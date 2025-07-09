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выходил на связь, причем постоянно сообщал - еще 5 мин, ещё 2 мин, ещё few min, в итоге просто жалко потерянное время. Плюс время шоу неправильно указано - не с 19-00 до 21-00, а с 21-00 и до полуночи. Мы с ребенком, знали бы, что так поздно закончится - не поехали бы. Если закрыть глаза на такую организацию и не нервничать по пустякам - всё прекрасно.