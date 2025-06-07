Мини-группа
до 1 чел.
Джип Сафари в Мармарисе (с купанием на косе и обедом)
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
«Джип-прогулка и купание на песчаной косе Путешествие на Land Rover (10-12 мест) с опытными местными водителями по горным серпантинам»
Завтра в 09:00
8 июн в 09:00
$33 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Джип-сафари в Мармарисе - незабываемое приключение на природе
Джип-сафари в Мармарисе - это экстремальная поездка по бездорожью, водные баталии и купание в горной реке. Прекрасная природа и яркие эмоции ждут вас
Начало: Ваш отель
«Программа тура Водопад Тургут Необычная экскурсия начнется прямо у порога Вашего отеля, откуда на джипах Вы начнете путешествие в горы»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$35 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Джип-сафари в Мармарисе
Насладитесь захватывающим джип-сафари в Мармарисе, открывая для себя уникальные природные красоты и наслаждаясь традиционной турецкой кухней
Начало: Ваш отель
«Водопад Тургут и джип сафари в Мармарисе Начнется необычная экскурсия прямо у порога Вашего отеля, где Вас ожидает путешествие на джипах в горы»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$35 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «Джиппинг»
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Сколько стоит экскурсия по Мармарису в июне 2025
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