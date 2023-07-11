Морская экскурсия на яхте.
Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель и сообщается после оформления заказа.
Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля!
Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель и сообщается после оформления заказа.
Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля!
Что вас ожидает:
- Дальян
- Пляж Изтузу
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Дальян – курортный городок, который пестрит интересными историями и легендами. Одна из самых основных достопримечательностей – пляж Изтузу, на котором все лето морские черепахи откладывают свои яйца. Здесь черепахи являются очень ценными живыми существами, настолько, что местные жители открыли Черепаший госпиталь – специальный центр по хранению и реабилитации этих пресмыкающихся. В городе до сих пор ведутся раскопки, которые регулярно награждают археологов новыми открытиями. Например, здесь были обнаружены ликийские гробницы, которые вырезаны в скале. История гласит, что высота гробницы умершего соответствует высоте его статуса в обществе.
Программа
- Сбор туристов из отелей с 08:00.
- Отправление на яхте с порта в Мармарисе в 10:00.
- Остановки для купания в бухте Дельфинов.
- Обед на яхте.
- Остановка на Черепашьем пляже(1 час).
- Осмотр с лодки Ликийских гробниц.
- В 18:00 яхта возвращается в порт.
- Возвращение в отели.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Обед
- Что не входит
- Напитки. Детям
- До 6-ти лет включительно
- Отдельное кресло в автобусе не предоставляется
- За исключением тех случаев
- Когда в автобусе имеются свободные места. Для того
- Чтобы забронировать на ребенка место в автобусе
- Нужно в заказе указать возраст 6-12 лет и в дальнейшем произвести оплату. Из района Турунче
- Отеля Marmaris Resort & SPA
- Отеля Club Nimara Beach и отеля Club Adakoy Resort
- Доплата за трансфер 7$ за взрослого
- Дети 6-12 лет 3
- 5$. Обратный трансфер в отель не включен в стоимость
- По окончанию экскурсии
- Гостей привозят на остановку
- Откуда каждые 30 минут отправляются муниципальные маршрутки к отелю. Стоимость проезда составляет около 2$ и оплачивается самостоятельно
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:30Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Мармарисе
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мармариса
Можно с детьми
На весь день
Обзорные
История и культура
На яхте
Водные развлечения
С переездом по морю
Похожие туры из Мармариса
Групповая
7 часов
Морская прогулка на яхте со стеклянным дном
Побывать там, где сливаются два моря, и насладиться пляжным отдыхом в живописных бухтах
у главного входа в ваш отель
11 июля
13 июля
16 июля
18 июля
€38 за человека
Групповая
8 часов
Завтра
10 июля
11 июля
12 июля
$30 за человека
Групповая
7 часов
Остров Клеопатры из Мармариса
Ваш отель
10 июля
12 июля
15 июля
17 июля
$30 за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании