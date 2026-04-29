Приготовьтесь к насыщенной программе! Эта экскурсия сочетает в себе историческую часть — вы увидите скальные гробницы ликийских королей, релаксацию — посетите лечебно-оздоровительный комплекс, а также отдых на пляже незабываемой красоты.
Описание экскурсии
Грязевые источники. Это уникальное место славится своими термальными бассейнами, грязь из которых считается омолаживающей и оказывает терапевтическое действие.
Круиз по реке Дальян. Вы проплывёте через лабиринт высоких тростников и спокойных вод и сможете понаблюдать за нетронутой красотой природных ландшафтов.
Древние ликийские скальные гробницы. Высеченные в скалах над рекой, эти гробницы датируются 4 веком до н. э.
Пляж Изтузу (Черепаший пляж). Это чудо природы протянулось на 7 км между Средиземным морем и пресноводным озером. Здесь откладывают яйца черепахи Caretta Caretta, занесённые в Красную книгу.
Ориентировочный тайминг
- 8:00 — выезд из отелей Мармариса
- 10:15 — санитарная остановка (15 минут)
- 11:00 — прибытие в Дальян, посадка на корабль
- 11:30 — грязевые источники
- 13:00 — обед
- 13:30 — гробницы ликийских королей
- 14:00 — пляж Изтузу
- 16:00 — выезд с пляжа в Дальян
- 19:00 — прибытие в Мармарис
Организационные детали
- Экскурсия проводится на комфортабельном автобусе
- К сожалению, программа не подходит для людей с ограниченными возможностями
- Стандартный обед (котлеты, рис, салат) включён в стоимость. Рыбу и напитки можно заказать отдельно
- Экскурсию проведёт один из гидов нашего агентства
ежедневно в 08:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|€33
|Дети до 12 лет
|€17
|Дети до 6 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле в Мармарисе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Мармарисе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 786 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая работает по всей Турции. Мы предлагаем разнообразные путешествия: от исторических и познавательных поездок до экстремальных туров для любителей активного отдыха. С многолетним опытом работы и
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Здравствуйте! Были на экскурсии Красоты Дальяна с Дмитрием. Дмитрий очень позитивный и контактный человек. Рассказывал интересные истории, по всем вопросам помог. Спасибо большое!
Наполнение экскурсии на четверочку, но это субъективно. Грязи
Наполнение экскурсии на четверочку, но это субъективно. Грязи
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Прекрасная организация экскурсии. Автобус приехал вовремя. Очень чисто в салоне. Водитель вел очень аккуратно.
Всё очень четко распланировано. Не было навязывания разной продукции.
Интересная экскурсия. Что меня особенно восхитило - я была единственной русскоговорящей туристкой и мне был предоставлен индивидуальный переводчик. Спасибо Дмитрию за интересные рассказы и готовность подсказать и всё объяснить.
Всё очень четко распланировано. Не было навязывания разной продукции.
Интересная экскурсия. Что меня особенно восхитило - я была единственной русскоговорящей туристкой и мне был предоставлен индивидуальный переводчик. Спасибо Дмитрию за интересные рассказы и готовность подсказать и всё объяснить.
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А
Лучший гид, весёлый, адекватный, хорошо знает и любит свою работу
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Добрый день! Были на Дальяне 11 июня, с детьми 5 и 12 лет, очень рада что взяли экскурсию именно здесь на Трипстере. Цена адекватная, ниже чем у отельного гида, а
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С
Легендарный экскурсовод Дмитрий – OK.
Некоторые полезные детали. Большой автобус не едет и не собирает туристов по отелям. Этим занимаются микроавтобусы, которые собирают по отелям и привозят к большому автобусу. В
Некоторые полезные детали. Большой автобус не едет и не собирает туристов по отелям. Этим занимаются микроавтобусы, которые собирают по отелям и привозят к большому автобусу. В
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Н
Очень понравилась экскурсия! Гид Дмитрий позитивный с чувством юмора. Доброжелательный и отзывчивый… Природа красивая, на катере по реке очень понравилось, пляж замечательный, море теплое, много черепашек и вкусный краб! Все супер! Организация нормальная, кормили вкусно.
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