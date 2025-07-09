Индивидуальная
до 8 чел.
Знакомьтесь, Мармарис: индивидуальная экскурсия по городу
Без спешки и суеты прогуляйтесь по уютному центру Мармариса. Откройте для себя бело-синие здания, старинную мечеть и замок. Восхититесь яхтами в порту
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
€100 за всё до 8 чел.
Групповая
Уникальная экскурсия в Мармарисе: турецкая ночь и обычаи
Погрузитесь в атмосферу турецкой культуры: традиционные обряды, танцы дервишей и парад янычар ждут вас на Турецкой ночи в Мармарисе
Начало: Вваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$40 за человека
Групповая
Экскурсия в Эфес из Мармариса
Начало: Ваш отель
Завтра в 05:00
19 июл в 05:00
$43 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья9 июля 2025Очень здорово прогулялись и побывали в неожиданных местах и даже немного уставшие дети были очень довольны, спасибо большое! Всегда интересно услышать информацию от местного жителя.
- ООлег8 июля 202507.07.2025 гид Тамара провела великолепную экскурсию по Мармарису. Как человек, погруженный в турецкую культуру и владеющий русским языком, как родным,
- ММарина5 июля 2025Интереснейшая экскурсия! Тамара замечательная рассказчица и Профессионал с большой буквы! Не заметили как пролетели 3 часа! Нам было очень интересно
- ЮЮлия22 августа 2022Шоу неплохое, единственное, что омрачило поездку - это долгое ожидание трансфера из отеля на шоу, ждали ровно полчаса. Правда, организатор
Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «Пешеходные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мармарисе
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Мармарису в июле 2025
Сейчас в Мармарисе в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 100. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.35 из 5
Забронируйте экскурсию в Мармарисе на 2025 год по теме «Пешеходные», 25 ⭐ отзывов, цены от €40. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь