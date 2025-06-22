Река Дальян ведёт сквозь заросли тростника и лагуны к пляжу Изтузу, где гнездятся морские черепахи.
По пути вы поймаете синих крабов, увидите высеченные в скалах гробницы и окунётесь в тёплую грязь термальных источников. Это маршрут для тех, кто хочет сменить ритм, отдохнуть на воде и увидеть другую Турцию.
По пути вы поймаете синих крабов, увидите высеченные в скалах гробницы и окунётесь в тёплую грязь термальных источников. Это маршрут для тех, кто хочет сменить ритм, отдохнуть на воде и увидеть другую Турцию.
Описание экскурсии
- Наблюдение за черепахами Каретта-Каретта. Вы увидите этих редких морских обитателей в их естественной среде. Лето — сезон гнездования, возможно, вы даже увидите, как черепахи выходят на берег
- Ловля синих крабов. На специальной остановке в лагуне мы попробуем поймать синих крабов. На борту есть снасти и всё необходимое
- Купание на пляже Изтузу. Песчаная коса, разделяющая реку и море, — одно из самых живописных мест региона. Здесь у вас время для отдыха и плавания. По желанию — обед в местном кафе
- Прогулка вдоль ликийских гробниц. На склонах вдоль реки высечены гробницы ликийских правителей. Мы пройдём мимо них на катере, и вы услышите о культуре и верованиях древнего народа
- Грязевые ванны и термальный бассейн. Можно намазаться лечебной грязью и смыть всё в бассейне с тёплой минеральной водой
Примерный тайминг
8:00 — выезд из отеля
9:30 — прибытие в порт, пересадка на катер
10:30–11:30 — ловля синих крабов
11:45–13:15 — купание на пляже Изтузу (и по желанию обед в кафе)
13:30–14:15 — термальные источники: грязевые ванны и бассейн
14:30 — отправление обратно
15:30 — прибытие в порт
17:00 — возвращение в отель
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер от отеля и обратно на Skoda Octavia Elegance, прогулка на частной лодке, посещение грязевых ванн (по желанию), ловля синих крабов и аренда снастей
- Дополнительные расходы: обед в кафе на берегу черепашьего пляжа $10–15, напитки
Возьмите с собой
- Купальник и полотенце
- Солнцезащитный крем, головной убор и питьевую воду
- Паспорт и ваучер (подтверждение бронирования)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тургут — ваша команда гидов в Мармарисе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 727 туристов
Я — лицензированный профессиональный гид и представитель команды гидов. По образованию — историк, окончил университет в 2004 году. Все наши гиды имеют официальную лицензию и большой опыт в сфере проведения экскурсий. Мы с командой будем рады познакомить вас с этим прекрасным городом и сделать ваше путешествие познавательным, комфортным и ярким.
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсию выбрал сам и из другого города. Вначале были накладки не могли с гидом найти друг друга, но потом на 100 баллов. Грязи не понравились, особенно после обеда, но ловля
+1
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О
Поездка понравилась! Благодаря сопровождению Тургута чувствовали себя в безопасности (комфортное вождение, сохранность вещей в процессе поездки - могли расслабиться, так как Тургут всегда за нами и вещами присматривал). На грязевых
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Б
Все очень понравилось. Спасибо. Был вопрос не по экскурсии, гид его успешно решил)))) Еще раз большое спасибо
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