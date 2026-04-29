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Красоты Дальяна - из Мармариса

Отправиться в живописное путешествие к скальным гробницам и природным чудесам (всё включено)
Приготовьтесь к насыщенной программе! Эта экскурсия сочетает в себе историческую часть — вы увидите скальные гробницы ликийских королей, релаксацию — посетите лечебно-оздоровительный комплекс, а также отдых на пляже незабываемой красоты.
4.7
16 отзывов
Красоты Дальяна - из Мармариса
Красоты Дальяна - из Мармариса
Красоты Дальяна - из Мармариса

Описание экскурсии

Грязевые источники. Это уникальное место славится своими термальными бассейнами, грязь из которых считается омолаживающей и оказывает терапевтическое действие.

Круиз по реке Дальян. Вы проплывёте через лабиринт высоких тростников и спокойных вод и сможете понаблюдать за нетронутой красотой природных ландшафтов.

Древние ликийские скальные гробницы. Высеченные в скалах над рекой, эти гробницы датируются 4 веком до н. э.

Пляж Изтузу (Черепаший пляж). Это чудо природы протянулось на 7 км между Средиземным морем и пресноводным озером. Здесь откладывают яйца черепахи Caretta Caretta, занесённые в Красную книгу.

Ориентировочный тайминг

  • 8:00 — выезд из отелей Мармариса
  • 10:15 — санитарная остановка (15 минут)
  • 11:00 — прибытие в Дальян, посадка на корабль
  • 11:30 — грязевые источники
  • 13:00 — обед
  • 13:30 — гробницы ликийских королей
  • 14:00 — пляж Изтузу
  • 16:00 — выезд с пляжа в Дальян
  • 19:00 — прибытие в Мармарис

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на комфортабельном автобусе
  • К сожалению, программа не подходит для людей с ограниченными возможностями
  • Стандартный обед (котлеты, рис, салат) включён в стоимость. Рыбу и напитки можно заказать отдельно
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашего агентства

ежедневно в 08:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный€33
Дети до 12 лет€17
Дети до 6 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле в Мармарисе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Мармарисе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 786 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая работает по всей Турции. Мы предлагаем разнообразные путешествия: от исторических и познавательных поездок до экстремальных туров для любителей активного отдыха. С многолетним опытом работы и
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тысячами положительных отзывов от наших довольных клиентов, мы всегда стремимся предоставить вам только лучшее. Ваши комфорт и яркие впечатления для нас на первом месте, и мы с радостью сделаем ваш отдых насыщенным и незабываемым!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Здравствуйте! Были на экскурсии Красоты Дальяна с Дмитрием. Дмитрий очень позитивный и контактный человек. Рассказывал интересные истории, по всем вопросам помог. Спасибо большое!
Наполнение экскурсии на четверочку, но это субъективно. Грязи
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нам не нужны были и мы просто час просидели прождали тех кто кому это зашло. Крабов ловить запрещено и мы их не видели. Черепаху видели, но вода в реке мутная и видно было плохо. Природа конечно красивая, прогуляться посмотреть неплохо.

Здравствуйте! Были на экскурсии Красоты Дальяна с Дмитрием. Дмитрий очень позитивный и контактный человек. Рассказывал интересные
Здравствуйте! Были на экскурсии Красоты Дальяна с Дмитрием. Дмитрий очень позитивный и контактный человек. Рассказывал интересные
Здравствуйте! Были на экскурсии Красоты Дальяна с Дмитрием. Дмитрий очень позитивный и контактный человек. Рассказывал интересные
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Екатерина
Прекрасная организация экскурсии. Автобус приехал вовремя. Очень чисто в салоне. Водитель вел очень аккуратно.
Всё очень четко распланировано. Не было навязывания разной продукции.
Интересная экскурсия. Что меня особенно восхитило - я была единственной русскоговорящей туристкой и мне был предоставлен индивидуальный переводчик. Спасибо Дмитрию за интересные рассказы и готовность подсказать и всё объяснить.
Прекрасная организация экскурсии. Автобус приехал вовремя. Очень чисто в салоне. Водитель вел очень аккуратно.
Прекрасная организация экскурсии. Автобус приехал вовремя. Очень чисто в салоне. Водитель вел очень аккуратно.
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А
Лучший гид, весёлый, адекватный, хорошо знает и любит свою работу
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Мария
Добрый день! Были на Дальяне 11 июня, с детьми 5 и 12 лет, очень рада что взяли экскурсию именно здесь на Трипстере. Цена адекватная, ниже чем у отельного гида, а
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в итоге все мы сидели в одном автобусе. Немного затяжная дорога до города, но дети перенесли отлично, автобус старенький, но бодрый) первой остановкой были грязи, измазались, поплавали в бассейне. Потом нас покормили вкусным обедом и посадили на лодки. Прогулка по реке великолепная, очень красиво, приятно ехать. Гид Дмитрий очень классный, рассказывает интересно. Увидели и голубого краба и потрясающих черепах, ну а пляж выше всяких похвал. Очень теплая вода, приятный песочек. Всем советую посетить данную экскурсию!

Добрый день! Были на Дальяне 11 июня, с детьми 5 и 12 лет, очень рада что
Добрый день! Были на Дальяне 11 июня, с детьми 5 и 12 лет, очень рада что
Добрый день! Были на Дальяне 11 июня, с детьми 5 и 12 лет, очень рада что
Добрый день! Были на Дальяне 11 июня, с детьми 5 и 12 лет, очень рада что
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С
Легендарный экскурсовод Дмитрий – OK.
Некоторые полезные детали. Большой автобус не едет и не собирает туристов по отелям. Этим занимаются микроавтобусы, которые собирают по отелям и привозят к большому автобусу. В
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нашем случае за нами вообще легковушка приехала.
Платить за допуслуги (крабы, фото) можно даже рублями и даже переводом на рублёвую карту.
Экскурсовод сказал, что ловлю крабов во время экскурсий запретили в 2023 году. Только дают попробовать потискать заранее выловленного краба, а также купить покушать вареного краба (есть в нём особо нечего). На следующий день познакомились с туристами, которые ездили на экскурсию на каком-то маленьком автобусе, и аттракцион ловли с последующим выпусканием краба у них присутствовал. Возможно, та турфирма нарушает закон.
Профессиональный фотограф делает хорошие фото.
Видели четырёх огромных черепах.
На пляже в день нашей поездки были сильные волны.

Легендарный экскурсовод Дмитрий – OK.
Легендарный экскурсовод Дмитрий – OK.
Легендарный экскурсовод Дмитрий – OK.
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Н
Очень понравилась экскурсия! Гид Дмитрий позитивный с чувством юмора. Доброжелательный и отзывчивый… Природа красивая, на катере по реке очень понравилось, пляж замечательный, море теплое, много черепашек и вкусный краб! Все супер! Организация нормальная, кормили вкусно.
Очень понравилась экскурсия! Гид Дмитрий позитивный с чувством юмора. Доброжелательный и отзывчивый… Природа красивая, на катере
Очень понравилась экскурсия! Гид Дмитрий позитивный с чувством юмора. Доброжелательный и отзывчивый… Природа красивая, на катере
Очень понравилась экскурсия! Гид Дмитрий позитивный с чувством юмора. Доброжелательный и отзывчивый… Природа красивая, на катере
Очень понравилась экскурсия! Гид Дмитрий позитивный с чувством юмора. Доброжелательный и отзывчивый… Природа красивая, на катере
Очень понравилась экскурсия! Гид Дмитрий позитивный с чувством юмора. Доброжелательный и отзывчивый… Природа красивая, на катере
Очень понравилась экскурсия! Гид Дмитрий позитивный с чувством юмора. Доброжелательный и отзывчивый… Природа красивая, на катере
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