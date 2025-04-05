Водная прогулка
На яхте по Эгейским островам
Вас ждёт увлекательное путешествие на яхте по Эгейским островам. Купание в чистейших водах, древние руины и живописные виды подарят незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
5 апр в 09:00
6 апр в 09:00
€48 за человека
Круиз
Круиз на остров Клеопатры
Погрузитесь в морское приключение на острова Клеопатры и Фенерли. Пляжи, купание и обед на яхте сделают ваш день незабываемым
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30
5 апр в 09:30
6 апр в 09:30
€56 за человека
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия в хаммам Мармариса
Погрузитесь в атмосферу восточного релакса в Мармарисе. Пилинг, два вида массажа, сауна и джакузи ждут вас для полного расслабления
Начало: У вашего отеля
5 апр в 09:00
6 апр в 09:00
€31 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «Романтические»
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