Мои заказы

Из Мармариса - в Памуккале с полётом на воздушном шаре

Увидеть восход солнца над травертинами и погулять среди руин
Рассвет над белоснежными террасами Памуккале — один из самых красивых моментов в Турции. Вы пролетите на воздушном шаре и полюбуетесь панорамами долины и руин древнего Иераполиса. Затем прогуляетесь по травертинам и познакомитесь с античным курортом. А в середине дня — приятная пауза на обед.
Из Мармариса - в Памуккале с полётом на воздушном шаре
Из Мармариса - в Памуккале с полётом на воздушном шаре
Из Мармариса - в Памуккале с полётом на воздушном шаре

Описание экскурсии

Ночной выезд из Мармариса

Встретим вас у вашего отеля и отправимся в сторону Памуккале.

Полёт на воздушном шаре на рассвете

С высоты вы увидите белоснежные травертины Памуккале, долину и руины древнего Иераполиса. Полёт подарит спокойствие, тишину и впечатляющие виды.

Травертины Памуккале

Отправимся гулять по знаменитым белым террасам, которые сформировались благодаря минеральным источникам. Можно пройтись босиком по травертинам, насладиться пейзажами и сделать красивые фото.

Город Иераполис

Вы увидите античный театр, древние улицы и руины бань. Узнаете, как город стал курортом, как люди лечились и отдыхали здесь.

Свободное время

Для самостоятельных прогулок и отдыха.

Примерный тайминг

1:00 — выезд из отелей Мармариса
5:30–8:30 — подготовка и полёт на воздушном шаре
8:30–12:30 — Памуккале, прогулка по травертинам, Иераполис
13:00 — обед
14:00 — остановка в магазине камней или текстиля
18:0 — обратная дорога в Мармарис

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе, полёт на воздушном шаре, обед
  • Дополнительные расходы: напитки — по желанию, вход в Памуккале — €30 за чел. (дети до 7 лет — бесплатно)
  • Дети до 5 лет и беременные женщины не допускаются к полёту на воздушном шаре
  • Полёт на шаре зависит от погодных условий — в случае отмены предложим перенести экскурсию на другой день
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в воскресенье в 01:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€200
Без полета€40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в отель
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 01:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — Организатор в Мармарисе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 132 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для
читать дальшеуменьшить

тех, кто любит яркие эмоции. Наш опыт и профессиональная команда позволяют гарантировать высокий уровень сервиса. Мы берём на себя все организационные вопросы — от продуманных программ отдыха до комфортных трансферов, чтобы ваше путешествие проходило легко и без забот. Ваше удобство и впечатления — наш главный приоритет. Мы сделаем всё, чтобы отдых в Турции оставил только тёплые воспоминания и желание вернуться снова!

Входит в следующие категории Мармариса

Похожие экскурсии на «Из Мармариса - в Памуккале с полётом на воздушном шаре»

Из Мармариса - в Памуккале за отдыхом и красотой
На автобусе
13 часов
9 отзывов
Групповая
Из Мармариса - в Памуккале за отдыхом и красотой
Откройте для себя магию Памуккале и древнего Иераполиса. Белоснежные террасы, термальные воды и история ждут вас в этом удивительном путешествии
Начало: У вашего отеля в Мармарисе
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 05:30
30 мая в 05:30
1 июн в 05:30
€40 за человека
Из утреннего Мармариса - в вечерний Памуккале
На автобусе
12 часов
2 отзыва
Групповая
Из утреннего Мармариса - в вечерний Памуккале
Ощутите магию Памуккале и древнего Иераполиса: белоснежные террасы, руины и термальные воды ждут вас. Узнайте больше о римском курорте и его истории
Начало: У отелей Мармариса
Расписание: во вторник и четверг в 11:30
Завтра в 11:30
2 июн в 11:30
€40 за человека
Остров Клеопатры из Мармариса
7 часов
13 отзывов
Групповая
Остров Клеопатры из Мармариса
Путешествие на Остров Клеопатры из Мармариса подарит вам незабываемые впечатления: древние руины, уникальный песок и живописные бухты
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота
Сегодня в 08:30
30 мая в 08:30
$32 за человека
Путешествие в Памуккале из Мармариса (включён завтрак и обед)
На автобусе
10 часов
-
13%
3 отзыва
Групповая
Путешествие в Памуккале из Мармариса (включён завтрак и обед)
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
$43.50$50 за человека
У нас ещё много экскурсий в Мармарисе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Мармарисе
€200 за человека