С Светлана Аквапарк The Land Of Legends из Кемера Отличные цена(с отдельными гидами разница огромная), приняли как родных))) интересные экскурсии, море впечатлений! Мы теперь только к вам за экскурсиями! Отдельное спасибо Рамилу!!! Всем советую!

А Алексей Аквапарк The Land Of Legends из Кемера Аттракционов достаточно много, именно американские горки и тому подобное, а вот аквапарк: горок мало, а очереди бешеные. А в целом неплохо. Территория ухоженная и приятная для время пребывания.