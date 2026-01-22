Групповая
На яхте по Эгейским островам
Вас ждёт увлекательное путешествие на яхте по Эгейским островам. Купание в чистейших водах, древние руины и живописные виды подарят незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
«А ещё познакомитесь с местным осликом и привяжите ленточку на дерево желаний»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:00
4 июл в 09:00
7 июл в 09:00
€54 за человека
Групповая
Из утреннего Мармариса - в вечерний Памуккале
Ощутите магию Памуккале и древнего Иераполиса: белоснежные террасы, руины и термальные воды ждут вас. Узнайте больше о римском курорте и его истории
Начало: У отелей Мармариса
Расписание: во вторник и четверг в 13:00
7 июл в 13:00
9 июл в 13:00
€40 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
В Акьяку - из Мармариса
Изучить самобытную архитектуру и раствориться в умиротворяющей обстановке уютного города
«Обзорная экскурсия по городу (пешком)»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от €550 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Экскурсия так себе, как всегда сначала через магазин. Ужин был плохо организован, пришлось долго ждать, есть было не чего.
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Ездили на вечернюю экскурсию в Памукалле. Остались в полном восторге!!! Гид Алена ♥️ просто супер провела экскурсию, все рассказала, подсказала,
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Всего 8 отзывов в Мармарисе в категории "Обзорные"
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Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Мармарису в июле 2026
Сейчас в Мармарисе в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 550. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.33 из 5
Изучение достопримечательностей города Мармариса нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Мармарисе много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2026