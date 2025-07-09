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Пешие экскурсии-прогулки в Мармарисе с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Мармарисе, цены от €40. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Знакомьтесь, Мармарис
Пешая
3 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Знакомьтесь, Мармарис: индивидуальная экскурсия по городу
Без спешки и суеты прогуляйтесь по уютному центру Мармариса. Откройте для себя бело-синие здания, старинную мечеть и замок. Восхититесь яхтами в порту
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
€100 за всё до 8 чел.
Турецкая ночь в Мармарисе
Пешая
2 часа
1 отзыв
Групповая
Уникальная экскурсия в Мармарисе: турецкая ночь и обычаи
Погрузитесь в атмосферу турецкой культуры: традиционные обряды, танцы дервишей и парад янычар ждут вас на Турецкой ночи в Мармарисе
Начало: Вваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$40 за человека
Экскурсия в Эфес из Мармариса
Пешая
На автобусе
10 часов
Групповая
Экскурсия в Эфес из Мармариса
Начало: Ваш отель
Завтра в 05:00
19 июл в 05:00
$43 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    9 июля 2025
    Знакомьтесь, Мармарис
    Очень здорово прогулялись и побывали в неожиданных местах и даже немного уставшие дети были очень довольны, спасибо большое! Всегда интересно услышать информацию от местного жителя.
  • О
    Олег
    8 июля 2025
    Знакомьтесь, Мармарис
    07.07.2025 гид Тамара провела великолепную экскурсию по Мармарису. Как человек, погруженный в турецкую культуру и владеющий русским языком, как родным,
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    она рассказала как историю Мармариса, так и современные тенденции и особенности турецкого общества. Группа прошла историческую часть города, тусовочные и торговые кварталы. Тонкое чувство юмора Тамары не давало скучать и переплетало ценную информацию с шутками и веселыми историями. Закончили экскурсию в рекомендованном гидом ресторане, где были вкусные и большие порции. Во время экскурсии Тамара проявила себя очень деликатным человеком, умеющим понять потребности группы и преподнести информацию в нужном ключе. Всем экскурсантам от 14 до 50 лет этот вечер запомнится, как яркий момент турецкого гостеприимства

  • М
    Марина
    5 июля 2025
    Знакомьтесь, Мармарис
    Интереснейшая экскурсия! Тамара замечательная рассказчица и Профессионал с большой буквы! Не заметили как пролетели 3 часа! Нам было очень интересно
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    узнать историю Мармариса, Турции в целом, Тамара ответила на все наши вопросы, рассказала историю от античных времен до современных баров на улицах города. Чудесная прогулка по крепости, по старым улочкам и современным районам познакомила нас с этим прекрасным солнечным городом ❤️

    Интереснейшая экскурсия! Тамара замечательная рассказчица и Профессионал с большой буквы! Не заметили как пролетели 3 часа!Интереснейшая экскурсия! Тамара замечательная рассказчица и Профессионал с большой буквы! Не заметили как пролетели 3 часа!Интереснейшая экскурсия! Тамара замечательная рассказчица и Профессионал с большой буквы! Не заметили как пролетели 3 часа!Интереснейшая экскурсия! Тамара замечательная рассказчица и Профессионал с большой буквы! Не заметили как пролетели 3 часа!Интереснейшая экскурсия! Тамара замечательная рассказчица и Профессионал с большой буквы! Не заметили как пролетели 3 часа!Интереснейшая экскурсия! Тамара замечательная рассказчица и Профессионал с большой буквы! Не заметили как пролетели 3 часа!Интереснейшая экскурсия! Тамара замечательная рассказчица и Профессионал с большой буквы! Не заметили как пролетели 3 часа!Интереснейшая экскурсия! Тамара замечательная рассказчица и Профессионал с большой буквы! Не заметили как пролетели 3 часа!Интереснейшая экскурсия! Тамара замечательная рассказчица и Профессионал с большой буквы! Не заметили как пролетели 3 часа!Интереснейшая экскурсия! Тамара замечательная рассказчица и Профессионал с большой буквы! Не заметили как пролетели 3 часа!
  • Ю
    Юлия
    22 августа 2022
    Турецкая ночь в Мармарисе
    Шоу неплохое, единственное, что омрачило поездку - это долгое ожидание трансфера из отеля на шоу, ждали ровно полчаса. Правда, организатор
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    выходил на связь, причем постоянно сообщал - еще 5 мин, ещё 2 мин, ещё few min, в итоге просто жалко потерянное время. Плюс время шоу неправильно указано - не с 19-00 до 21-00, а с 21-00 и до полуночи. Мы с ребенком, знали бы, что так поздно закончится - не поехали бы. Если закрыть глаза на такую организацию и не нервничать по пустякам - всё прекрасно.

Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «Пешеходные»

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Сколько стоит экскурсия по Мармарису в июле 2025
Сейчас в Мармарисе в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 100. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.35 из 5
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