Это удивительное приключение, во время которого вы совершите потрясающий круиз из Мармариса в Дальян и посетите знаменитые достопримечательности: Черепаший пляж, Ликийские скальные гробницы и целебные грязевые ванны.
Путешествие проходит на роскошном двухпалубном судне, оборудованном удобными шезлонгами, душевыми и санузлами.
На террасе нижней палубы есть уютный бар со столиками предлагает широкий выбор вкусных напитков и освежающих соков.
Путешествие проходит на роскошном двухпалубном судне, оборудованном удобными шезлонгами, душевыми и санузлами.
На террасе нижней палубы есть уютный бар со столиками предлагает широкий выбор вкусных напитков и освежающих соков.
Описание водной прогулки
Программа тура 🎥 Нажмите, чтобы посмотреть видео 🎥 Вас заберут из отеля и доставят в порт Мармариса, где вы сядете на двухпалубный теплоход. Далее вас ждёт увлекательное путешествие:
- первая остановка для купания — бухта Кызылкум (40 минут);
- затем прибытие в Дальян, обед на борту;
- посещение Черепашьего пляжа (90 минут);
- прогулка по дельте Даляна на лодках;
- остановка у Ликийских гробниц для фото и рассказа гида;
- посещение грязевых ванн Даляна;
• возвращение в порт Мармариса и трансфер в отель. Важная информация:
- Возьмите с собой: купальные принадлежности и солнцезащитные средства.
- Наблюдение за черепахами не гарантировано, так как это дикая природа.
- Тур подойдёт для людей всех возрастов!
- Гостям, проживающим за пределами центра Мармариса, доступен дополнительный трансфер за 20 USD с человека.
- Время выезда из отеля может меняться. Свяжитесь с нами, чтобы уточнить расписание, и будьте готовы у главного входа в назначенный час.
- После бронирования обязательно сообщите нам название вашего отеля или точное местоположение для окончательного подтверждения.
Понедельник, среда, пятница в 08:00. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. После бронирования — свяжитесь с нами! Нам нужно знать Ваш отель или местоположения.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Грязевые ванны и термальные источники
- Скальные гробницы древнего города Каунус
- Речной канал Далян
- Пляж Изтузу (Turtle Beach)
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно в отель
- Входные билеты на грязевые источники и Черепаший берег
- Обед на лодке
- Услуги русско-говорящего профессионального гида
- Полная страховка
Что не входит в цену
- Напитки на лодке
- Голубые крабы
- Личные затраты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
Завершение: Трансфер привезёт вас обратно в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда, пятница в 08:00. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. После бронирования — свяжитесь с нами! Нам нужно знать Ваш отель или местоположения.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 250 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой: купальные принадлежности и солнцезащитные средства
- Наблюдение за черепахами не гарантировано, так как это дикая природа
- Тур подойдёт для людей всех возрастов
- Гостям, проживающим за пределами центра Мармариса, доступен дополнительный трансфер за 20 USD с человека
- Время выезда из отеля может меняться. Свяжитесь с нами, чтобы уточнить расписание, и будьте готовы у главного входа в назначенный час
- После бронирования обязательно сообщите нам название вашего отеля или точное местоположение для окончательного подтверждения
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
30 сен 2025
Хорошая экскурсия, видели черепах и скальные гробницы, забрали и привезли обратно вовремя. Была остановка для купания в бухте и на черепашьем пляже, а также в дальяне в минеральном источнике с грязевой ванной. Обед на яхте и напитки включены в стоимость.
И
Ирина
16 сен 2025
В целом экскурсия устроила, но надо быть готовым, что на корабле за все платишь, только 1обед бесплатный.
Все напитки, включая воду платные. Берите воду и напитки с собой, фрукты, перекус, если
Все напитки, включая воду платные. Берите воду и напитки с собой, фрукты, перекус, если
К
Кристина
9 сен 2025
Отличная экскурсия
Забрали из отеля на трансфере без опозданий, отвезли на корабль, было много лежаков, купались в открытом море, был вкусный обед, рассказывали про все достопримечательности, спасибо русскоговорящему гиду Ирине
Увидели черепах и покормили их.
Отличная организация и классные впечатления
Забрали из отеля на трансфере без опозданий, отвезли на корабль, было много лежаков, купались в открытом море, был вкусный обед, рассказывали про все достопримечательности, спасибо русскоговорящему гиду Ирине
Увидели черепах и покормили их.
Отличная организация и классные впечатления
A
Alena
2 сен 2025
Это мое первое бронирование экскурсии через приложение Спутник. Во первых без наценки, гиды предлагали эту же экскурсию за 60$, тут взяли за 32$. Забронировала, тут же сразу, в течение 5
В
Виталий
11 авг 2025
В общем и целом сама поездка была интересной.
Берите много воды. В поездке она вся платная, даже во время обеда.
Черепах видели. Очень красивый пляж и чистое море. Интересная поездка по реке
Берите много воды. В поездке она вся платная, даже во время обеда.
Черепах видели. Очень красивый пляж и чистое море. Интересная поездка по реке
А
Александр
7 авг 2025
А
Алексей
4 авг 2025
Вы меня конечно ну извините но экскурсией это назвать не могу а сервис называется побольше продать и содрать с туристов денег.
Во первых если человек берет с собой воду и пивка
Во первых если человек берет с собой воду и пивка
Е
Евгения
28 июл 2025
Хорошая экскурсия, очень красивый пляж черепах, вода была теплая, купаться было одно удовольствие. Хотя нам говорили, что сейчас не сезон для черепах, но нам повезло и 2 черепах мы увидели.
Д
Дарья
26 июл 2025
Очень классная экскурсия! Нам повезло увидеть черепах!!! Восторг не передать словами! Источники тоже стоят того, чтобы их увидеть и в них покупаться! Если есть опасение, что в источниках очень горячая
М
Максим
21 июл 2025
Экскурсия сначала проходит на большом корабле человек на 200-300, англичане, турки, русские. Есть русскоязычный гид, понравилась. Дальше пересаживаемся на маленькие лодочки человек на 20-30, гид плыл с нами, и плывем
K
Kristina
16 июл 2025
Супер экскурсия, очень много впечатлений! Спасибо организаторам и всей команде сопровождающих)))
А
Алина
5 июл 2025
В
Варвара
21 июн 2025
Г
Гашоков
19 июн 2025
Все описанное соответствует действительности. Заехали в отель, забрали, проводили на паром, был русский гид, все рассказали показали, во все места отвели, дали покупаться в нескольких местах, в том числе увидели черепах, искупались на источниках, приняли грязевые ванны. Накормили. Вообщем все прошло замечательно 🤟
Входит в следующие категории Мармариса
Похожие экскурсии из Мармариса
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис
Начните отдых с комфорта! Трансфер из Даламана в Мармарис подарит вам заботу и удобство. Опытный водитель встретит и доставит прямо к отелю
Начало: В аэропорту Даламана
Завтра в 15:00
27 ноя в 00:00
€70 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис
Комфортный и надежный трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит в отель
Начало: В аэропорту Даламан
Сегодня в 23:00
Завтра в 00:30
€90 за всё до 6 чел.
Групповая
Сафари на квадроциклах в Мармарисе (с трансфером)
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
1 мая в 10:00
2 мая в 10:00
$43 за человека