пару бутылочек зачем отбирать на корабле (ведь ни где. Не сказано что запрещено) а самое смешное когда забрали говорят ну представьте все будут брать с собой воду пиво колу мы тогда потонем будет перегруз 🤣🤣🤣 (ну кого вы смешите если 100 человек возьмет по литру это будет как один упитанный человек) Ну вообщем оставили без личной воды, а воду отдали только в конце при этом с собой возили все это время на корабле. Отбирают для того что бы вы покупали все на борту

Вода 50лир кола 0.33 150лир коктели напитки по 500лир. В общем ужасная тема раскручивают на деньги.

Теперь к самой экскурсии

1) остановка 30минут поплавать и не совсем кристальной чистой воде.

2) обед отвратный пару беспонтовых полуфабрикатов резаный полугнилой салат и немножечко риса полуфабрикаты солёные.

3)гид ни какой толком не чего не рассказывала, а только то что и тут написано больше ни чего

Вообщем мы скатались в двоем и поняли что это была не великолепная поездка с зря потраченными средствами люди с которыми познакомились на борту такого же мнения.