волшебный мир Представьте, что вы попадаете в мир, где оживают сказки, сверкают огни, звучит волшебная музыка и все вокруг напоминает настоящий праздник. Именно такие впечатления ждут вас на ночном шоу в парке Land of Legends — одном из самых зрелищных вечерних мероприятий в Турции! Это не просто шоу, а целое мультимедийное представление под открытым небом, сочетающее в себе лазерные спецэффекты, 3D-проекции, огненные фонтаны, живую музыку, танцы, акробатические номера и театрализованное действие. Мероприятие для всей семьи Каждый вечер здесь превращается в незабываемое приключение для всей семьи. Мимо вас будут проходить герои в роскошных костюмах, над головой будут летать акробаты, а сцена на воде будет превращаться то в замок, то в волшебный лес. Дети с восторгом наблюдают за сказочными персонажами, взрослые восхищаются техникой исполнения и атмосферой настоящего праздника. Даже если вы были на этом шоу раньше — нет гарантии, что вы увидите то же самое снова. Программа представления может меняться, ведь все зависит от решений творческой команды отеля Land of Legends Kingdom. Каждый раз — это новое, уникальное шоу. Организованный трансфер из вашего отеля обеспечит вам комфорт и удобство. Мы отвезем вас к началу шоу и после окончания доставим обратно — не нужно думать о транспорте или маршрутах, всё уже предусмотрено. Вход на мероприятие свободный, никаких билетов покупать не нужно. Всё, что вам остаётся — надеть удобную одежду, взять с собой фотоаппарат и быть готовыми к удивительным впечатлениям. Важная информация:
Вход на шоу действительно бесплатный, но вся программа представления (включая его структуру, расписание, выступающих артистов, визуальные и технические элементы) полностью формируется и проводится администрацией Land of Legends Kingdom Hotel. Мы, как организаторы трансфера, не имеем отношения к составу и качеству шоу, и, соответственно, не несем ответственности за возможные изменения в графике, задержки, отмену или замену номеров и любых других аспектов, связанных с содержанием представления.

Вторник, четверг, суббота в 17:30

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от отеля до отеля
  • Входной билет в тематический парк
  • Свободное время в тематическом парке
  • Полная страховка
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг, суббота в 17:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Вход на шоу действительно бесплатный
  • Но вся программа представления (включая его структуру, расписание, выступающих артистов, визуальные и технические элементы) полностью формируется и проводится администрацией Land of Legends Kingdom Hotel. Мы
  • Как организаторы трансфера
  • Не имеем отношения к составу и качеству шоу
  • Соответственно
  • Не несем ответственности за возможные изменения в графике
  • Задержки
  • Отмену или замену номеров и любых других аспектов
  • Связанных с содержанием представления
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

С
Сергей
1 окт 2025
Учитывайте что приезду все тематические парки закрыты, только Nikelodeon за отдельную плату. Сам парк красивый особенно дворец. Шоу идет 25 минут с 22.30 - 22.55, трансфер забирает в 23.00. Места занимают с 09.00. Представление уровня нормального Цирка с костюмами. Самое красивое это иллюминация дворца. Дорога из Кемера 2 часа.
Г
Гуля
20 сен 2025
Ночное шоу отличное. Приехали к 20ч. Уехали в 23ч. Если есть дети особенно стоит посмотреть, но заранее стоит занять места у замка перед лошадьми.
И
Ирина
3 авг 2025
А
Анастасия
8 июл 2025
Ездила 05.07 в парк The Land. Забрали во время, доехали и вернулись без проблем) очень хороший водитель был) Сам парк понравился, очень масштабный и красивый! Спасибо за экскурсию!
Ю
Юлия
15 июн 2025
Не расчитывайте на экскурсию, просто довезли, а дальше самим нужно там ходить и искать локации. Шоу мы успели посмотреть 15 минут, так как его задержали на полчаса. Больше ехали. В автобусе кондиционер работал, но регулировка не работала, просто дырки в потолке без решеток. Я очень замерзла. Место конечно красивое, разве что погуляли и пофотались.

Входит в следующие категории Кемера

