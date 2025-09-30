Мои заказы

Из Мармариса к Дальяну на корабле (с трансфером и обедом)

Из Мармариса к Дальяну на корабле
Это удивительное приключение, во время которого вы совершите потрясающий круиз из Мармариса в Дальян и посетите знаменитые достопримечательности: Черепаший пляж, Ликийские скальные гробницы и целебные грязевые ванны.

Путешествие проходит на роскошном двухпалубном судне, оборудованном удобными шезлонгами, душевыми и санузлами.

На террасе нижней палубы есть уютный бар со столиками предлагает широкий выбор вкусных напитков и освежающих соков.
4.5
14 отзывов
Из Мармариса к Дальяну на корабле (с трансфером и обедом)
Из Мармариса к Дальяну на корабле (с трансфером и обедом)
Из Мармариса к Дальяну на корабле (с трансфером и обедом)

Описание водной прогулки

Программа тура 🎥 Нажмите, чтобы посмотреть видео 🎥 Вас заберут из отеля и доставят в порт Мармариса, где вы сядете на двухпалубный теплоход. Далее вас ждёт увлекательное путешествие:

  • первая остановка для купания — бухта Кызылкум (40 минут);
  • затем прибытие в Дальян, обед на борту;
  • посещение Черепашьего пляжа (90 минут);
  • прогулка по дельте Даляна на лодках;
  • остановка у Ликийских гробниц для фото и рассказа гида;
  • посещение грязевых ванн Даляна;

• возвращение в порт Мармариса и трансфер в отель. Важная информация:

  • Возьмите с собой: купальные принадлежности и солнцезащитные средства.
  • Наблюдение за черепахами не гарантировано, так как это дикая природа.
  • Тур подойдёт для людей всех возрастов!
  • Гостям, проживающим за пределами центра Мармариса, доступен дополнительный трансфер за 20 USD с человека.
  • Время выезда из отеля может меняться. Свяжитесь с нами, чтобы уточнить расписание, и будьте готовы у главного входа в назначенный час.
  • После бронирования обязательно сообщите нам название вашего отеля или точное местоположение для окончательного подтверждения.

Понедельник, среда, пятница в 08:00. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. После бронирования — свяжитесь с нами! Нам нужно знать Ваш отель или местоположения.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Грязевые ванны и термальные источники
  • Скальные гробницы древнего города Каунус
  • Речной канал Далян
  • Пляж Изтузу (Turtle Beach)
Что включено
  • Трансфер из отеля и обратно в отель
  • Входные билеты на грязевые источники и Черепаший берег
  • Обед на лодке
  • Услуги русско-говорящего профессионального гида
  • Полная страховка
Что не входит в цену
  • Напитки на лодке
  • Голубые крабы
  • Личные затраты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
Завершение: Трансфер привезёт вас обратно в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда, пятница в 08:00. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. После бронирования — свяжитесь с нами! Нам нужно знать Ваш отель или местоположения.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 250 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой: купальные принадлежности и солнцезащитные средства
  • Наблюдение за черепахами не гарантировано, так как это дикая природа
  • Тур подойдёт для людей всех возрастов
  • Гостям, проживающим за пределами центра Мармариса, доступен дополнительный трансфер за 20 USD с человека
  • Время выезда из отеля может меняться. Свяжитесь с нами, чтобы уточнить расписание, и будьте готовы у главного входа в назначенный час
  • После бронирования обязательно сообщите нам название вашего отеля или точное местоположение для окончательного подтверждения
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
2
3
1
2
1
1
А
Андрей
30 сен 2025
Хорошая экскурсия, видели черепах и скальные гробницы, забрали и привезли обратно вовремя. Была остановка для купания в бухте и на черепашьем пляже, а также в дальяне в минеральном источнике с грязевой ванной. Обед на яхте и напитки включены в стоимость.
И
Ирина
16 сен 2025
В целом экскурсия устроила, но надо быть готовым, что на корабле за все платишь, только 1обед бесплатный.
Все напитки, включая воду платные. Берите воду и напитки с собой, фрукты, перекус, если
читать дальше

не хотите переплачивать.

Длится с утра до 19.00 экскурсия, на обратном пути на корабле прохладно, ветер с моря на закате. Советую брать чем укрыться, так как обратная дорога 2.5часа и можно поспать на лежаке)

Купание по факту 2 раза (открытое море и пляж черепах)

Экскурсия на 1 раз

К
Кристина
9 сен 2025
Отличная экскурсия
Забрали из отеля на трансфере без опозданий, отвезли на корабль, было много лежаков, купались в открытом море, был вкусный обед, рассказывали про все достопримечательности, спасибо русскоговорящему гиду Ирине
Увидели черепах и покормили их.
Отличная организация и классные впечатления
A
Alena
2 сен 2025
Это мое первое бронирование экскурсии через приложение Спутник. Во первых без наценки, гиды предлагали эту же экскурсию за 60$, тут взяли за 32$. Забронировала, тут же сразу, в течение 5
читать дальше

минут связались через Ватсапп. За сутки подтвержление ещё раз. Без предоплаты, расчет на месте!! В день нашей экскурсии, нас встретил водитель маршрутки, довезли до порта. Мы были первые, могли выбрать место на трехпалубном теплоходе, взяли третью палубу) шезлонги, туалет, кафе, музыка. Русскоговорящий гид Ирина. Было купание в море. Обед конечно так себе, суховатый рис, мясная котлета, шницель, салат с лимонным соком. Все напитки платные, поэтому берите много воды и свои напитки. Пересели на катера, у нас была группа русских туристов с Ириной, очень удобно. Купались в речке Дальян, идеальный песочный пляж и вода теплее, чем в Мармарисе. Есть душевые. После корнили черепах, мы увидели двух, размер метровый!! Двухметровых не посчастливилось посмотреть, но все же! Дальше были сероводородная ванна и термальный источник. Ликийские гробницы смотрели с катера, снаружи. Очень насыщенный день! Вернулись обратно в порт в 19:30. Берите солнцезащиту, воду и полотенце, чтобы накрыться, вечером сильный ветер. Однозначно рекомендую!!

В
Виталий
11 авг 2025
В общем и целом сама поездка была интересной.
Берите много воды. В поездке она вся платная, даже во время обеда.
Черепах видели. Очень красивый пляж и чистое море. Интересная поездка по реке
читать дальше

и купание в термальном источнике.
Если бы не ужасная организация доставки до корабля, то все было бы отлично. Не знаю, как можно было опоздать почти на 40 минут, забрав перед нами всего 4 человека.
Кроме того, наш отель находился в 10 минутах ходьбы от корабля. Корабля тронулся примерно в 9:30. Автобус нам сказали ждать в 8:15. Проще было самим дойти до корабля, что мы и сделали вернувшись обратно. Корабль большой и не знаю, сколько времени заняло размещать всех по автобусам.

А
Александр
7 авг 2025
А
Алексей
4 авг 2025
Вы меня конечно ну извините но экскурсией это назвать не могу а сервис называется побольше продать и содрать с туристов денег.
Во первых если человек берет с собой воду и пивка
читать дальше

пару бутылочек зачем отбирать на корабле (ведь ни где. Не сказано что запрещено) а самое смешное когда забрали говорят ну представьте все будут брать с собой воду пиво колу мы тогда потонем будет перегруз 🤣🤣🤣 (ну кого вы смешите если 100 человек возьмет по литру это будет как один упитанный человек) Ну вообщем оставили без личной воды, а воду отдали только в конце при этом с собой возили все это время на корабле. Отбирают для того что бы вы покупали все на борту
Вода 50лир кола 0.33 150лир коктели напитки по 500лир. В общем ужасная тема раскручивают на деньги.
Теперь к самой экскурсии
1) остановка 30минут поплавать и не совсем кристальной чистой воде.
2) обед отвратный пару беспонтовых полуфабрикатов резаный полугнилой салат и немножечко риса полуфабрикаты солёные.
3)гид ни какой толком не чего не рассказывала, а только то что и тут написано больше ни чего
Вообщем мы скатались в двоем и поняли что это была не великолепная поездка с зря потраченными средствами люди с которыми познакомились на борту такого же мнения.

Е
Евгения
28 июл 2025
Хорошая экскурсия, очень красивый пляж черепах, вода была теплая, купаться было одно удовольствие. Хотя нам говорили, что сейчас не сезон для черепах, но нам повезло и 2 черепах мы увидели.
читать дальше

Прогулка по реке ненапряжная, время проходит быстро, вокруг очень красивые пейзажи. У нас был гид Ирина, очень приятный человек, всё рассказала и объяснила, была с нами от начала экскурсии и до самой посадки в трансфер. С собой возьмите побольше воды, если у вас есть склонность к морской болезни возьмите таблетки, большое судно немного качалось.

Д
Дарья
26 июл 2025
Очень классная экскурсия! Нам повезло увидеть черепах!!! Восторг не передать словами! Источники тоже стоят того, чтобы их увидеть и в них покупаться! Если есть опасение, что в источниках очень горячая
читать дальше

вода, не переживайте, идеальная, комфортная для купания. Наша гид Ирина, просто супер! Все рассказала очень интересно! Помогла подсказала, когда было нужно, очень открытый и интересный человек! Спасибо большое! Но имейте ввиду, что напитки не входят в стоимость, а даже в душе на пляже и из под крана на корабле течет соленая вода, берите воды чем больше тем лучше, у нас с собой было полтора литра на двоих, не хватило

М
Максим
21 июл 2025
Экскурсия сначала проходит на большом корабле человек на 200-300, англичане, турки, русские. Есть русскоязычный гид, понравилась. Дальше пересаживаемся на маленькие лодочки человек на 20-30, гид плыл с нами, и плывем
читать дальше

на черепаший остров. Купание, большие черепахи, брать краба не стоит, кто-нибудь все равно купит и накормит черепах. Дальше на этих же лодках и гробницам по реке Дальян. После гробниц на последнюю остановку, которая не понравилась, грязь и термальные источники, есть с чем сравнивать, поэтому и не понравилась, грязь по колено и термальный источник не очень пахнет. В целом экскурсия неплохая. Берите с собой больше воды, если не хотите платить за напитки, они платные. Обед нормальный, курица, капуста, рис.

K
Kristina
16 июл 2025
Супер экскурсия, очень много впечатлений! Спасибо организаторам и всей команде сопровождающих)))
А
Алина
5 июл 2025
В
Варвара
21 июн 2025
Г
Гашоков
19 июн 2025
Все описанное соответствует действительности. Заехали в отель, забрали, проводили на паром, был русский гид, все рассказали показали, во все места отвели, дали покупаться в нескольких местах, в том числе увидели черепах, искупались на источниках, приняли грязевые ванны. Накормили. Вообщем все прошло замечательно 🤟

Входит в следующие категории Мармариса

Похожие экскурсии из Мармариса

Трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис
На машине
1.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис
Начните отдых с комфорта! Трансфер из Даламана в Мармарис подарит вам заботу и удобство. Опытный водитель встретит и доставит прямо к отелю
Начало: В аэропорту Даламана
Завтра в 15:00
27 ноя в 00:00
€70 за всё до 6 чел.
Трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис
На машине
1 час
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис
Комфортный и надежный трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит в отель
Начало: В аэропорту Даламан
Сегодня в 23:00
Завтра в 00:30
€90 за всё до 6 чел.
Сафари на квадроциклах в Мармарисе (с трансфером)
На квадроциклах
3 часа
1 отзыв
Групповая
Сафари на квадроциклах в Мармарисе (с трансфером)
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
1 мая в 10:00
2 мая в 10:00
$43 за человека
У нас ещё много экскурсий в Мармарисе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Мармарисе