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Групповая
10 часов
Экскурсия в Дальян на яхте: морские черепахи и ликийские гробницы
Дальян - это курортный городок с богатой историей и уникальными достопримечательностями. Пляж Изтузу и ликийские гробницы ждут вас
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:30
$39 за человека
Групповая
6 часов
Прогулка на яхте к острову Клеопатры в Мармарисе
Насладитесь морской прогулкой на яхте к острову Клеопатры. Чистейшее море, живописные пейзажи и уникальный песок ждут вас
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:30
$33 за человека
Групповая
6 часов
Морская прогулка к Эгейским островам в Мармарисе
Насладитесь морской прогулкой на яхте вдоль турецкой Ривьеры. Посетите знаменитые Эгейские острова, включая остров кроликов. Трансфер включен, бронируйте сейчас
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:30
$33 за человека
Групповая
6 часов
Слияние двух морей (прогулка на яхте)
Насладитесь уникальным природным явлением - слиянием двух морей. Купание в Эгейском и Средиземном морях одновременно! Удивительные виды и приятный морской бриз
Расписание: Ежедневно. в 09:00
$26 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «С переездом по морю»
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