Экскурсия в Дальян на яхте

Описание
Фото
О гиде
Ответы на вопросы
Морская экскурсия на яхте.

Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель и сообщается после оформления заказа.

Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля!
Экскурсия в Дальян на яхте
Экскурсия в Дальян на яхте
Экскурсия в Дальян на яхте
Экскурсия в Дальян на яхте

Что вас ожидает:

  • Дальян
  • Пляж Изтузу
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Дальян – курортный городок, который пестрит интересными историями и легендами. Одна из самых основных достопримечательностей – пляж Изтузу, на котором все лето морские черепахи откладывают свои яйца. Здесь черепахи являются очень ценными живыми существами, настолько, что местные жители открыли Черепаший госпиталь – специальный центр по хранению и реабилитации этих пресмыкающихся. В городе до сих пор ведутся раскопки, которые регулярно награждают археологов новыми открытиями. Например, здесь были обнаружены ликийские гробницы, которые вырезаны в скале. История гласит, что высота гробницы умершего соответствует высоте его статуса в обществе.

Программа

  • Сбор туристов из отелей с 08:00.
  • Отправление на яхте с порта в Мармарисе в 10:00.
  • Остановки для купания в бухте Дельфинов.
  • Обед на яхте.
  • Остановка на Черепашьем пляже(1 час).
  • Осмотр с лодки Ликийских гробниц.
  • В 18:00 яхта возвращается в порт.
  • Возвращение в отели.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Обед
Что не входит
  • Напитки. Детям
  • До 6-ти лет включительно
  • Отдельное кресло в автобусе не предоставляется
  • За исключением тех случаев
  • Когда в автобусе имеются свободные места. Для того
  • Чтобы забронировать на ребенка место в автобусе
  • Нужно в заказе указать возраст 6-12 лет и в дальнейшем произвести оплату. Из района Турунче
  • Отеля Marmaris Resort & SPA
  • Отеля Club Nimara Beach и отеля Club Adakoy Resort
  • Доплата за трансфер 7$ за взрослого
  • Дети 6-12 лет 3
  • 5$. Обратный трансфер в отель не включен в стоимость
  • По окончанию экскурсии
  • Гостей привозят на остановку
  • Откуда каждые 30 минут отправляются муниципальные маршрутки к отелю. Стоимость проезда составляет около 2$ и оплачивается самостоятельно
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мармариса

Можно с детьми
На весь день
Обзорные
История и культура
На яхте
Водные развлечения
С переездом по морю

Похожие туры из Мармариса

Морская прогулка на яхте со стеклянным дном
🛥 На яхте
Групповая
7 часов
Морская прогулка на яхте со стеклянным дном
Побывать там, где сливаются два моря, и насладиться пляжным отдыхом в живописных бухтах
у главного входа в ваш отель
11 июля
13 июля
16 июля
18 июля
38 за человека
Морская прогулка на яхте - слияние двух морей (Морская прогулка в Мармарисе)
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
Групповая
8 часов
Морская прогулка на яхте - слияние двух морей (Морская прогулка в Мармарисе)
Ваш отель
Завтра
10 июля
11 июля
12 июля
$30 за человека
Остров Клеопатры из Мармариса
Групповая
7 часов
2 отзыва
Остров Клеопатры из Мармариса
Ваш отель
10 июля
12 июля
15 июля
17 июля
$30 за человека
У нас ещё много экскурсий в Мармарисе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Мармарисе
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ