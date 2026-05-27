Из Мармариса - в Памуккале с полётом на воздушном шаре
Увидеть восход солнца над травертинами и погулять среди руин
Рассвет над белоснежными террасами Памуккале — один из самых красивых моментов в Турции. Вы пролетите на воздушном шаре и полюбуетесь панорамами долины и руин древнего Иераполиса. Затем прогуляетесь по травертинам и познакомитесь с античным курортом. А в середине дня — приятная пауза на обед.
Описание экскурсии
Ночной выезд из Мармариса
Встретим вас у вашего отеля и отправимся в сторону Памуккале.
Полёт на воздушном шаре на рассвете
С высоты вы увидите белоснежные травертины Памуккале, долину и руины древнего Иераполиса. Полёт подарит спокойствие, тишину и впечатляющие виды.
Травертины Памуккале
Отправимся гулять по знаменитым белым террасам, которые сформировались благодаря минеральным источникам. Можно пройтись босиком по травертинам, насладиться пейзажами и сделать красивые фото.
Город Иераполис
Вы увидите античный театр, древние улицы и руины бань. Узнаете, как город стал курортом, как люди лечились и отдыхали здесь.
Свободное время
Для самостоятельных прогулок и отдыха.
Примерный тайминг
1:00 — выезд из отелей Мармариса 5:30–8:30 — подготовка и полёт на воздушном шаре 8:30–12:30 — Памуккале, прогулка по травертинам, Иераполис 13:00 — обед 14:00 — остановка в магазине камней или текстиля 18:0 — обратная дорога в Мармарис
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе, полёт на воздушном шаре, обед
Дополнительные расходы: напитки — по желанию, вход в Памуккале — €30 за чел. (дети до 7 лет — бесплатно)
Дети до 5 лет и беременные женщины не допускаются к полёту на воздушном шаре
Полёт на шаре зависит от погодных условий — в случае отмены предложим перенести экскурсию на другой день
С вами будет один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
Стандартный
€200
Без полета
€40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — Организатор в Мармарисе
Провела экскурсии для 132 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для читать дальшеуменьшить
тех, кто любит яркие эмоции.
Наш опыт и профессиональная команда позволяют гарантировать высокий уровень сервиса. Мы берём на себя все организационные вопросы — от продуманных программ отдыха до комфортных трансферов, чтобы ваше путешествие проходило легко и без забот.
Ваше удобство и впечатления — наш главный приоритет. Мы сделаем всё, чтобы отдых в Турции оставил только тёплые воспоминания и желание вернуться снова!
