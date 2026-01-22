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Обзорные и познавательные экскурсии Мармариса

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Мармарисе, цены от €40. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
На яхте по Эгейским островам
На яхте
6.5 часов
6 отзывов
Групповая
На яхте по Эгейским островам
Вас ждёт увлекательное путешествие на яхте по Эгейским островам. Купание в чистейших водах, древние руины и живописные виды подарят незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
«А ещё познакомитесь с местным осликом и привяжите ленточку на дерево желаний»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:00
4 июл в 09:00
7 июл в 09:00
€54 за человека
Из утреннего Мармариса - в вечерний Памуккале
На автобусе
12 часов
2 отзыва
Групповая
Из утреннего Мармариса - в вечерний Памуккале
Ощутите магию Памуккале и древнего Иераполиса: белоснежные террасы, руины и термальные воды ждут вас. Узнайте больше о римском курорте и его истории
Начало: У отелей Мармариса
Расписание: во вторник и четверг в 13:00
7 июл в 13:00
9 июл в 13:00
€40 за человека
В Акьяку - из Мармариса
На машине
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
В Акьяку - из Мармариса
Изучить самобытную архитектуру и раствориться в умиротворяющей обстановке уютного города
«Обзорная экскурсия по городу (пешком)»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от €550 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Чулпан
Из утреннего Мармариса - в вечерний Памуккале
Экскурсия так себе, как всегда сначала через магазин. Ужин был плохо организован, пришлось долго ждать, есть было не чего.
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Светлана
Из утреннего Мармариса - в вечерний Памуккале
Ездили на вечернюю экскурсию в Памукалле. Остались в полном восторге!!! Гид Алена ♥️ просто супер провела экскурсию, все рассказала, подсказала,
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направила. Очень много интересных историй рассказала, слушать ее было огромным удовольствием 👌💥 Вечерний Памукалле и амфитеатр просто в ♥️. Организация, трансфер все замечательно, комфортно. Спасибо вам огромное!
Если ты ещё думаешь брать или не брать экскурсию, однозначно брать!!!

Ездили на вечернюю экскурсию в Памукалле. Остались в полном восторге!!! Гид Алена ♥️ просто супер провела
Ездили на вечернюю экскурсию в Памукалле. Остались в полном восторге!!! Гид Алена ♥️ просто супер провела
Ездили на вечернюю экскурсию в Памукалле. Остались в полном восторге!!! Гид Алена ♥️ просто супер провела
Ездили на вечернюю экскурсию в Памукалле. Остались в полном восторге!!! Гид Алена ♥️ просто супер провела
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Всего 8 отзывов в Мармарисе в категории "Обзорные"

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Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мармарисе
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. На яхте по Эгейским островам;
  2. Из утреннего Мармариса - в вечерний Памуккале;
  3. В Акьяку - из Мармариса.
Какие места ещё посмотреть в Мармарисе
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Памуккале;
  2. Эфес;
  3. Остров Клеопатры.
Сколько стоит экскурсия по Мармарису в июле 2026
Сейчас в Мармарисе в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 550. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.33 из 5
Изучение достопримечательностей города Мармариса нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Мармарисе много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2026