Садитесь в просторный открытый Land Rover Defender на 10–12 человек и отправляйтесь по извилистым холмистым тропам за пределами города. Вас ждут захватывающие виды и весёлые водные битвы между джипами со стрельбой из водяных пистолетов — детям и взрослым точно понравится. Комфорт и безопасность обеспечены, а эмоции останутся в памяти надолго!
Описание экскурсииДжип-прогулка и купание на песчаной косе Путешествие на Land Rover (10-12 мест) с опытными местными водителями по горным серпантинам. Весёлая атмосфера с музыкой, преодолениями бездорожья и «водными битвами» между джипами. Безопасно даже для семей с детьми. После едем на песчаную косу Кызкуму длиной около 600 м. в Эгейском море создает ощущение ходьбы по воде (15–30 см. глубины). Доступно 45 минут для купания и фотографий. Обед и остановка для фото у водопада В крошечной деревне Тургут, где бережно хранятся древние традиции, предлагается обед из курицы или рыбы на гриле с рисом/пастой и свежим салатом в аутентичной атмосфере. Водопад Тургут, скрытый в лесу, с 10-метровой высоты пятью каскадами обрушивается в лагуну. Предоставляется 90 минут на прогулку по тропам, наслаждение горным воздухом и фотосъемку. Безопасность — превыше всего Джип сафари столь же безопасно, как и любая другая экскурсия по дорогам: все машины оборудованы «»обязательными ремнями безопасности, а водители — опытные профессионалы. Самому вести джин не получится — местные законы это запрещают. Зато у вас есть отличный повод расслабиться и насладиться поездкой с личным «шофёром». Важная информация:
- Время встречи гостей из отелей может отличаться. Вам следует подождать перед главным входом в гостиницу. Свяжитесь с нами, чтобы узнать точное время.
- Не надевайте красивые вещи. Советуем взять с собой головной убор, солнцезащитные очки, кроссовки или тапочки (только в летнее время, с июня по октябрь), полотенце, купальные костюмы (если не лето, возьмите с собой теплую одежду).
- Тур будет по пыльным и ухабистым дорогам. Среди джипов могут быть водные бои. Вы промокнете и испачкаетесь. Защитите свои телефоны и ценные вещи от промокания.
- Если Ваш отель находится далеко от центра Мармариса, мы можем предложить Вам extra-transfer за дполнительную плату — 20$ за челоека.
Ежедневно ориентировочно в 09:00. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. После бронирования — свяжитесь с нами! Нам нужно знать Ваш отель или местоположения.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Водопад Тургут
- Панорама с видом на косу Кыз-Куму
- Лагуна
Что включено
- Трансфер из отеля / в отель
- Обед
- Входные билеты
- Англоговорящий гид
- Водная битва
- Водитель джипа
- Страховка
Что не входит в цену
- Напитки
- Фото и видео по желанию
- Личные затраты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
Завершение: Трансфер привезёт вас обратно в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно ориентировочно в 09:00. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. После бронирования — свяжитесь с нами! Нам нужно знать Ваш отель или местоположения.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Время встречи гостей из отелей может отличаться. Вам следует подождать перед главным входом в гостиницу. Свяжитесь с нами, чтобы узнать точное время
- Не надевайте красивые вещи. Советуем взять с собой головной убор, солнцезащитные очки, кроссовки или тапочки (только в летнее время, с июня по октябрь), полотенце, купальные костюмы (если не лето, возьмите с собой теплую одежду)
- Тур будет по пыльным и ухабистым дорогам. Среди джипов могут быть водные бои. Вы промокнете и испачкаетесь. Защитите свои телефоны и ценные вещи от промокания
- Если Ваш отель находится далеко от центра Мармариса, мы можем предложить Вам extra-transfer за дполнительную плату - 20$ за челоека
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Диана
28 июл 2025
Мы брали две экскурсии. Первый день мы отправились по Эгейским островам. Красивые острова, есть свободное время, русскоговорящий гид, которая нам все подсказывала. Вкусный обед. По времени как надо, не слишком
М
Максим
16 июл 2025
Ни слова на русском. чувство,что попал в коммерческую струю. из плюсов только музыка в машине
P
Pavel
9 июн 2025
Экскурсия средняя. Самое интересное- сама поездка на джипе. В начале вас ждет 40 минут поливания из водных пистолетов; в принципе прикольно, но не более. Следующая остановка была непонятной - целых
Входит в следующие категории Мармариса
Похожие экскурсии из Мармариса
Круиз
Круиз из Мармариса по Эгейским островам (с трансфером, обедом и напитками)
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
1 мая в 08:30
4 мая в 08:30
$35 за человека
Групповая
Сафари на квадроциклах в Мармарисе (с трансфером)
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
1 мая в 10:00
2 мая в 10:00
$43 за человека
Групповая
Путь к легендарном Эфесу из Мармариса (завтрак и обед включён)
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
$35 за человека