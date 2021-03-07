1 чел.
По популярности
Групповая
12 часов
Аквапарк The Land Of Legends из Кемера
Посетите аквапарк The Land Of Legends из Кемера и ощутите всплеск эмоций и адреналина. Это идеальное место для семейного отдыха и веселья с друзьями
Начало: Ваш отель
«The Land Of Legends из Кемера The Land Of Legends из Кемера известен как турецкий Диснейленд, и каждый сезон полон волнений и развлечений с различными мероприятиями»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 08:00
30 июня в 08:00
$105 за человека
Групповая
9 часов
Из Кемера - в аквапарк The Land of Legends
Устроить себе день водных развлечений
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
2 июля в 09:00
8 июля в 09:00
€164 за человека
Групповая
5 часов
Ночное шоу The Land of Legends из Кемера
Начало: Ваш отель
«Что вас ждет Вечерний шоу-тур Land of Legends в Турции — одно из самых популярных представлений»
Расписание: Каждый день, кроме понедельника и четверга.
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$25 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана7 марта 2021Отличные цена(с отдельными гидами разница огромная), приняли как родных))) интересные экскурсии, море впечатлений! Мы теперь только к вам за экскурсиями! Отдельное спасибо Рамилу!!! Всем советую!
- ААлексей28 февраля 2021Аттракционов достаточно много, именно американские горки и тому подобное, а вот аквапарк: горок мало, а очереди бешеные. А в целом неплохо. Территория ухоженная и приятная для время пребывания.
- ММаша30 января 2021Парк хорош для тех, кто не бывал в более интересных местах. По сути аттракционов и горок не очень много, но провести время на день вполне можно
Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «The land of legends»
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