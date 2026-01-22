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направила. Очень много интересных историй рассказала, слушать ее было огромным удовольствием 👌💥 Вечерний Памукалле и амфитеатр просто в ♥️. Организация, трансфер все замечательно, комфортно. Спасибо вам огромное!

Если ты ещё думаешь брать или не брать экскурсию, однозначно брать!!!