Тематический парк The Land Of Legends

Найдено 3 экскурсии в категории «The land of legends» в Кемере, цены от $25. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Аквапарк The Land Of Legends из Кемера
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
6 отзывов
Аквапарк The Land Of Legends из Кемера
Посетите аквапарк The Land Of Legends из Кемера и ощутите всплеск эмоций и адреналина. Это идеальное место для семейного отдыха и веселья с друзьями
Начало: Ваш отель
«The Land Of Legends из Кемера The Land Of Legends из Кемера известен как турецкий Диснейленд, и каждый сезон полон волнений и развлечений с различными мероприятиями»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 08:00
30 июня в 08:00
$105 за человека
Из Кемера - в аквапарк The Land of Legends
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
Из Кемера - в аквапарк The Land of Legends
Устроить себе день водных развлечений
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
2 июля в 09:00
8 июля в 09:00
164 за человека
Ночное шоу The Land of Legends из Кемера
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
Ночное шоу The Land of Legends из Кемера
Начало: Ваш отель
«Что вас ждет Вечерний шоу-тур Land of Legends в Турции — одно из самых популярных представлений»
Расписание: Каждый день, кроме понедельника и четверга.
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$25 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    7 марта 2021
    Аквапарк The Land Of Legends из Кемера
    Отличные цена(с отдельными гидами разница огромная), приняли как родных))) интересные экскурсии, море впечатлений! Мы теперь только к вам за экскурсиями! Отдельное спасибо Рамилу!!! Всем советую!
  • А
    Алексей
    28 февраля 2021
    Аквапарк The Land Of Legends из Кемера
    Аттракционов достаточно много, именно американские горки и тому подобное, а вот аквапарк: горок мало, а очереди бешеные. А в целом неплохо. Территория ухоженная и приятная для время пребывания.
  • М
    Маша
    30 января 2021
    Аквапарк The Land Of Legends из Кемера
    Парк хорош для тех, кто не бывал в более интересных местах. По сути аттракционов и горок не очень много, но провести время на день вполне можно

Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «The land of legends»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Памуккале
  2. Каньоны Кепрюлю
  3. Старый город
  4. Демре
  5. Мира
  6. The land of legends
  7. Олимпос
  8. Лавандовые поля
  9. Иераполис
  10. Фазелис
Сколько стоит экскурсия по Кемеру в июне 2024
Сейчас в Кемере в категории "The land of legends" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 164. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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