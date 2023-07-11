Морская экскурсия на яхте. Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель и сообщается после оформления заказа. Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля!

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Описание

Дальян – курортный городок, который пестрит интересными историями и легендами. Одна из самых основных достопримечательностей – пляж Изтузу, на котором все лето морские черепахи откладывают свои яйца. Здесь черепахи являются очень ценными живыми существами, настолько, что местные жители открыли Черепаший госпиталь – специальный центр по хранению и реабилитации этих пресмыкающихся. В городе до сих пор ведутся раскопки, которые регулярно награждают археологов новыми открытиями. Например, здесь были обнаружены ликийские гробницы, которые вырезаны в скале. История гласит, что высота гробницы умершего соответствует высоте его статуса в обществе.